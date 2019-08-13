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 Пока такая ситуация в Украине, говорить с Путиным не о чем, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа не видит оснований для контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Науседа рассказал одному из литовских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О чем можно было бы сейчас говорить с президентом России Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное - у меня нет на это морального права", - заявил литовский президент.

По его словам, даже Евросоюз в определенном смысле расколот по отношению к России, но Литва, имея с РФ общую границу, осознает реальную опасность и риски.

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Науседа напомнил, что он неоднократно призывал не провоцировать конфликты и не бросаться грозными словами - но, по его мнению, чтобы говорить о чем-то конкретно, "надо иметь объект разговора".

Напоминаем, 12 июля Гитанас Науседа официально вступил в должность президента Литвы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142742
 
 
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Под Безсмертного косишь.
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не отвлекайте преЗика ерундой
Он смотрит "Рассмеши гномика"

Ему, наверное, смешно.....
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Хоть один прямо сказал нашим придуркам, что если нет козырей в рукаве то нехрен садиться за карточный стол с шулерами играть.
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Вот настоящий лидер, приятно посмотреть, рад за литовских братьев.
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ЗЕбобик срочно должен позвонить ***** и попросить шоб не стреляли. Бо у ЗЕлебобки работающее перемирие при 8 убитых только за последнее время..но у ЗЕбобика перемирие работает..
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