 Судья Донец: получение денег - это не взятка, а "обряд изгнания силы" из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в тексте постановления о закрытии уголовного дела.

В октябре 2012 года следователь Прокуратуры Харьковской области закрыл с формулировкой "не доказано участие в преступлении" уголовное дело №49-3046, которое вело СБУ в отношении судьи Киевского районного суда Харькова Ольги Донец.

"Донец О.В. показала, что к ней в кабинет подкидывали "сувенирные деньги", землю, мак, иголки, мелкие монеты, которые были рассыпаны вдоль стен всего помещения суда. Из-за чего она обращалась к знахаркам, гадалкам и к батюшке. По рекомендации знахарок, она периодически приходила к ним в церковь и выполняла определенные обряды над этими сувенирными деньгами, махала ими над документами. Но несмотря на то, что она молилась и исполняла соответствующие обряды, деньги и дальше продолжали появляться в делах, которые ей передавали в производство. Одна из знахарок говорила ей, что ей приносят "мертвые деньги" и кто-то имеет против нее "мертвые" намерения. Деньги, которые ей демонстрировали на видеозаписях, являются сувенирными, она махала именно сувенирными деньгами", - говорится в постановлении.

"По отношению к ней имела место провокация взятки, ей длительное время подкидывали в рассматриваемые ею уголовные и гражданские дела "сувенирные деньги", а об этом стало известно сотрудникам УСБУ в Харьковской области. Которые решили зафиксировать на видео ее контакт с сувенирными деньгами, которые можно принять за настоящие деньги, и таким образом привлечь ее к уголовной ответственности", - аргументируется происходящее.

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Что же до знахарок, которые подсказали судье такую модель поведения, то их опросить оказалось не возможно. Умерли по естественным причинам, - резюмирует автор постановления о закрытии дела.

"Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены", - резюмирует закрывая дело следователь по особо важным делам Прокуратуры Харьковской области Владислав Якутин.

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Судья Ольга Донец продолжала работать в том же суде до 2013 года, когда уволилась в связи с выходом на пенсию.

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