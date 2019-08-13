 Надо выйти на комплексное решение, - Данилюк сообщил о подготовке заседания СНБО по Донбассу

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение есть. Относительно Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение", - заявил Данилюк.

Он добавил, что анализируется "комплекс мероприятий", поэтому снятие экономической блокады "само по себе ничего не принесет".

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"Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории ", - сказал секретарь СНБО.