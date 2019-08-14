 Постпред Великобритании в Совбезе ООН Пирс заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила постоянный представитель Великобритании в Совете безопасности ООН Карен Пирс, сообщает пресс-служба британского МИД.

"Вопреки международному гуманитарному праву, в Крыму украинским гражданам, не пожелавшим менять свое гражданство, отказывают в доступе к базовым услугам", - заявила Пирс.

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Она также вспомнила о нарушениях международного гуманитарного права в Южном Судане, Мали, африканском регионе Сахель и Сирии.

Как сообщалось, оккупационная власть Крыма хочет инициировать переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра.