 Надо выйти на комплексное решение, - Данилюк сообщил о подготовке заседания СНБО по Донбассу

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение есть. Относительно Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение", - заявил Данилюк.
Он добавил, что анализируется "комплекс мероприятий", поэтому снятие экономической блокады "само по себе ничего не принесет".
"Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории ", - сказал секретарь СНБО.
скажу кратко: зеленые соплежуи
И вообще, оно сказало хоть что-то?
Мое понимание -
"Варкалось.
Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове."
Вы прекрасны в своей не обезображенностью интеллектом
Они ВЕРУЮТ...
В данном конкретном случае ( имхо) - за хорошую денюжку
Мародёры и прочие клептоманы, а также твердолобые и так не поймут, а вменяемые знают, что любые решения по проблеме войны с Россией нужно принимать в самом тесном взаимодействии с союзниками. Сообща. Согласованно.
Поэтому будут встречи с Трампом и другими лидерами, консультации, решения. А тогда и заявления.
и теперь они вообще НЕ ЗНАЮТ, что делоть и что предлагать.
Саше надо выйти ? (с)