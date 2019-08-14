 Избившего ветерана АТО бандита Сороченко объявили в розыск, - полиция

Об этом сообщают "Факты", передает Цензор.НЕТ.

"Когда в интернете разместил видео, на котором блогер бьет мужчину, который заявил, что воевал в АТО, мы еще не знали, где это произошло. Ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте", - рассказала пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.

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Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блоггер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о потерпевшем. Но на видео прозвучало слово "Хмельницкий", поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на место в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство за хулиганство.

Затем видео показали участковым, оперативникам, чтобы установить личность потерпевшего. Это также удалось сделать. Мужчина на видео - житель Хмельницкого. В 2014 году он добровольцем ушел в АТО, воевал в составе одного из сформированных тогда батальонов теробороны. Сейчас уже демобилизовался. Он рассказал, что инцидент произошел в начале июля. В полицию не обращался, но если его уже нашли, то решил написать заявление в полицию.

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После сбора доказательной базы Артуру Сороченко заочно объявили подозрение в хулиганстве. Поскольку его местонахождение неизвестно, его объявили в розыск. Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении Сороченко Артура Валерьевича, правоохранители просят сообщить ее в ближайшее подразделение полиции или по телефону 102.

Ранее появилось видео избиения ветерана АТО: "Россия с нами не воюет... Фильтруй разговор. Или тебе зубы выбить? Ты петух, а не атошник. Ты для меня - пыль под ногтями". Позже бандит Сороченко, избивший ветерана, угрожал азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному".