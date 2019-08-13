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 "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Брюгге" и не попадает в Лигу Чемпионов

В Киеве в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" сыграло вничью 3-3 с бельгийским "Брюгге".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы у киевлян забили Виталий Буяльский (6 минута) и Владимир Шепелев (50). У "Брюгге" отличились Симон Дели (38), Рууд Вормер (88) и Луа Опенда (90 + 5). На 90 + 3 минуте автогол на счету игрока гостей Брандона Мешела.

На 82 минуте с поля бый удален защитник динамовцев Никита Бурда, а на 84 - нападающий "Брюгге" Перси Тау.

Напоминаем, первая игра в Брюгге завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев, которые и прошли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Также читайте: Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши. ФОТО

"Динамо" будет играть в Лиге Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3142740
 
 
 Топ комментарии
 
Добавлю, тренер просто НИЧТОЖЕСТВО ...
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пока клубом управляют суркисы - команды не будет
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Скажем правду ...Динамо ,как команда ГОВНО ,игроки,как игроки ГОВНО а Суркисы они просто видимо психически неполноценные люди ...
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суркисы - психически неполноценное дерьмо.А Хацкевичу пора домой в беларосию
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Час показав,що більшість ігроків Дінамо не для ЛЧ та ЛЕ.Скажу більше,вони навіть не для чемпіонату України.
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2+2 у меня не идет по т2, частота плохая. За что они деньги хотят в инете...
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то не частота плохая. то тюнер говно и антенна. меняй
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Про антенну знаю, комнатная, работают три диапазона Киевская область, четвертый нет, рядом лес. Дая то и смотрю тв редко.
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Граждане болельщики , поберегите свои нервы , футбола в Украине нет , и не будет в обозримом будущем .
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игроки Говно,.но не сама команда. Уважение хотя бы к истории, тренерам. В Украине сейчас нет конкурентных команд. Вспомните Днепр, добили как быка на скотобойне. Печаль.
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пока клубом управляют суркисы - команды не будет
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Лобановский это легендарный тренер, есть что вспомнить.

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Посмотрел бы я, как Лобановский негров строит.. Лобановский- это самодур-диктатор, порождение советской системы. Для времен Сталина - идеальный тренер. Сейчас в Европе так не играют.
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ага, а сборная Исландии порождение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.
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..Со сборной Исландии какой-то шутник запустил бред, что это сборище почтальонов и пастухов, изредка играющих в футбол.. На самом деле их сборная на Евро-2016 стоила около 60 млн. евро, это команда профессиональных футболистов.
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Судя по комментам, для вас это личная трагедия ))) Как будто это ваша команда, а не Суркисов с набором поляков и негров-люксембургжцев
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Любое соревнование - для выявления победителя. Динамо,Брюгге а также всякие Олимпиакосы-Трабзонспоры это массовка, которая доходит максимум до 1/8 финала. А смысл?
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Смысл хотя бы в том, что бы сопоставить уровень национальных чемпионатов.
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Пожалуйста - есть чемпионат для неудачников, Кубок УЕФА или как там это барахло звется.. а в Лигу Чемпионов чего такой мусор допускать?
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Київ геть не шкода. Для чого виходити до групи щоб там над командою знущалися Ліверпулі, Мансіті, Барси і Реали ? Цуркісу-скнарі знову добряче дали по носі. А що ви хотіли- сіра команда - сіра гра, заслужений результат. Самі собі привезли 3 необов`язкових голи. Окрім Бойка і Циганкова грати нема кому.
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Теперь им осталось вылететь с Лиги Европы для полного позора.
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То что не мог заранее всех предупредить, чтобы не смотрели этот позор.
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а я бы ставку сделал и заработал, а теперь то полно умников, говорящих "я так и знал".
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Если центральному полузащитнику для того, что бы принять пас, обработать мяч и развернуться к воротам оппонента нужно сделать круг диаметром в четыре метра - ну о каких победах в современном футболе тут можно говорить ?
Ребята даже на индивидуальном уровне не блещут. Тупо без понятия, на какое расстояние от них отскочит мяч при очередном их касании ногою во время бега...
Короче ой...
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Хацкевич не тренер. В том году гадал с составами и не угадывал, в этом году тоже самое, пи.дец. Вроде и игроки непоганые, а пас отдать не могут. Вот вся жопа в Динамо, что игроки не способны отдать элементарный пас - все голы от этого.
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Люди,навіщо вам цей футбол? Навіщо ви витрачаєте гроші.свої нерви і тд? Краще би на науку витрачали гроші.
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