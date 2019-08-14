 Польша поддерживает предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Чапутович

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По мнению главы польского МИД, нужно сотрудничать, концентрироваться и искать решение, которое остановит конфликт, а также "искать другие институты, другие форматы".

"Я слышал о предложении Президента Зеленского расширить "нормандский формат". Пригласить США и Великобританию. По моему мнению, это может быть хорошим способом продвигаться вперед", - заявил Чапутович.

Он отметил, что в Украине и Польше очень близкие отношения. Глава польской дипломатии отметил, что обсуждал вопрос мира в Украине с Павлом Климкиным, и уже дважды - с Владимиром Зеленским.

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"Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского по стабилизации ситуации, получение мира для Донбасса. Мы знаем при этом, что реакция на эти усилия пока не очень оптимистичная", - констатировал Чапутович.

Он также сообщил, что знает про проекты новой украинской власти, направленные на повышение уровня жизни на линии соприкосновения, и заявил, что Польша поддерживает такой подход.

"Нам нужно больше действий, чтобы выйти из тупика и искать другие, возможно, институциональные, решения. ЕС должен быть более вовлеченным. Это предмет дискуссий в Европейском Союзе, и мы этим занимаемся", - пояснил министр.

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Глава польской дипломатии в очередной раз заверил, что Польша всегда поддерживала и будет поддерживать Украину, ее территориальную целостность и независимость.