 Саудовская Аравия приобрела у Украины 150 ПТРК и свыше 800 ракет к ним на общую сумму более 51 млн долларов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал" со ссылкой на открытые источники баз данных экспорта/импорта.
Реализовали продукцию через ГП "Прогресс", которое входит в состав государственной компании "Укрспецэкспорт".
Сообщается, что через порт Николаева в мае было отправлено:
3 мая 2019:
- переносной противотанковый комплекс "Скиф" (с тепловизором Eye-LR-S Aselsan) - 30 единиц
- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц
- ракета Р-2ОФ (калибр 130 мм, осколочно-фугасная) - 300 единиц
- ракета ЖК-2 И (калибр 130 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц
- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 200 единиц
- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц
17 мая 2019-го года:
- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц
- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 300 единиц
- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц
Отмечается, что в прошлом году Саудовская Аравия приобрела 950 ракет и ПТРК украинского производства
на сумму в 57,850 млн долларов.
ПТРК "Корсар" может использоваться со станка и без него, когда стрельба ведется с бруствера или плеча. Наведение ракеты осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы ракетой РК-3, которой оснащается "Корсар", составляет 2500 метров.
Также этот ПТРК может использовать и другие варианты этой ракеты с осколочно-фугасной боевой частью - ЖК-3ОФ и тандемно-кумулятивной боевой частью - ЖК-3К.
ПТРК "Скиф" - это экспортное название противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", поставляемой для украинской армии. Этот ПТРК установлен на пусковой установке в виде треноги. Дальность работы этого комплекса - 5000 метров.
Они комплектуются ракетами с тандемными кумулятивными (ЖК-2С и ЖК-2М-К) и осколочно-фугасными (ЖК-2ОФ и ЖК-2М-ОФ) боевыми частями.
ты слышал про запуск 100 штук стугон Вдень в бамбасе??
неет?? пачему неттт??
сказали палтараки-муженки, что 1 шт рокета по цене 50 000$-дорого, нету лишних рокет-дорого.
все понятно??
за госбюджет делают рокеты и гонят на экспорт, бабло на панамский кашелек.
на фронте в окопах антаматы 1957 года выпуска с 3 вагонами патронов от дали грибаускайте.
но соевые дебилы продолжают тут про армия-вера -прочая соевая срань.
коеченные ***********.
Хотя, что спрашивать с зебилов, у вас самый главный пруф - чувство "классовой справедливости", отнять и поделить.
получаемая от продажи "Стугн" и "Корсаров" валюта помогает финансировать другие интересные разработки, в том числе украинский аналог "Джавелина", и другие вкусняшки..
читайте интервью Коростылева.. много интересного..
Але ж Зє!біли на то і зє! біли, щоб брехати.
100 штук в месяц??
ахаха
100 штук нада запускать в день, шоб мыша не могла выползти.
Вартість одного ПТРК "Джавелін" при експорті сягає 170 тис. доларів.
Різниця в тому, що після пострілу з "Корсара" місце виходу заряда може бути обстріляне і втратиться зв'язок з ракетою. А "Джавелін" буде автономно "працювати". Зовсім різні системи наведення, але і призначення теж відрізняється. Молодці кияни.
Вот в чём вопрос!