 Обмен пленными может состояться через 2 месяца, - Безсмертный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Идет очень сложная работа по правовой очистке с обеих сторон. Стороны обмениваются цифрами по объемам правовой очистки. И там сейчас дискутируются две проблемы: делать освобождения по мере того, как происходит правовая очистка, или потом всех вместе ... Ни фамилий, ни цифр я называть не буду, потому что так договорились, но такая работа проводится, и я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса она завершится, потому что самый поздний срок такой правовой очистки, если я не ошибаюсь, где-то шесть недель или около того - это почти два месяца", - рассказал Безсмертний.
Отвечая на вопрос о том, какие могут быть перспективы освобождения политзаключенных в РФ и находящихся в ОРДЛО, он заметил, что советовал бы быть осторожными с цифрами, потому что "только тех, о ком известно, - это 120 в Крыму, 69 - в Луганске и Донецке, 24 - моряки, а сколько в России - мы будем открывать (списки) еще долго, мы знаем их фамилии, но знаем лишь какую-то часть".
Напомним, 13 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.
Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Президент Украины подписал соответствующий указ.
Владимир Зеленский назначил руководителя своего офиса Андрея Богдана на должность председателя комиссии государственных наград и геральдики. Указ размещен на сайтепрезидента Украины, он вступает в силу со дня опубликования.
Заместителем Богдана назначен глава аппарата офиса Зеленского Алексей Днипров, ответственным секретарем комиссии - руководитель департамента администрации по вопросам гражданства и госнаград Андрей Осидак.
Так було завжди.
Ну що з такого взяти?
Извини, Машка Подзаборная..
баланды дали, чмошник? Смотри вовремя гавкай, чтобы не обоссали.....
По информации правозащитников, парень просто был активным пользователям в соцсетях и лайками поддерживал проукраинские посты. «Так называемый суд "ЛНР" приговорил Сергея Русинова к 6 годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60. Сергей не внесен в списки на обмен, про него мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину», - добавили в «Восточной правозащитной группе».
И чем занимаются эти группы кроие пустой болтовни?
А менять надо только тех кто с особыми заслугами?
А без заслуг пусть в заложниках будут?
Вот этих всех Кучм и Бессмертных надо гнать в шею если за пять лет даже не смогли пояснить смысл всего этого происходящего.
С точки зрения нашего законодательства они незаконно удерживаются в местах лишения свободы.
Или вы хотите признать их уголовный кодекс и правоохранителей?
Тогда для чего все это?
Признавайте и не мучайтесь сами и никого не мучайте.
Группировка «ДНР» приговорила к 6 годам заключения жителя Макеевки по обвинению в ряде преступлений.Как утверждает «генпрокуратура ДНР», с мая 2015 по апрель 2017 года он систематически сообщал заведомо ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах.Также в период с февраля 2016 по март 2017 года, «в целях установления и утверждения проукраинских политических взглядов» на своей странице в соцсети он якобы размещал публичные высказывания и иллюстрации, «призывающие к осуществлению экстремистской деятельности».Макеевчанина обвинили в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», «заведомо ложном сообщении об акте терроризма», «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности ДНР», «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «реабилитация нацизма».
Это предусмотрено минскими соглашениями.
Потому что обмен пленными конечно нужен,но без выполнения других пунктов это мартышкин труд,потому что после обмена будут новые.
Хотелось бы ошибиться..., но реальность говорит о другом
Ми сподівались достукатись до русні, щось їм пояснювали, чекали, що вони не наважаться вчинити настільки підло...
А вони зробили.
Те ж саме з зе-бандою.
Хтось ще носить рожеві окуляри, сподівається,що все не так погано.
Прокидайтесь.
Все погано.
Вороги при владі.
(C)
@Olha_rev
☹️
Karl Shrayber
3 ч. ·
Карта сибирских пожаров, карта Крыма
Любое сходство, включая площадь, случайно.
InfoResist
@InfoResist
·6 ч
Российскому пропагандисту Венедиктову отменили запрет на въезд в Украину. В СБУ молчат почему (link: https://inforesist.org/rossijskomu-propagandistu-venediktovu-otmenili-zapret-na-vezd-v-ukrainu-v-sbu-molchat-pochemu/) inforesist.org/rossijskomu-pr…
И все будет Украина)))
Если - нет, то всех - на паперть, пусть другую милостыню просят!
Соло как-то слабовато выходит