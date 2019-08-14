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 Политика Украины, Общество
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Все про:СБУ (13715) суд (22445) Харьковщина (1359)

 Судья Донец: получение денег - это не взятка, а "обряд изгнания силы" из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница. ДОКУМЕНТ

Судье одного из райсудов Харькова удалось пояснить получение денег на оперативном видео СБУ "обрядами изгнания мертвой силы" из купюр, которые ей постоянно подкидывали адвокаты. Уголовное дело было закрыто Прокуратурой Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в тексте постановления о закрытии уголовного дела.

В октябре 2012 года следователь Прокуратуры Харьковской области закрыл с формулировкой "не доказано участие в преступлении" уголовное дело №49-3046, которое вело СБУ в отношении судьи Киевского районного суда Харькова Ольги Донец.

"Донец О.В. показала, что к ней в кабинет подкидывали "сувенирные деньги", землю, мак, иголки, мелкие монеты, которые были рассыпаны вдоль стен всего помещения суда. Из-за чего она обращалась к знахаркам, гадалкам и к батюшке. По рекомендации знахарок, она периодически приходила к ним в церковь и выполняла определенные обряды над этими сувенирными деньгами, махала ими над документами. Но несмотря на то, что она молилась и исполняла соответствующие обряды, деньги и дальше продолжали появляться в делах, которые ей передавали в производство. Одна из знахарок говорила ей, что ей приносят "мертвые деньги" и кто-то имеет против нее "мертвые" намерения. Деньги, которые ей демонстрировали на видеозаписях, являются сувенирными, она махала именно сувенирными деньгами", - говорится в постановлении.

Судья Донец: получение денег - это не взятка, а обряд изгнания силы из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница 01

"По отношению к ней имела место провокация взятки, ей длительное время подкидывали в рассматриваемые ею уголовные и гражданские дела "сувенирные деньги", а об этом стало известно сотрудникам УСБУ в Харьковской области. Которые решили зафиксировать на видео ее контакт с сувенирными деньгами, которые можно принять за настоящие деньги, и таким образом привлечь ее к уголовной ответственности", - аргументируется происходящее.

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Что же до знахарок, которые подсказали судье такую модель поведения, то их опросить оказалось не возможно. Умерли по естественным причинам, - резюмирует автор постановления о закрытии дела.

Судья Донец: получение денег - это не взятка, а обряд изгнания силы из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница 02

"Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены", - резюмирует закрывая дело следователь по особо важным делам Прокуратуры Харьковской области Владислав Якутин.

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Судья Донец: получение денег - это не взятка, а обряд изгнания силы из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница 03

Судья Ольга Донец продолжала работать в том же суде до 2013 года, когда уволилась в связи с выходом на пенсию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142777
 
   
 Топ комментарии
 
Лютый треш.
Клоуны заполонили все ветви власти
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Лютый треш, когда придурок даже не прочитав статью, в которой указан год, когда было закрыто дело (2012й), спешит кинуть какашкой в каких-то клоунов.
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Отлично, плюсую. У судьи-колядника от зависти наверняка нервный тик начался.
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Лютый треш.
Клоуны заполонили все ветви власти
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Лютый треш, когда придурок даже не прочитав статью, в которой указан год, когда было закрыто дело (2012й), спешит кинуть какашкой в каких-то клоунов.
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а те кто 2012 сидели в мантиях сегодня и завтра не будет ?
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В данном случае - нет. Возвращаемся к тексту статьи: "Судья Ольга Донец продолжала работать в том же суде до 2013 года, когда уволилась в связи с выходом на пенсию."
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Харківська прокуратура та суди це антиправова клоака, це було видно ще по справі резонансного ДТП за участі сестри прокурора! Всіх звільнити без права подальшої роботи в правоохоронних органах, а тих хто приймав злочинні рішення - посадити!
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По Вашему до 2019 года не существовало клоунов?
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А следователь и его начальник сейчас наверняка "новые лица" слуг народа.
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Так у нас все время у власти клоуны!
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- Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру.
Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, - вдова должна была бы дожить до мировой революции.
Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
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Пізньої морозної години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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Слідчий питає у Петра:
"Звідки в тебе стільки грошей?"
"А це не моє!Мені,як дияконові МП люди принесли,аби виганяв кадилом нечисту силу з купюр"
"І коли будете вже виганяти та віддавати?"
"Не ваше діло втручатися в церковні справи-тут Божі закони понад усе"
Дзвінок з Мінфіну:
"Петро,коли кредити віддасте?"
"Я вже тут хлопцям пояснив,що людям роздав!
А за справи України питайте у Президента!
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Лютый треш в том, что эта **** - на свободе. Лютый треш в том, что "правосудие справляют" такие же мрази, как она...
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Ты решил, что клоуны появились только сейчас, а не ждут всё время прихода главного клоуна?
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Лютий треш, коли людина, яка стає президентом на гаслах "Ні олігархам!", "Ні друзям і родичам у владі!", "Всіх держслужбовців обиратимемо лише за конкурсом!", "Війна продовжується тому, що вигідна президенту", після свого обрання не робить нічого, щоб ці лозунги стали для неї керівництвом до дії, а робить все навпаки. Тому на вашому місці я ваш пафос занунув би глибоко у... свою зелену свідомість і просто мовчав би.
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То, что "придурок" не прочитав статью спешит кинуть какашкой, вовсе не опровергает его фразу о клоунах во власти. Совпадение.
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все равно, согласись,что ты негодяй ***************
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ржу нимагу ***** Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а "обряд вигнання сили" з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця - Цензор.НЕТ 1412 яб такого не придумал, получается брыльянтовые прокуроры изгоняли диииавола магическим камнем и тоже дело закрыли из за борьбы с сатанистами
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Отлично, плюсую. У судьи-колядника от зависти наверняка нервный тик начался.
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Гениально!

Бендер бы до такого не додумался.
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Логичное объяснение Судья из Харькова Донец пояснила получение денег на видео СБУ "обрядами изгнания мертвой силы" из купюр. Прокуратура закрыла дело - Цензор.НЕТ 8381
Один так наколядовал, эта борется с невидимыми темными силами
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Судье подбрасывали "сувенирные деньги" ? А что тут удивительного если у нас в стране появился "сувенирный президент"
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Справа 2012 року...
Це ще при хфьодоровичу було... Но то таке...
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А я было решил, что статья про Украину...
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Як не крути... Але нам з нашими як ви виразились 'клоунами' і демократією... До братньої монархії Білорусія ще верстати і верстати...
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Не надо быть пессимистом, зебы это те же лукашисты, только украинского разлива - съедят то, что им вывалят, да ещё потом оближут отверстие.
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А я от вважаю, що 73% Зе це ще одна революція... Тільки безкровна...
І якшо що.... То буде і наступна... Знову ж на виборах...
І в кінці кінців таки прийдуть чесні... Тільки от хз чи доживем...
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контрреволюция... хотя - кто его знает - что означает это слов...

Майдан 202х года:
- Слышал, в Украине опять Майдан.
- А чего они опять хотят?
- Да кто его знает, они сами не знают - сначала выберут, а потом выгоняют...
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Было при овоще, а судами при нём управлял некто по фамилии Портнов.
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Угу... Було...
А ще медведчук кум путіна...ваважає, що Україна не держава... І він в верховній раді України...
Ну то таке...
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говорят что у тех купюр, Аура была не той системы...
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Даа.... Колядки у нас уже были, а вот изгнание нечистой силы из купюр.... Это что новенькое) И зачем нам реформы? Зачем их разгонять под ноль? Все и так хорошо. Им бы с прокурором на пару книжки бы писать - вот неплохо бы распродались)
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Колядування - то також старовинний обряд. Просто Зваричу не пощастило, що прокурор, який підписував йому звинувачення виявився атеїстом, а у випадку з Донець - прокурор набожний, мабуть в Вуду вірить.
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ооочень набожная тварь)) по церкви бегала с вечнозелёными махала, изгоняла дииииавола прокаженного Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а "обряд вигнання сили" з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця - Цензор.НЕТ 8812 скорбиммм ииии мооооолимся) *****) распечатаю эту новость и повешу возле компа))) коляднык Зварыч тихо отдыхает в сторонке Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а "обряд вигнання сили" з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця - Цензор.НЕТ 8812
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Написано в стиле "объяснительной прогульщика": "я прогулял потому что загулял" !
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Судя по всему, в Харьковской прокуратуре тоже такие обряды практикуются и вся нечистая сила из сувенирных денег изгоняется успешно.
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Одне слово: білий пухнастий північний звірок
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Берём на вооружение и в возражениях на Акт налоговой пишем: " ...неуплата 2 миллионов НДС прошу рассматривать, как обряд изгнания злых духов НДС из святых душ работников налоговой инспекции. Аминь..."
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А с несувенирными деньгами она что делала, изгоняла их в нелвижимость и лексусы?))))
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Знахарки, которые посоветовали судье обряды, не смогли дать показания. В постановлении сказано, что они уже умерли.
«Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены», - резюмировал следователь. ****, плачу

Суддя з Харкова Донець пояснила отримання грошей на відео СБУ "обрядами вигнання мертвої сили" з купюр. Прокуратура закрила справу - Цензор.НЕТ 8479
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Я сподіваюсь, що ні в кого не виникло сумнівів в тому що ситуація в тому суді і в тій прокуратурі не змінилась і сьогодні.А також всі розуміють, що подібне може трапитись будь-де і будь-коли в нашій судовій системі і в нашій прокуратурі.Ця система реформам не піддається, її треба ламати кардинально.
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какая ересь!!!!! неужели эти прокурорско-СБушные козлы думают, что вокруг все дураки? Петя расплодил мразей-взяточников!!!
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Пети уже три месяца нет, забудь за него))) сейчас время циркача, поэтому привыкай к чудотворной магии Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а "обряд вигнання сили" з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця - Цензор.НЕТ 5223
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срєндівіковийє нрави нада вєрнуть

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Ну, вообще-то, на картине - "Урок анатомии"... Я такое, видел и сам, когда в морг приходил, во время учёбы...
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вони совмєщалі полєзнойє с пріятним. Тут картіна не повна - це тільки половинка діптіху Гєрарда Давіда "Суд Камбіса":

Слєва ми відім "арєст продажного судьйї", а справа "казнь продажного судьйї", судью звалі Сісадмін )))... ілі модератор форума...
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какой анатомии Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а "обряд вигнання сили" з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця - Цензор.НЕТ 6543 , это с судьи шкуру снимают, по законам того времени))))
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Вот мне интересно: "А ЗАЧЕМ сюда воткнули, "дела давно минувших дней, преданья старины глубокой..."? Прошло СЕМЬ лет... Два президента сменились, куча прокуроров, судей... Человек уже шесть лет, на пенсии... У нас, на "Цензоре", кризис жанра", наступил?
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ты прав, в нормальной стране она уже бы отсидела и освободилась.
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А ЧТО ты подразумеваешь, под "нормальной" страной? Там, временами, судебные процессы, десятилетиями, тянутся... ЭТО - "нормально"?...
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Если главных новостей нет, надо что-то писать, хотя... это всё равно - Украина...
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нрави і судьї всьо тє же, да і врємєні прошло нємного
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Ізиді, проклятий Бенджамін Франклін!!!
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Прокуратура Харкова вірить в існування "темних сил"?!
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Это днище украинского право и лево судия
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Все государственные институты за несколько лет превращены в цирк и посмешище.
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то ли дело при януковиче и кучме, была же жизнь! А при зеленском все ж пошло на лад!. нет кумовства, нет коррупции!
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Зе - е? Де ти є? Пора їхати на Зе-Шоу до Харкова, бо це твій стиль керування!
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суди под управлєнійєм портного могут ісполніть любую опєру
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к сожалению это не смешно, просто оскотинившееся чиновничье быдло вытирает ноги о страну, ничего не боясь и насмехаясь при этом... кто-то считает, что ЭТО можно реформировать? ЭТО можно только уничтожить и создать на голом месте новое... Простого человека за неправильно поставленную запятую по судам затаскают, а тут мразь под камеру берет взятку и ни за что не отвечает ...
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А як обіцяв отой зеленський перед виборами, як тепер чую , все буде в порядку , наведу порядок, вичищу, поміняю, всіх хабарників посажу, ми святі , у нас корупції не будЕ. А тут такий ляпас в пику, суд виправдав суддю хабарницю, є відео передачі грошей , шо ше треба. А формуліровочка така , не доведено. Бо виганяли з отриманого хабаря злі чари та наговори. Більш ніж ідіотизм. І шо президент тепер скаже? А ні хрена він не скаже. Cкаже що то не його робота бути гарантом законності.
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думаю,зе необхідно припинити підняття пенсій суддям.

Експерти Національної ради економічного розвитку проаналізували, як зростали пенсії в першому кварталі цього року.
Беззаперечним лідером є довічне грошове утримання суддів.За підсумками перших трьох місяців поточного року ця елітна категорія стала отримувати середню пенсію в розмірі 44 316 грн щомісяця, що на 54,4% вище, ніж на 1 січня 2019 року.
Якщо порівняти з середньою пенсією за віком у 2943грн на місяць, то це в 15 разів більше.
Далі експерти розмістили пенсії за видами виплат, від найвищого зростання до найменшого:Довічне грошове утримання суддів - 3 307 осіб станом на 1 квітня 2019 року
на 1 січня 2019 р - середній розмір виплат пенсій становить 28 702 грн
на 1 квітня - середній розмір виплат пенсій становить уже 44 316 грн.
Середня пенсія зросла на 54,4%.
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В Украине юристы делятся на две категории - те, которые знают Законы, и те, которые знают судей!
Суддя Донець: отримання грошей - це не хабар, а "обряд вигнання сили" з купюр. Ганебно виправдана суддя-хабарниця - Цензор.НЕТ 4086
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Тем, кто активно возмущается: зачем, мол сюда воткнули эти "дела давно минувших дней", объясняю. Да, судья Донец давно в отставке, это так. Но взятки ей передавал а потом и помогал уйти от ответственности некий Дроздов Александр Михайлович, адвокат, доцент Национального юридического университета им Ярослава Мудрого, член ВККС, кандидат юридических наук. Указом президента Зеленского от 07.08.2019 он назначен членом комиссии по вопросам правовой реформы. Вот такие вот кадры будут в зе-команде проводить новую правовую реформу. Кому интересно, смотрите статью по ссылке Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье
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Вот это закидон... Интересно, скока "обрядовых" денех он стоит?
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ждем-с --- ЗЕ уже на горизонте? уволит судью?
и.... понеслась!
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