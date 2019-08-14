 Наемники "ЛНР" приговорили к 6 годам студента с проукраинскими взглядами Русинова, - Восточная правозащитная группа

Об этом сообщила "Восточная правозащитная группа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Студента второго курса колледжа культуры и искусств задержали 24 августа 2018 года в оккупированном Луганске.
"По нашей информации, парень просто был активным пользователям в социальных сетях и лайками поддерживал проукраинские посты. Так называемый суд "ЛНР" осудил Сергея Русинова на шесть лет лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60. Сергей не внесен в списки на обмен, о нем мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину", - пишут правозащитники.
"Восточная правозащитная группа" отметила, что оккупанты инкриминируют Русинову организацию деятельности террористической группы.
Ну вот чем эти лугандонцы отличаются от кацапов? Вообще ничем!