 Обмен пленными может состояться через 2 месяца, - Безсмертный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Идет очень сложная работа по правовой очистке с обеих сторон. Стороны обмениваются цифрами по объемам правовой очистки. И там сейчас дискутируются две проблемы: делать освобождения по мере того, как происходит правовая очистка, или потом всех вместе ... Ни фамилий, ни цифр я называть не буду, потому что так договорились, но такая работа проводится, и я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса она завершится, потому что самый поздний срок такой правовой очистки, если я не ошибаюсь, где-то шесть недель или около того - это почти два месяца", - рассказал Безсмертний.

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Отвечая на вопрос о том, какие могут быть перспективы освобождения политзаключенных в РФ и находящихся в ОРДЛО, он заметил, что советовал бы быть осторожными с цифрами, потому что "только тех, о ком известно, - это 120 в Крыму, 69 - в Луганске и Донецке, 24 - моряки, а сколько в России - мы будем открывать (списки) еще долго, мы знаем их фамилии, но знаем лишь какую-то часть".

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Напомним, 13 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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