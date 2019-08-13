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 Киевские новости
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 Гроза и сильный ветер, - ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Киеве

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Смотрите: Мощный ураган пронесся Киевом: подтоплены улицы, повалены деревья и повреждены автомобили. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142739
 
 
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В нас вчора гроза була.
Блискавка вражала..
Раніше подібне лише в ютюбі бачила.
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В нас вчора гроза була.
Блискавка вражала..
Раніше подібне лише в ютюбі бачила.
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твой комметарий, фонит радиацией.. ты из Северодвинска пишешь?!
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Уже прошла)
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