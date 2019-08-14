 Украина завершила передачу Нидерландам дела по крушению МН17, - СБУ

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.
"22.07.2019 материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", - сказано в ответе.
СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.
Але це не відміняє суд.
Kavkaz Center
@newkc14
·9 ч
Кремлевский упырь конкретно больной #ублюдок. Это медицинский факт. #путин #упырь
ВИДЕОhttps://twitter.com/i/status/1161383794026385409