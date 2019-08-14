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 Политика Украины
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 Украина завершила передачу Нидерландам дела по крушению МН17, - СБУ

Украина передала Нидерландам уголовное производство против бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще 3 наемников РФ, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.

"22.07.2019 материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", - сказано в ответе.

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СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.

Украина завершила передачу Нидерландам дела по крушению МН17, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142772
 
   
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а толку от этой передачи??? Эти импотенты будут и дальше ананировать и толку не будет. Импотенты хреновы
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«імпотенти» починають суд по справі 9 березня 2020 року.
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Треба регулярно нагадувати рускомірцям про жертви МН-17
Україна завершила передачу Нідерландам справи про аварію МН17, - СБУ - Цензор.НЕТ 8921
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москалі підмажуть де потрібно, ніхто їх не засудить.
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Ходять чутки що Орда має наміри домовитись за принципом родичам загиблим плати компенсації але вину не признаємо.
Але це не відміняє суд.
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Це не той випадок. Суд буде. Я впевнений.
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Такі кроки потрібно робить хоча-б для того , щоб у майбутньому , для прийдешніх поколінь , було що розповідати і мати підтвердження агресивності Орди-Росії.
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