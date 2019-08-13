 Завтра на Житомирщину доставят тело воина ВСУ Дашковца, умершего в госпитале после ранения под Широкино

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дашковец 9 августа в районе поселка Широкино Донецкой области получил тяжелое пулевое ранение в голову, был эвакуирован в Днепр, находился в состоянии комы и перенес три остановки сердца, от полученного ранения скончался 12 августа вечером в областной клинической больнице имени Мечникова.

Путь, которым повезут тело, будет пролегать через такие населенные пункты: Романовка, Врублевка, Камень, Булдычев, Печанивцы, Гордеевка, Химрич.

Похороны состоятся в четверг, 15 августа, в пгт Мирополь, в 12.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер украинский воин Дмитрий Дашковец, раненый в районе Широкино. Это восьмой военный, погибший за время перемирия Зеленского. ФОТО (обновлено)

Дмитрий Дашковец родился 26.03.1983 года. Долгое время нес службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в республике Ирак.

У него остались жена и ребенок.