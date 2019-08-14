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 Происшествия, Общество
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 Ранения не были результатом вражеского огня: ВСУ рассказали о ранении воина Дашковца, умершего в госпитале

Украинский военнослужащий Дмитрий Дашковец, который скончался в Днепровской больнице им. Мечникова, получил ранения не из-за вражеских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"Командование части сообщает, что травмы, которые получил военнослужащий во время боевого дежурства и которые в дальнейшем привели к его смерти, не были результатом огневого поражения со стороны противника. Вероятно, ранение могло быть следствием неосторожного обращения с личным оружием", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование соответствующими правоохранительными органами.

Напомним, воин Дмитрий Дашковец скончался 12 августа в Днепровской больнице им. Мечникова.

Сегодня, 14 августа, ориентировочно после 8:00 в Романивский район Житомирской области привезут тело Дмитрия Дашковца, сержанта, заместителя командира взвода одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

7 августа начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе. В частности, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 10 августа один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе.

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Ранения не были результатом вражеского огня: ВСУ рассказали о ранении воина Дашковца, умершего в госпитале 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142775
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто сам в себе поцілив ?
Які зелебоби безсоромні !
Ще ніхто так не принижував наших військових ! Ранения не были результатом вражеского огня: ВСУ рассказали о ранении воина Дашковца, умершего в госпитале - Цензор.НЕТ 2585
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Придурки кому нужны эти ваши шатбные отмазки для обсуждения публично! Погиб боец геройски на фронте - точка!
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і хутін нє вінават
так Зе сказав.
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перемирие достигнуто? достигнуто! привыкайте!
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так достигни перемирие,если знаешь как,чего диван трешь зря?
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Ссылку дай,что это Зеленский сказал,твоя брехня уже надоела,ты хоть правду говоришь иногда?
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3.14 даболы- фантасты. "Неосторожное обращение в зоне бд" .ню-ню.
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Придурки кому нужны эти ваши шатбные отмазки для обсуждения публично! Погиб боец геройски на фронте - точка!
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Тобто сам в себе поцілив ?
Які зелебоби безсоромні !
Ще ніхто так не принижував наших військових ! Ранения не были результатом вражеского огня: ВСУ рассказали о ранении воина Дашковца, умершего в госпитале - Цензор.НЕТ 2585
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В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в республике Ирак.Источник: https://censor.net.ua/n3142578

І якийсь виродок написав про прикре поводження зі зброєю ?
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Хто повірить, що постріл в чоло і вихід кулі через потилицю -- це необережне поводження зі зброєю професійного військового з великим стажем і досвідом? Принаймні, міг би поцілити в ногу або живіт.
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Війна вбиває по-різному. Коли людина в постійному стресі, недосипах та турботах в весь час зі зарядженою зброєю- почуття небезпеки поступово зменшується. Ясна річ, якби не агресія Росії - ця людина і досі мирно жила б та працювала.
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Посьіл такой : "петениучьонивиунуват"
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А четвирим загиблим воїнам сепари передали вітання, а ті їх розгорнули не правильно?
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Где то тут ( на ЦН по моему даже) была статья- врач рассказывал о том , как пытались спасти воина . Врач сказал, что пуля вошла в лоб и вышла через затылок. Т.е. следуя логике командования , опытный боец, снайпер, неосторожно обращался с оружием и направил себе его а лоб. Я в это не верю.
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Ага, у пуля в голову случайная, и Зебил от армии не бегал.
Мы очень-очень верим.
Таки-да....
п.с.
Страна, в которой военные становятся подстилкой хитрожопой власти, победить не может.
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Армия в окопах , годами - неизбежно сталкивается с негативньіми процессами среди личного состава , что приводит к "небоевьім потерям" и пр. подобньім проявлениям.
Консервировать существующую ситуацию нельзя , отсюда инициативьі нового президента , дай бог , чтобьі получилось достойно вьійти из донецкого цугцванга. Имхо
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"Вероятно, ранение могло быть следствием неосторожного обращения с личным оружием"

Т.е. вы сами не знаете, но твердо уверены, что это не вражеские обстрелы?
Это мощно.
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