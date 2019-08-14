EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  992  6
Все про:ВТО (442) США (15213) Трамп (2321)

 "Мы знаем, что они годами обманывали нас", - Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 13 августа, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания).

"Мы выйдем, если будем вынуждены" сделать это, отметил глава Белого дома.

"Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание лучших рабочих мест, влияние на факторы миграционных кризисов, реформа ВТО, - коммюнике саммита "Большой двадцатки"

Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО. Предметом его негодования, в частности, становилось то, что Китай имеет в составе организации статус развивающейся страны.

В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта КНР занимает вторую строчку, сразу после США. Тем не менее статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Дональд Трамп, в частности, говорит о неправомочности данного статуса и обвиняет Китай в краже американских технологий.

Между тем, как отмечает агентство AFP, у США в целом - неплохая статистика выигранных при посредничестве ВТО споров. В январе 2019 года Вашингтон заблокировал предложение, призывающее как можно скорее начать процесс выбора заседателей в апелляционный орган Всемирной торговой организации. Сейчас в его состав входят три заседателя, однако у двух из них в декабре 2019 года истекает второй - и последний - срок полномочий.

Источник: https://censor.net.ua/n3142751
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Я же говорил!
 показать весь комментарий
 
А Україна яка однією ногою вступила в коров"ячий СОТ а другою в коров"ячу Євро-асоціацію і нізвідки виходити не збирається... "Мы знаем, что они годами обманывали нас", - Трамп пригрозил выходом США из ВТО - Цензор.НЕТ 4687
P.S.
Україна при Ющенкові вступаючи в СОТ підписала вдвічі більший стос зобов"язань перед іншими країнами, а коли запитали чому так? Лохторатові пояснили, що мовляв український стос папірців надрукований на більш товстому папері...
А щодо Євро-асоціації то там присутні такі перли як "квота" на постачання комп"ютерів, які Україна просто не виробляє...
 показать весь комментарий
 
Зовсім непогано з українською мовою,кацапобот. Напевно переписував текст з вранішньої методички. Ну хоч без помилок.👏😊
 показать весь комментарий
 
Зат путлерок "хороший парень" и "я ему верю". Рыжий идиот.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх