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 Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов. ФОТО

В мае 2019-го года из Украины в Саудовскую Аравию были поставлены ​​противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и ракеты к ним, производства КБ "ЛУЧ" на общую сумму в 51,321 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал" со ссылкой на открытые источники баз данных экспорта/импорта.

Реализовали продукцию через ГП "Прогресс", которое входит в состав государственной компании "Укрспецэкспорт".

Сообщается, что через порт Николаева в мае было отправлено:

3 мая 2019:

- переносной противотанковый комплекс "Скиф" (с тепловизором Eye-LR-S Aselsan) - 30 единиц
- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц
- ракета Р-2ОФ (калибр 130 мм, осколочно-фугасная) - 300 единиц
- ракета ЖК-2 И (калибр 130 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц
- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 200 единиц
- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

17 мая 2019-го года:

- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц
- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 300 единиц
- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудовский заказчик отказался от АН-132, - президент ГП "Антонов" Донец

Отмечается, что в прошлом году Саудовская Аравия приобрела 950 ракет и ПТРК украинского производства
на сумму в 57,850 млн долларов.

ПТРК "Корсар" может использоваться со станка и без него, когда стрельба ведется с бруствера или плеча. Наведение ракеты осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы ракетой РК-3, которой оснащается "Корсар", составляет 2500 метров.

Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов 01

Также этот ПТРК может использовать и другие варианты этой ракеты с осколочно-фугасной боевой частью - ЖК-3ОФ и тандемно-кумулятивной боевой частью - ЖК-3К.

ПТРК "Скиф" - это экспортное название противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", поставляемой для украинской армии. Этот ПТРК установлен на пусковой установке в виде треноги. Дальность работы этого комплекса - 5000 метров.

Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов 02

Они комплектуются ракетами с тандемными кумулятивными (ЖК-2С и ЖК-2М-К) и осколочно-фугасными (ЖК-2ОФ и ЖК-2М-ОФ) боевыми частями.

Источник: https://censor.net.ua/n3142774
 
   
 Топ комментарии
 
От же падлюка Порошенко! Все розікрав! Так, Зє!біли?
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ЗСУ гарну рекламу зробили.
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Порох стільки накрав, і при ньому так оборонку розвалили шо аж страшно стає, добре шо є дурненькі саудіти які наше "не працююче і застаріле" обладнення купують.
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Совет форумчанПравила форума
 
нее!.. благодаря тому, в 2016 году Хунта закупила модные станки, "Луч" наладил серийное производство "Стугн" и "Корсаров" и другие вкусняшки.. и стали выпекать ракеты сотнями..
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а, тогда можно избавлятся от оружия. что при петьке было - все правильно ))))
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От же падлюка Порошенко! Все розікрав! Так, Зє!біли?
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Як що продають за вдвічі більшою ціною, тим дешевше буде смажити іхтамнєтов.
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Сирійським повстанцям потрібні ПЗРК, щоб збивать "соколів" Х**ла.
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согласен еще та падла шоколадная....все продать и джевелины на коленях просить....откаты ***
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ты ************ андрей жигун,
ты слышал про запуск 100 штук стугон Вдень в бамбасе??

неет?? пачему неттт??

сказали палтараки-муженки, что 1 шт рокета по цене 50 000$-дорого, нету лишних рокет-дорого.

все понятно??
за госбюджет делают рокеты и гонят на экспорт, бабло на панамский кашелек.

на фронте в окопах антаматы 1957 года выпуска с 3 вагонами патронов от дали грибаускайте.

но соевые дебилы продолжают тут про армия-вера -прочая соевая срань.

коеченные ***********.
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работа у них такая..за мародера голосить..
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пруфы про "панамский кошелек" будут?
Хотя, что спрашивать с зебилов, у вас самый главный пруф - чувство "классовой справедливости", отнять и поделить.
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Петекантропы тупы. Торговля оружием самый прибыльный бизнес после наркотиков. Тот же современный украинский танк Оплот фиг найдешь на Донбассе. А вот как поставлять петину срань по тройной цене или некондицию в ВСУ свинарчуки могут поделиться своим опытом.
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Так, так, пЕтЕкантроп и 5 уничтоженных складов с боеприпасами то все фигня...
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о . кто то из редакторов Цензора читает Украинский Милитарный портал Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов - Цензор.НЕТ 2340
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Порох стільки накрав, і при ньому так оборонку розвалили шо аж страшно стає, добре шо є дурненькі саудіти які наше "не працююче і застаріле" обладнення купують.
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То таки затемнення однієї думки іншою, голови то аж три ...
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Вам як Шелдону Куперу треба табличка з написом?
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Вот проклятый Порошенко, совсем развалил оборонку
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до 2014 года, КБ "Луч" производило всего несколько десятков "Стугн" в год.. а когда "Шакаладная Хунта" закупила спец станки и др оборудование для "Луча", количество выпускаемых ПТУРов и ракет к ним, перевалили за сотню в месяц..
получаемая от продажи "Стугн" и "Корсаров" валюта помогает финансировать другие интересные разработки, в том числе украинский аналог "Джавелина", и другие вкусняшки..
читайте интервью Коростылева.. много интересного..
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когда эти "вкусняшки" на фронте будут, а не на парадах и не в Саудовской Аравии, а порохосранчик?
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На фронті 800 пускових установок, між іншим. і використовують їх по повній. Тут неодноразово показували відео знищеня техніки та укріплень кауапів на відстанях 2-3км за допомогою цих комплексів.
Але ж Зє!біли на то і зє! біли, щоб брехати.
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когда закончат разработку и испытания, тогда и будут.
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не гони тут туфту,
100 штук в месяц??

ахаха

100 штук нада запускать в день, шоб мыша не могла выползти.
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А продали бы при Зеленском - вопили бы про зраду, а раз при Порошенко, то это успешный бизнес..
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Таки да, судя по первому посту порохобота, не увидевшего дат поставок...
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Оборт вооружения в Украине: у американцев получаем (покупаем?), арабам продаем.
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"Корсар" коштує приблизно 50 тис. дол. за постріл.
Вартість одного ПТРК "Джавелін" при експорті сягає 170 тис. доларів.
Різниця в тому, що після пострілу з "Корсара" місце виходу заряда може бути обстріляне і втратиться зв'язок з ракетою. А "Джавелін" буде автономно "працювати". Зовсім різні системи наведення, але і призначення теж відрізняється. Молодці кияни.
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все тихо спокойно..а как Украине купить 100 Джав, так воя на все планету....
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Зрада или перемога?
Вот в чём вопрос!
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Джевелін ефективний проти танків і тільки проти танків тому він ідеально підходить для спецназу. А стугна показала що вона більш універсальна і може знищувати кулеметників та снайперів в дотах, тому потрібні мати обидві системи, СА вони тепер є.
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Нельзя вот так взять и не продать за рубеж ПТРК. Мі ж не мародеры какие-то - в войска их направлять!
Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів - Цензор.НЕТ 9937
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