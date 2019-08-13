 Гроза и сильный ветер, - ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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