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 В Николаеве горел локомотив поезда "Херсон - Киев", - ГСЧС. ФОТО

Вечером 13 августа на железнодорожном вокзале Николаева загорелся локомотив пассажирского поезда № 766 сообщением Херсон - Киев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Николаеве горел локомотив поезда Херсон - Киев, - ГСЧС 01

Информация о возгорании локомотива поступила в ГСЧС в 17:20.

По прибытию пажарными было установлено, что плотно задымленна и горит кабина тепловоза и генераторный отсек. Локомотив отцепили и отогнали на безопасное расстояние. Для тушения огня использовался генератор пены средней кратности и два водяные стола на охлаждение. Уже в 17:42 пожар локализован и ликвидирован в 17:52 на площади 25 м кв.

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Как сообщили в Укрзализныце,  результате инцидента никто не пострадал. Поезд отправился по маршруту в 18:07 с помощью запасного локомотива с задержкой 1 час 28 мин. 

Источник: https://censor.net.ua/n3142747
 
 
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Это вот такие гробы на колёсах продолжают ездить, в то время как лахтинская пропаганда изгаляется над тем фактом что Украина закупает новенькие тепловозы GE, на которые машинисты нарадоваться не могут.
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