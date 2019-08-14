 Постпред Великобритании в Совбезе ООН Пирс заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила постоянный представитель Великобритании в Совете безопасности ООН Карен Пирс, сообщает пресс-служба британского МИД.
"Вопреки международному гуманитарному праву, в Крыму украинским гражданам, не пожелавшим менять свое гражданство, отказывают в доступе к базовым услугам", - заявила Пирс.
Она также вспомнила о нарушениях международного гуманитарного права в Южном Судане, Мали, африканском регионе Сахель и Сирии.
Как сообщалось, оккупационная власть Крыма хочет инициировать переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра.
Или будут какие-то действия?
Источник: https://censor.net.ua/n3142759
Ну что же, вот и приравняли Крым официально к Мали, Южному Судану, Сирии и каким там еще "опам мира". Одной строкой теперь идеут, типа "что там теперь в африканском регионе Сахель и в Крыму"?
Абидна , да ?
Обидно?
За кого?
За идиотов российских или за идиотов крымских, после референдума танцевавших?
Я в сортах идиотов плохо разбираюсь, но вот Вы - сепциалист, вот и поясните, пожалуйста, разницу.
Был Крым Автономной республикой, а стал частью федерального Южного Округа (так теперь, что ли).
За это стоило отплясывать после референдума
крымчанамобитателям "крымского африканского региона".
Это вчера. БIЛЬ...СОРМ...РОЗПАЧ!!!
Пустой зал.Новоград-Волынской. Дом Офицеров 30й бригады.
Вручение икон памяти родителям 16-ти погибших ребят.
Родители и волонтёры. Больше никого. Никто не пришел от власти !
Родители приехали из других городов:Ровно, Овруч, Корец!
Под штаб, откуда уходили их сыновья и не вернулись!
Родители погибших именно из 30й 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького бригады ребят!
Знаете как им больно? Значит забрать сына в 20 лет вы смогли, а прийти и отдать долг матери нет?
..
Многие родители не могут найти ответ на вопрос :" За что погиб мой сын?"
Они живут с этим и дальше им с этим жить.
Да, каждый прописал себе план жизни, да можно не играть в эту "игру"
Но люди, оставайтесь людьми, в конце то концов!
Вы забыли как боялись 5 лет назад: "Хоть бы к нам не пришли сюда. Хоть бы выстояла наша армия там"????
Вы забыли это так быстро?!
Родители есть.
Ребята есть.
Волонтёры есть.
Мы все есть.
Здесь рядом, даже если вы предпочитаете нас не видеть.
Пока все мы живы, мы есть.
И мы все помним.
Вы никого никуда не посылали?
Мне порой хочется, чтобы вы узнали, что такое эти несколько страниц паспорта Украины.
Когда в них сконцентрировалась вся твоя жизнь.
И больше нет ни единой надежды выжить, кроме этих маленьких бумажек.
Может тогда вы бы начали ценить.
Мы есть.И мы будем.!!!
Даже если вы предпочли нас не видеть...
.(((Олесія Єгорова.)))
История скреп
@Skrepo_history
13 августа 1937 г., по ложному обвинению в подготовке покушения на Сталина, был расстрелян 23-летний Юрий Есенин-сын поэта Сергея Есенина.
Родную сестру поэта репрессировали, её мужа расстреляли.
Кто-нибудь может назвать в истории Европы более бесчеловечный режим, чем советский?
Правда, гитлеровская Германия убивала в основном чужие народы, а Виссарионович свои (чтобы чужие боялись, наверное).
Сказано, что их НЕ ОБСЛУЖИВАЮТ ВООБЩЕ.
Одно дело - взять бОльшую сумму за визит к врачу.
Другое дело - не записать к врачу вообще.
Это называется расизм, разве нет?
На оккупированных у граждан должны быть все права как и у граждан оккупирующей.