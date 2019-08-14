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 Политика Украины
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 Украина и Турция создали совместное предприятие по производству управляемых ракет

Совместное предприятие "Укроборонпрома" и турецкой компании Baykar Defence уже имеет в работе четыре проекта по производству вооружения и военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Укринформу рассказал гендиректор концерна "Укроборонпром" Павел Букин. Как известно, госпредприятие "Укрспецэкспорт", которое заключило соглашение с турецкой стороной, входит в состав "Укроборонпрома".

"Логика сотрудничества следующая. У нас есть какой-то вид вооружения, а у турецкой стороны – много наработок в электронике. Мы берем наш образец, турецкая сторона предоставляет современные электронные системы. И мы создаем новый продукт. У нас в работе уже есть четыре таких проекта", – рассказал Букин.

По его словам, производственные площади будут размещены в Турции, а первые проекты будут реализовываться в сфере создания высокоточного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция создали совместное предприятие для разработки нового поколения беспилотников

"Создавая совместное предприятие, мы видим конкретную перспективу в конкретных кейсах. В первую очередь это противотанковые системы и управляемое вооружение. Это будут новые образцы общего украинского-турецкого производства, у этих продуктов будет большая конкурентная способность", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Перспектива сотрудничества в этом проекте – обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и Турции, а также экспорт на рынки третьих стран.

"Это предприятие создается именно для совместной разработки новых видов вооружения и военной техники, снабжение их Вооруженным силам Украины и Турции, в первую очередь, и на экспорт. <...> Это вообще первое совместное предприятие "Укроборонпрома" с иностранными партнерами. Это полноценная военная компания с паритетным участием двух сторон", – пояснил Букин.

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Напомним, госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав" Укроборонпрома", и турецкая Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Соглашение об этом было подписано в ходевизита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Как сообщалось, увеличение заработков Украины на своей военной продукции не за горами. В Турции завершилась Международная выставка военной техники IDEF-2019, в которой приняла участие и наша страна. Результаты работы украинской делегации можно считать вполне успешными. К примеру, госпредприятие "Спецтехноэкспорт" парафировало контракт на поставку в Турцию высокоточных ракет "Конус" разработки киевского КБ "Луч".

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Источник: https://censor.net.ua/n3142770
 
 
 Топ комментарии
 
На турецькому безпілотному літальному апараті (БПЛА), розробки компанії Baykar, будуть встановлені турбогвинтові двигуни виробництва ДП "Івченко-Прогрес" https://mil.in.ua/uk/news/v-zaporizhzhi-vygotovyly-dvyguny-dlya-turetskogo-bpla/
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Тонкий тролінг Зєєєлі! Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами - Цензор.НЕТ 9108
він у турків "відкривав2 підприємство, яке уже давно працює!
"А как дишал, а как дишал!" Як Порошенка гавном поливав за типу "перерізання стрічок", а саме не просто стрічки перерізає, а перерізає їх там, де давно уже працюють і організовано це "Папєрєднікамі"!
До речі, архіологи зясували що Рамзес ІІ зовсім не був будівничим тої сили-силенної храмів та палаців, що прикрашені його картушем. Він просто стер імена "папєрєднікав" і наказав вибити на цьому місці своє!
Так що наш шлимазл не оригінальний! Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами - Цензор.НЕТ 1771
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А никто не задумывался что Турция это только ,,фирма прокладка,,между кацапией и Украиной?Ведь в реальности наш ВПК работает из кацапами и вся информация как о новых разработках поступает напрямую в хуйляндию.
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Дуже оперативно , навіть логіка відмовляється вірити про терміни виконання договірних робіт ...
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На турецькому безпілотному літальному апараті (БПЛА), розробки компанії Baykar, будуть встановлені турбогвинтові двигуни виробництва ДП "Івченко-Прогрес" https://mil.in.ua/uk/news/v-zaporizhzhi-vygotovyly-dvyguny-dlya-turetskogo-bpla/
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Двигатели разрабатьівают в ДП"ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС" , а вьіпускать их будет "Мотор-Сичь".
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очень хорошо . главное что в Украине
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уже поставили пару для эксперементалки Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами - Цензор.НЕТ 7576
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А никто не задумывался что Турция это только ,,фирма прокладка,,между кацапией и Украиной?Ведь в реальности наш ВПК работает из кацапами и вся информация как о новых разработках поступает напрямую в *********.
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А навіщо туркам створювати собі конкурента?
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Конкурента?А в чому?Турки користувалися та і користуються озброєнням других країн,може хтось нагадає що вони створили своє?
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Туреччина дуже стрімко розвиває зброєні проекти це і літакобудування, і кораблебудування, танкобудування, вже займаються кількома типами ЗРК все завдяки електроніці якої немає ні в нас ні в ху#ляндії. Зокрема в області безпілотників вони вже далеко попереду кацапів.
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Можливо,але мені в це мало віриться,так як по айтішникам Україна вже переплюнула і Індію.А при теперішнім технологіям тілки питання на кого вони працьують.
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Я теж про таке подумав. Турки не мають проблем з продажем кацапам зброї, якщо в договорі про співпрацю цього явно не вказано.
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Тонкий тролінг Зєєєлі! Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами - Цензор.НЕТ 9108
він у турків "відкривав2 підприємство, яке уже давно працює!
"А как дишал, а как дишал!" Як Порошенка гавном поливав за типу "перерізання стрічок", а саме не просто стрічки перерізає, а перерізає їх там, де давно уже працюють і організовано це "Папєрєднікамі"!
До речі, архіологи зясували що Рамзес ІІ зовсім не був будівничим тої сили-силенної храмів та палаців, що прикрашені його картушем. Він просто стер імена "папєрєднікав" і наказав вибити на цьому місці своє!
Так що наш шлимазл не оригінальний! Украинско-турецкое оружие: совместное предприятие уже работает над проектами - Цензор.НЕТ 1771
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Нарік у нас Зэээля, навіть аналізи здати побоявся. Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами - Цензор.НЕТ 8979
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До тупих зазєлів не доходить що ВСЕ виробництво знаходиться на території Туреччини . Спільне підприємство . Ага . Тільки виробництво турків , як і розробка недешевої електроніки .
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В травні 2019-го року з України до Саудівської Аравії було поставлено протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) та ракет до них, виробництва КБ "ЛУЧ" на загальну суму у 51,321 млн доларів
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Любі дії по зміцненню обороноздатності одобрюю. Слава Україні!
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Скажите - с учетом дружбы Турции и паРаши - куда попадут наши секреты?
Надо быть Зебилом, чтобы этого не понять.
Но у Зебила - перемирие. Дупа намазана ваЗЕлином и ждет *****...
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нее, Пьетя оперативней кузню рыгам продал)))
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Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг гриценко, Igorя L !!! Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проєктами - Цензор.НЕТ 4689
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Igor L - эксперт - а ты простой серун...
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Єрдоган заключив договора на поставки зброї з підорації .а тепер Україна з безпілотниками...--зашибісь..скроро побачими в небі над Данєцком .як наші ж безпілотники шпигують за нашими воїнами
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У Туреччини все більше проблем із НАТО і вона усе тісніше працює із кацапами... Може не слід із ними так кооперуватись?
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