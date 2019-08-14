 Ранения не были результатом вражеского огня: ВСУ рассказали о ранении воина Дашковца, умершего в госпитале

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"Командование части сообщает, что травмы, которые получил военнослужащий во время боевого дежурства и которые в дальнейшем привели к его смерти, не были результатом огневого поражения со стороны противника. Вероятно, ранение могло быть следствием неосторожного обращения с личным оружием", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование соответствующими правоохранительными органами.

Напомним, воин Дмитрий Дашковец скончался 12 августа в Днепровской больнице им. Мечникова.

Сегодня, 14 августа, ориентировочно после 8:00 в Романивский район Житомирской области привезут тело Дмитрия Дашковца, сержанта, заместителя командира взвода одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

7 августа начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе. В частности, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 10 августа один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС