 Два суда в Украине остаются без судей, - ВККС

В двух судах Украины не может осуществляться правосудие, заявила пресс-служба ВККС, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет об Авдеевском городском суде Донецкой области, где у судей нет полномочий, и Станично-Луганском районном суде Луганской области. Ситуация в указанных судах, к сожалению, некоторое время останется нерешенной", - рассказала пресс-служба.

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В заявлении отмечено, что в Высший совет правосудия уже направлены 467 рекомендаций о назначении кандидатов судьями. После того, как ВСП одобрит эти назначения, а президент выдаст соответствующие указы, ситуация с доступом к правосудию в судах первой инстанции "существенно улучшится", считают в ВККС.

Для подготовки нового судьи требуется два года, от объявления набора до указа президента, поэтому перезагрузка судейского корпуса не может быть быстрой, отмечает пресс-служба.