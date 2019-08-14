 Судья Донец: получение денег - это не взятка, а "обряд изгнания силы" из купюр. Позорно оправдана судья-взяточница. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в тексте постановления о закрытии уголовного дела.
В октябре 2012 года следователь Прокуратуры Харьковской области закрыл с формулировкой "не доказано участие в преступлении" уголовное дело №49-3046, которое вело СБУ в отношении судьи Киевского районного суда Харькова Ольги Донец.
"Донец О.В. показала, что к ней в кабинет подкидывали "сувенирные деньги", землю, мак, иголки, мелкие монеты, которые были рассыпаны вдоль стен всего помещения суда. Из-за чего она обращалась к знахаркам, гадалкам и к батюшке. По рекомендации знахарок, она периодически приходила к ним в церковь и выполняла определенные обряды над этими сувенирными деньгами, махала ими над документами. Но несмотря на то, что она молилась и исполняла соответствующие обряды, деньги и дальше продолжали появляться в делах, которые ей передавали в производство. Одна из знахарок говорила ей, что ей приносят "мертвые деньги" и кто-то имеет против нее "мертвые" намерения. Деньги, которые ей демонстрировали на видеозаписях, являются сувенирными, она махала именно сувенирными деньгами", - говорится в постановлении.
"По отношению к ней имела место провокация взятки, ей длительное время подкидывали в рассматриваемые ею уголовные и гражданские дела "сувенирные деньги", а об этом стало известно сотрудникам УСБУ в Харьковской области. Которые решили зафиксировать на видео ее контакт с сувенирными деньгами, которые можно принять за настоящие деньги, и таким образом привлечь ее к уголовной ответственности", - аргументируется происходящее.
Что же до знахарок, которые подсказали судье такую модель поведения, то их опросить оказалось не возможно. Умерли по естественным причинам, - резюмирует автор постановления о закрытии дела.
"Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены", - резюмирует закрывая дело следователь по особо важным делам Прокуратуры Харьковской области Владислав Якутин.
Судья Ольга Донец продолжала работать в том же суде до 2013 года, когда уволилась в связи с выходом на пенсию.
Клоуны заполонили все ветви власти
Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, - вдова должна была бы дожить до мировой революции.
Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
"Звідки в тебе стільки грошей?"
"А це не моє!Мені,як дияконові МП люди принесли,аби виганяв кадилом нечисту силу з купюр"
"І коли будете вже виганяти та віддавати?"
"Не ваше діло втручатися в церковні справи-тут Божі закони понад усе"
Дзвінок з Мінфіну:
"Петро,коли кредити віддасте?"
"Я вже тут хлопцям пояснив,що людям роздав!
А за справи України питайте у Президента!
ыйик!
Бендер бы до такого не додумался.
Один так наколядовал, эта борется с невидимыми темными силами
Це ще при хфьодоровичу було... Но то таке...
І якшо що.... То буде і наступна... Знову ж на виборах...
І в кінці кінців таки прийдуть чесні... Тільки от хз чи доживем...
Майдан 202х года:
- Слышал, в Украине опять Майдан.
- А чего они опять хотят?
- Да кто его знает, они сами не знают - сначала выберут, а потом выгоняют...
А ще медведчук кум путіна...ваважає, що Україна не держава... І він в верховній раді України...
Ну то таке...
«Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены», - резюмировал следователь. ****, плачу
Слєва ми відім "арєст продажного судьйї", а справа "казнь продажного судьйї", судью звалі Сісадмін )))... ілі модератор форума...
Шаманы сожгли пять верблюдов для "укрепления России".
Експерти Національної ради економічного розвитку проаналізували, як зростали пенсії в першому кварталі цього року.
Беззаперечним лідером є довічне грошове утримання суддів.За підсумками перших трьох місяців поточного року ця елітна категорія стала отримувати середню пенсію в розмірі 44 316 грн щомісяця, що на 54,4% вище, ніж на 1 січня 2019 року.
Якщо порівняти з середньою пенсією за віком у 2943грн на місяць, то це в 15 разів більше.
Далі експерти розмістили пенсії за видами виплат, від найвищого зростання до найменшого:Довічне грошове утримання суддів - 3 307 осіб станом на 1 квітня 2019 року
на 1 січня 2019 р - середній розмір виплат пенсій становить 28 702 грн
на 1 квітня - середній розмір виплат пенсій становить уже 44 316 грн.
Середня пенсія зросла на 54,4%.
и.... понеслась!