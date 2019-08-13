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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:СНБО (3253) Донбасс (19140) Данилюк Александр (383)

 Надо выйти на комплексное решение, - Данилюк сообщил о подготовке заседания СНБО по Донбассу

Заседание Совета национальной безопасности по Донбассу находится в стадии подготовки.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение есть. Относительно Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение", - заявил Данилюк.

Он добавил, что анализируется "комплекс мероприятий", поэтому снятие экономической блокады "само по себе ничего не принесет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перемирие достигнуто? Достигнуто", - Данилюк о ситуации на Донбассе

"Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории ", - сказал секретарь СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3142744
 
   
 Топ комментарии
 
Ребята тупо не знают что делать и постоянно занимаются словоблудием и кормят обеаниями
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Шо там, перемирие наступило, теперь выборы и легализация террористов в парламенте?
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Шо оно в конце концов сказало?!
И вообще, оно сказало хоть что-то?
Мое понимание -
"Варкалось.
Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове."
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Шо там, перемирие наступило, теперь выборы и легализация террористов в парламенте?
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"Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории ", - сказал секретарь СНБО.

скажу кратко: зеленые соплежуи
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Да уж... Все петики такие тупые? Я раньше так не обобщал.
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І почнемо відновлювати їм Думбас, який дамбасіти просрали.
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а че, завезем дамбасятам еще металлолома в виде фабрик и заводов Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3414
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Ребята тупо не знают что делать и постоянно занимаются словоблудием и кормят обеаниями
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Шли бы они на...й и ели шаурму в забегаловке, пока еще не поздно.....
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А ваш паренек, Петрушка, знал, что делать? Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 7817
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Зато петрушку скоро сварят. Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 7066
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Шо оно в конце концов сказало?!
И вообще, оно сказало хоть что-то?
Мое понимание -
"Варкалось.
Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове."
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Супер! Петики во всей красе!
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дУрики тоже разные бывают
Вы прекрасны в своей не обезображенностью интеллектом
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Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления(c) А что ты еще умеешь?
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шаурму есть или соплю зеленую гонять туда-сюда, к примеру
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Ой, как подгорает у петиков! Ничего, терпите. То ли ещё будет!
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"Я б в коворкеры пошел, пусть меня научат!"
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Похоже на какое-то чириканье. Комплексное решение на основе оптимизации ковёркинга с условием учета коэффициента таргетирования комплекса мероприятий по улучшению маркетинга пострпрадакшена.
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А чего этот комплексный сказать-то хотел? шо он оленя никак найти не может, или как?
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Толян, это происходит в стране, в которой я живу и за которую я воевал... Какая хрена разница, петик я или нет? Ты что-то понял в спиче этого борца за "энергетическую безопасность"?
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Эти не верят.
Они ВЕРУЮТ...
В данном конкретном случае ( имхо) - за хорошую денюжку
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Зачем ему понимать,оно просто бот,причем малооплачиваемый,т.к некреативный и несмешной.
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Першим було питання енергетики... Це 57 копійок для Ігорьвалерійовича? Ну а тепер можна і торгівлю на крові узаконити. Хоча цього буде мало, портібно бамбас закидать благами. А що там про загиблих, поранених і обстріли? Про це потім, колись. Після продажу землі. Це РНБО Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3539 Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3539 Треба вийти на комплексне рішення, - Данилюк повідомив про підготовку засідання РНБО стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3539
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Головне що "пірєміріє наступіло", а те що обстріли продовжуються, гинуть і калічатся українські воїни - це все масові галюцинації - провокації.
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Сказал то, что обязан был сказать.
Мародёры и прочие клептоманы, а также твердолобые и так не поймут, а вменяемые знают, что любые решения по проблеме войны с Россией нужно принимать в самом тесном взаимодействии с союзниками. Сообща. Согласованно.
Поэтому будут встречи с Трампом и другими лидерами, консультации, решения. А тогда и заявления.
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Полгода назад анологичные тексты были для зебилов высшей математикой и поводом обвинить в порохоботстве. Теперь зебилы полностью их повторят. Но уже не в тему...
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Пока все дружно треплют Зе за щечку, но "вменяемые", видать, что-то знают...
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У них "умная" мыслЯ "просто прекратить стрелять" дала СБОЙ
и теперь они вообще НЕ ЗНАЮТ, что делоть и что предлагать.

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После того, как Петрушка заключил Минские соглашения, юридически оформив "ДНР" и "ЛНР", никто теперь не знает, что с этим делать.
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Все обитатели Парашной ********* ********* не люди - и их удел утилизация в приемнике отбросов.
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Безсмертного выгнали, теперь Кучма решит как зятю впарить кацапам побольше труб...
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собираются снять блокаду плюс ещё что-то
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комплексное решение оставить все как есть до лучших времен.
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