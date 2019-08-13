 Пока такая ситуация в Украине, говорить с Путиным не о чем, - президент Литвы Науседа

Об этом Науседа рассказал одному из литовских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О чем можно было бы сейчас говорить с президентом России Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное - у меня нет на это морального права", - заявил литовский президент.

По его словам, даже Евросоюз в определенном смысле расколот по отношению к России, но Литва, имея с РФ общую границу, осознает реальную опасность и риски.

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Науседа напомнил, что он неоднократно призывал не провоцировать конфликты и не бросаться грозными словами - но, по его мнению, чтобы говорить о чем-то конкретно, "надо иметь объект разговора".

Напоминаем, 12 июля Гитанас Науседа официально вступил в должность президента Литвы.

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