 Гроза и сильный ветер, - ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Блискавка вражала..
Раніше подібне лише в ютюбі бачила.
Спасибо что вовремя сообщили)