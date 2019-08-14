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 Избившего ветерана АТО бандита Сороченко объявили в розыск, - полиция

Хмельницкая полиция инкриминирует хулиганство блогеру из Бердичева Артуру Сороченко. Он оскорбил украинских военных и побил ветерана АТО за утверждение, что Россия воюет с Украиной. Также он угрожал изнасиловать в извращенной форме народного депутата Украины. Поскольку местонахождение Сороченко неизвестно, его объявили в розыск.

Об этом сообщают "Факты", передает Цензор.НЕТ.

"Когда в интернете разместил видео, на котором блогер бьет мужчину, который заявил, что воевал в АТО, мы еще не знали, где это произошло. Ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте", - рассказала пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Россия с нами не воюет... Фильтруй разговор. Или тебе зубы выбить? Ты петух, а не атошник. Ты для меня - пыль под ногтями", - в Бердичеве избили ветерана АТО. ВИДЕО

Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блоггер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о потерпевшем. Но на видео прозвучало слово "Хмельницкий", поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на место в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство за хулиганство.

Затем видео показали участковым, оперативникам, чтобы установить личность потерпевшего. Это также удалось сделать. Мужчина на видео - житель Хмельницкого. В 2014 году он добровольцем ушел в АТО, воевал в составе одного из сформированных тогда батальонов теробороны. Сейчас уже демобилизовался. Он рассказал, что инцидент произошел в начале июля. В полицию не обращался, но если его уже нашли, то решил написать заявление в полицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бандит Сороченко, избивший ветерана в Бердичеве, угрожает азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному". ВИДЕО

После сбора доказательной базы Артуру Сороченко заочно объявили подозрение в хулиганстве. Поскольку его местонахождение неизвестно, его объявили в розыск. Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении Сороченко Артура Валерьевича, правоохранители просят сообщить ее в ближайшее подразделение полиции или по телефону 102.

Ранее появилось видео избиения ветерана АТО: "Россия с нами не воюет... Фильтруй разговор. Или тебе зубы выбить? Ты петух, а не атошник. Ты для меня - пыль под ногтями". Позже бандит Сороченко, избивший ветерана, угрожал азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному".

Источник: https://censor.net.ua/n3142765
 
 
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Ну так - заявления от потерпевшего не было - его нашли, уговорили написать заявление и только на этом основании открыли дело.
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Если правонарушение попало в публичную сферу (было освещено СМИ, телевидением, и т.д.), уголовное дело обязаны открыть по факту, даже без заявления пострадавшей стороны.
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100%
Кроме дел частного обвинения.
Поэтому тут очень мелким шрифтом написано "хулиганство"?
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А ты ,присутствовал при уговоре ? Авакашка -гнида
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И где же сейчас этот "мужественный" блогер???
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Пристріліть його при затриманні випадково, будь ласка.
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Нє, мусара при затримані тільки таких як Сашко Білий стріляють, а таким сєпарам це авакяни дають шанс потрапити у Верховну Раду !
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Саша белый был бандитом и мудилой, с большой буквы Г. **** ходила и трусила калашом в мирных городах. Когда все чинуши януковича по-убегали и государство фактитчески перестало существовать. Тогда за шкирку приходилось напуганных секретуток по администрация и ведомтствам затаскывать чеб хоть кто-то трубку мог поднять. Так ваш Сашко(******:?на) бегал с калашом и пугал этих секретуток в мирных городах. Герой.
Замочили. Отличная спец-операция по сохранению государства, всем причастным СПАСИБО до земли.
А вы вместе с нацдружинами и с14 вперед за геями бегать - странавапансности, и тут это...Зелик назначет прокацапов в СБУ, и глава фракции у него рыгионал... не пара ли палить шины под домом Порошенко?
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Это не Сашко Билый душой болевший за Украину, ублюдочную рашистскую мразь нацежены Кодламоя будут беречь
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Оце цікава новина. Чекаю продовження блокбастера! Нагорода повинна найти цього героя малоросії!
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упражнение для разведчиков - найти ублюдка..., не должно остаться безнаказанным такое отношение к людям, которые воевали за свободу и независимость Украины, иначе мы не народ, а население...
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Да какая разница, важно что полиция удивила
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Блогер из Бердычева...звучит захватывающе!))
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Якщо його швидше знайдуть пси Авак'яна чи СБУ то він буде врятований і непонесе ніякої кари !
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Його вже не знайдуть. Спочиває падлюка десь в ліску, прикопаний під руськой берьозкой.
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цей хуцпман вже на московії або в ісраїлі,пізно всрались піджидки
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вы только посмотрите на его рожу.... это не должно закончится ничем...
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Ищут атошники, ищет полиция,
ищут утырка они из Бердичева,
и если даже найдут его в коме,
будет он вые@ан в извращенческой форме...
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Пускай ищут там где поглубже,ветераны АТО это вам не это и не ,,милосердная,,правовая и судовая система Украины.И так должен исчезать каждый урод.
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Гарно працює поліція, реформована зекомандой.
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Він вже втік.
Або просто поліція проявила халатність і не квапиться арештовувати цього пацика.
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