 В ООН не поддержали идею Польши о спецпредставителе по Украине, - Чапутович

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава МИД Польши рассказал, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.
"Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украину", - пояснил он.
По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.
"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не было одобрено", - констатировал министр.
Не пошло.
а по совести? - так она в оони и не ночевала.
оонь выносит вопрос на совбез - кацапы ветируют, китайцы воздержались...
все, рты сполоснули - рабочее место убрано и можно по домам.
дядьки из оони, а шо ж вы так себя мучаете?
на заседания ездите, животами трясете,
если всегда кацапячее вето и выхлопа от вас ноль?
сидели бы дома, внучков он в зоопарк сводили бы...
стока лет оонанировать без толку и не напаковаться?
даже не знаю каким дурком нужно быть...
но когда до дела, там на международняке - поляки всегда с Украиной.
не ****** ни разу...
но у поляков в тыковке соображалка соображает,
а венгры почему то забыли 1956й и кацапские танки в Будапеште...
А то ж!
От особенно ВЫ - irenka ko ! - Защитница наша!!!
Мерзкие бездуховные пиндосы! Всюду суют свой нос! На всех нападают! Всех бомбят! Вместо того, чтоб сжигать экономически невыгодные леса
(С)
@Vitauskas_A
🤔
Интересно, а кто будет засаживать выгоревшую Сибирь? Китайцы?🤔
цепляется за кого может - зарабатывает она так.
я так понимаю - туда самую тупизну пидеровскую суют
Понятно...
ООН - вычёркиваем!!!
Таким тут не место!
Помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин заявив, що Україні потрібно готуватися в першу чергу до авіаційного удару з боку Росії. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Вот это новость.
А ТО петя нападэ@ сменилось на АТо путин нападэ@
Как старый патифон.