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 Два суда в Украине остаются без судей, - ВККС

В Авдеевском городском и Станично-Луганском районных судах у судей нет полномочий, в ближайшее время ситуация не изменится

В двух судах Украины не может осуществляться правосудие, заявила пресс-служба ВККС, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет об Авдеевском городском суде Донецкой области, где у судей нет полномочий, и Станично-Луганском районном суде Луганской области. Ситуация в указанных судах, к сожалению, некоторое время останется нерешенной", - рассказала пресс-служба.

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В заявлении отмечено, что в Высший совет правосудия уже направлены 467 рекомендаций о назначении кандидатов судьями. После того, как ВСП одобрит эти назначения, а президент выдаст соответствующие указы, ситуация с доступом к правосудию в судах первой инстанции "существенно улучшится", считают в ВККС.

Для подготовки нового судьи требуется два года, от объявления набора до указа президента, поэтому перезагрузка судейского корпуса не может быть быстрой, отмечает пресс-служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3142762
 
 
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Мабуть не у всіх вистачає коштів, аби купити мантію.
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5 рішучих років для заміни суддів мало, 50 - в самий раз))
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И эти два суда оказались самые справедливые! Два суда в Украине остаются без судей, - ВККС - Цензор.НЕТ 2325
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Скоріше самі безперспективні, нема сенсу платити скажені гроші за мантію, якщо їх відбити важко.
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всі судді погані.
софістікати і маніпулятори.
повиганяти їх !
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а як же судова рехворма від Поросьонко? Вам було доречно доводити її успіхи.
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Гірше, їх ще й вивели з під зовнішнього контролю. Тепер це окрема каста, яка варится у власному котлі.
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нет не все , заместо убрать из судов коррупцию ,вы коррупционерам дали заоблачные зарплаты,это реформа а ля соевые ?
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