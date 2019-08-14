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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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Все про:ООН (2796) Польша (4859) Донбасс (19149) Чапутович (77)

 В ООН не поддержали идею Польши о спецпредставителе по Украине, - Чапутович

Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получило одобрения в организации.

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД Польши рассказал, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.

"Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украину", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опираться на право, а не на силу, - Чапутович в Совбезе ООН осудил агрессию РФ

По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не было одобрено", - констатировал министр.

Читайте также: Польша инициирует создание в ООН должности спецпредставителя по вопросам Украины, - Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/n3142750
 
 
 Топ комментарии
 
Это результат кадровой чистки ЗЕ ( про Чалого). Такие вопросы в ООН надо в кулуарах готовить. НО ЗЕ ПОЕХАЛ НА ЛИГУ СМЕХА.
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ООН- это импотентная организация! Нахрена она вообще нужна? Дармоеды проклятые.
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Єдина добра новина цієї статті, що залишилися ті, хто якось про нас думає - Польща. Ми самі вже опустили руки, а деякі дивляться Сватів і живуть лише у світі 95 кварталу.
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ООН- это импотентная организация! Нахрена она вообще нужна? Дармоеды проклятые.
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А почему же мы до сих пор там??
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Народ,давайте говорить трезво и умно.Сейчас,на данный момент,НАТО,ООН,и все эти ОБСЕ и ЕС организации мёртвые,способные только выражать обеспокоеность различной степени на которую ***** ложило отнюнь не руку....Я считаю что Украина просто ОБЯЗАНА стать инициатором создания новых,более прогрессивных организаций способных РЕАЛЬНО,и БЫСТРО остановить агрессию парашных рашистов.Например Черноморско-балтийский союз(Турция,Болгария,Румыния,Словакия,Польша,Прибалтика),с общей армией и флотом,общим командованием и стандартным для всех вооружением.Этакий полумесяц на границах снежной нигерии.Об этом я говорил в ОК ещё в 2014-м году.Подобную идею озвучивал тогдашний премьер Польши.Но меркельша,эта *****вая подстилка,со своим желанием сохранить ***** рыло,похерила эту идею!Только потому что теряет лидерство и влияние.Скажите что я не прав.
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Турция вполне самодостаточное государство. Зачем ей союз с практически нищенскими странами, в основном сидящими на дотациях ЕС? Турция, если и замутит с кем-то некий союз, то, скорее всего, с РФ, хотя и это ей не особо то и нужно. Для примера: ВМФ Польши - 3 кораблика, 3 катера и 4 таких же старючих субмарины. Грозная сила!
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Союз с россией против россии? Или кого вы видите в мире , способного оккупировать другие государства?Блокировать порты, и морские пути? Какая бы не была самодостаточная Турция , но вместе всегда сильнее, и речь идет об союзе стран соседей, против агрессивной страны -соседки,полностью поддерживаю Одинвполі Воїн, это было бы разумно и взаимовыгодно.Не нравиться такое может только оккупанту и их приспешникам, воюющим за зоны влияния.
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Вступайте в союз хоть с самим чертом - я тут при чем?. Ступайте и проведите консультацию с Турцией, либо с Болгарией, создайте новую военную организацию вместо НАТО, и вперед на битву с РФ. И про Прибалтику не забудьте. Успехов.
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Аааа, понятно,откуда ты такой нарисовался. Да кому нужна казламордия, пока только рф лезет в чужие страны , убивает , отбирает территории, и соседи должны иметь щит и это правильно и своевременно, поскольку агрессия рф продолжается и наростает. Хотел бы кто завоевать кацапию, сделали бы это в 90е , когда на фоне повального кризиса и нищеты , там ни армии , не флота фактически не было, так нет же, США помогло рф , на свою голову, и теперь мокши благодарят , размахивая ядерной дубиной, и диктуя миру свои условия.
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А зачем нужна битва с РФ?РФ давно покорена,все свои ресурсы продает в ЕС,а добывают эти ресурсы русские рабы,которые стоят меньше любых европейских рабочих,а все финансы выводятся обратно в ЕС
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тебя головой не роняли?РФ бедней любой страны ЕС,включая Румынию,где минимальная зарплата выше,чем в РФ,Польше не нужен военно морской флот на Балтике это бессмысленно,а вот армия польши по данным английских военных аналитиков способна противостоять армии РФ,можешь найти в интренете,при том,что Польша в три раза меньше РФ зарплата в польше в два раза выше,пенсия в три раза выше чем в РФ
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Помнишь, что с роботом Вертером сделали космические пираты Крыс и Весельчак У? Примерно то же может сотворить страна, с маленькими пенсиями и зарплатами, со странами ЕС, у которых всё на мази. Ужасные кадры! У меня слезы на глаза наворачивались - так жалко было бедного Вертера! (Про судьбу космопиратов мне не напоминай - это все же кино, а не жизнь. В жизни всё по другому).
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Нечто подобное в своё время затевал Ющенко....
Не пошло.
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Это результат кадровой чистки ЗЕ ( про Чалого). Такие вопросы в ООН надо в кулуарах готовить. НО ЗЕ ПОЕХАЛ НА ЛИГУ СМЕХА.
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в кулуарах дорого - Украина не потянет.
а по совести? - так она в оони и не ночевала.
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Та не , в ООН еще предстоит чистка , в смьісле представителя Украиньі стоит поменять. Имхо
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оони оно надо, етот головняк?
оонь выносит вопрос на совбез - кацапы ветируют, китайцы воздержались...
все, рты сполоснули - рабочее место убрано и можно по домам.
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возникает вопрос,
дядьки из оони, а шо ж вы так себя мучаете?
на заседания ездите, животами трясете,
если всегда кацапячее вето и выхлопа от вас ноль?
сидели бы дома, внучков он в зоопарк сводили бы...
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та упакованые уже они все по самое немогу.
стока лет оонанировать без толку и не напаковаться?
даже не знаю каким дурком нужно быть...
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Да, кацапячее вето - главная фишка этой пенсионерской тусовки. Как вспомню чуркина, так вздрогну.
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Єдина добра новина цієї статті, що залишилися ті, хто якось про нас думає - Польща. Ми самі вже опустили руки, а деякі дивляться Сватів і живуть лише у світі 95 кварталу.
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польща звичайно думає про заробітчан, мільйони злотих внесених в економіку Польщі. Кауфландер, Нетто, Коровка та ін.
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так же как и миллиарды злотых пересланы украинскими заробитчанами из Польши в Украину
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поляки гыркают иногда на Украину, как и Украина на них - история штука тонкая и сложная.
но когда до дела, там на международняке - поляки всегда с Украиной.
не ****** ни разу...
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Они кацапов больше всех боятся, а мы для них этакий щит.
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как и для венгров щит,
но у поляков в тыковке соображалка соображает,
а венгры почему то забыли 1956й и кацапские танки в Будапеште...
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"Они кацапов больше всех боятся, а мы для них этакий щит"

А то ж!
От особенно ВЫ - irenka ko ! - Защитница наша!!!
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ну разумеется, Всегда, бгггг) Насмотрелся как курвили украинцев в Томашове, Мазовецкое воеводство. Холопи, не більше
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ща тебя чесноков чeрез перегородку лайкнет В ООН не подержали идею Польши о спецпредставителе по Украине, - Чапутович - Цензор.НЕТ 8050
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веспе, у тебе справедливі погляди на лахту, ти ж їх родич, а там ще мордва, угри, вибирай на свій смак
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Святе місце пустим не буває -свати кумів міняють,бо занадто вже розлога та кумівська гілка,що веде від Порошенка не тільки до представників нинішньої влади, а й до екс-президента Віктора Януковича, і до екс-міністра освіти Дмитра Табачника.Головне,аби свати не перепили,та часом не підвісили Петра на ту гілку.
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Американская компания Lockheed Martin Aerospace предлагет использовать бомбардировщики для высадки деревьев по принципу ковровых бомбардировок.
Мерзкие бездуховные пиндосы! Всюду суют свой нос! На всех нападают! Всех бомбят! Вместо того, чтоб сжигать экономически невыгодные леса
(С)
@Vitauskas_A
🤔
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А что в Калифорнии? Выгоревшие места сразу засаживаются. Проблема, например, Южной Калифорнии это высохшая трава, и сильный ветер.
Интересно, а кто будет засаживать выгоревшую Сибирь? Китайцы?🤔
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то 3я кацапцая лахтосмена.
цепляется за кого может - зарабатывает она так.
я так понимаю - туда самую тупизну пидеровскую суют
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Не сомневаюсь. Идиот даже не представляет о чем пишет
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ООН уже ничего не решает, не обращайте на всяких ЮНЕСКО, тем более Штаты и Шалом уже повыходили оттуда и Украине нечего в ООНах делать
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польша слишком большой ноль чтобы рамсить такие вопросы...а различного рода представителей и "мониторов" там и так уже чуть больше, чем слишком.
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"В ООН не подержали идею Польши о спецпредставителе по Украине..."

Понятно...
ООН - вычёркиваем!!!
Таким тут не место!
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Нам достаточно мистера Волкера.
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Я так и думал.
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У нас толк только с одних наблюдателей-артеллерийских.
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Ссцатся рашки, импотентная эуропа. Ждут сп2, как манны небесной в обмен на сдачу Украины . Сверхценности .
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За інформацією військової розвідки, у 2018 році Путін зосередив на україно-російському кордоні, а також на окупованих територіях понад вісімдесять тисяч військовослужбовців. Це говорить про те, що Росія готується до повномасштабної війни.

Помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин заявив, що Україні потрібно готуватися в першу чергу до авіаційного удару з боку Росії. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вот это новость.
А ТО петя нападэ@ сменилось на АТо путин нападэ@

Как старый патифон.
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