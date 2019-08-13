 "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Брюгге" и не попадает в Лигу Чемпионов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы у киевлян забили Виталий Буяльский (6 минута) и Владимир Шепелев (50). У "Брюгге" отличились Симон Дели (38), Рууд Вормер (88) и Луа Опенда (90 + 5). На 90 + 3 минуте автогол на счету игрока гостей Брандона Мешела.

На 82 минуте с поля бый удален защитник динамовцев Никита Бурда, а на 84 - нападающий "Брюгге" Перси Тау.

Напоминаем, первая игра в Брюгге завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев, которые и прошли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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"Динамо" будет играть в Лиге Европы.