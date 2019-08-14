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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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 Польша поддерживает предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Чапутович

Польша поддерживает предложение Президента Украины относительно расширения "нормандского формата" и приглашение США и Великобритании к участию в переговорах.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По мнению главы польского МИД, нужно сотрудничать, концентрироваться и искать решение, которое остановит конфликт, а также "искать другие институты, другие форматы".

"Я слышал о предложении Президента Зеленского расширить "нормандский формат". Пригласить США и Великобританию. По моему мнению, это может быть хорошим способом продвигаться вперед", - заявил Чапутович.

Он отметил, что в Украине и Польше очень близкие отношения. Глава польской дипломатии отметил, что обсуждал вопрос мира в Украине с Павлом Климкиным, и уже дважды - с Владимиром Зеленским.

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"Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского по стабилизации ситуации, получение мира для Донбасса. Мы знаем при этом, что реакция на эти усилия пока не очень оптимистичная", - констатировал Чапутович.

Он также сообщил, что знает про проекты новой украинской власти, направленные на повышение уровня жизни на линии соприкосновения, и заявил, что Польша поддерживает такой подход.

"Нам нужно больше действий, чтобы выйти из тупика и искать другие, возможно, институциональные, решения. ЕС должен быть более вовлеченным. Это предмет дискуссий в Европейском Союзе, и мы этим занимаемся", - пояснил министр.

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Глава польской дипломатии в очередной раз заверил, что Польша всегда поддерживала и будет поддерживать Украину, ее территориальную целостность и независимость.

Источник: https://censor.net.ua/n3142746
 
   
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Ну вот не знала, что поляки настолько наивны
Настолько, чтобы пытаться найти смысл в заявлениях зели
Он же шутит((((
Хотя, радует, что они еще верят в Украину!
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Может и не шутит (тем более - это не идея Зелемойского, она уже обсуждалась ранее), но даже не было ни одного намёка на то - а как эти "великие идеи чучхе" реализовать?.. Как и всё остальное он реализует?
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они просто поддерживают нас, перед переговорами.
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эти бы катались скока хочешь, попивая коньячек в джетах, и получая евро. а надо будапештский меморандум выполнять
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Союзники путлера категорически против!
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Осталось дело за "малым" - после позорных звонков ***** перетереть с "расширителями"...
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