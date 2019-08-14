 В Николаеве горел локомотив поезда "Херсон - Киев", - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о возгорании локомотива поступила в ГСЧС в 17:20.

По прибытию пажарными было установлено, что плотно задымленна и горит кабина тепловоза и генераторный отсек. Локомотив отцепили и отогнали на безопасное расстояние. Для тушения огня использовался генератор пены средней кратности и два водяные стола на охлаждение. Уже в 17:42 пожар локализован и ликвидирован в 17:52 на площади 25 м кв.

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Как сообщили в Укрзализныце, результате инцидента никто не пострадал. Поезд отправился по маршруту в 18:07 с помощью запасного локомотива с задержкой 1 час 28 мин.