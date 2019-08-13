EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1377  62
Материалы по теме:
Все про:Безсмертный (316) пленные (462)

 Обмен пленными может состояться через 2 месяца, - Безсмертный

Освобожденный от должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный предполагает, что в ближайшие полтора-два месяца может произойти освобождение пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Идет очень сложная работа по правовой очистке с обеих сторон. Стороны обмениваются цифрами по объемам правовой очистки. И там сейчас дискутируются две проблемы: делать освобождения по мере того, как происходит правовая очистка, или потом всех вместе ... Ни фамилий, ни цифр я называть не буду, потому что так договорились, но такая работа проводится, и я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса она завершится, потому что самый поздний срок такой правовой очистки, если я не ошибаюсь, где-то шесть недель или около того - это почти два месяца", - рассказал Безсмертний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный

Отвечая на вопрос о том, какие могут быть перспективы освобождения политзаключенных в РФ и находящихся в ОРДЛО, он заметил, что советовал бы быть осторожными с цифрами, потому что "только тех, о ком известно, - это 120 в Крыму, 69 - в Луганске и Донецке, 24 - моряки, а сколько в России - мы будем открывать (списки) еще долго, мы знаем их фамилии, но знаем лишь какую-то часть".

Читайте: У Москвы и Киева разное понимание по обмену "всех на всех", - Песков

Напомним, 13 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте: Офис Президента об увольнении Безсмертного: Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ

Источник: https://censor.net.ua/n3142738
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь Богдан ответит взаимностью: вручит Зеле наградной рояль.
Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9779
 показать весь комментарий
 
Есть только одна причина по которой стоило убрать Романа. Это не конструктив по части освобождения наших граждан. Но тут он на своём месте был всегда. Наверно первая крепкая ошибка ЗЕ. Слишком много простите инородцев заявилось. А Роман патриот высочайшего уровня, таких мало, это гражданин страны по призванию. В который раз украинцы в Украине не в почёте у очередной власти. Пожалеют---может и скоро.
 показать весь комментарий
 
Значит скоро Бене Богдан присвоит Героя Украины
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский назначил главу своего офиса на новую должность.
Президент Украины подписал соответствующий указ.

Владимир Зеленский назначил руководителя своего офиса Андрея Богдана на должность председателя комиссии государственных наград и геральдики. Указ размещен на сайтепрезидента Украины, он вступает в силу со дня опубликования.
Заместителем Богдана назначен глава аппарата офиса Зеленского Алексей Днипров, ответственным секретарем комиссии - руководитель департамента администрации по вопросам гражданства и госнаград Андрей Осидак.
 показать весь комментарий
 
 
Це не сенсація. Комісія державних нагород та геральдики - є дорадчим органом, який утворюється при Президентові України для попереднього розгляду питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами України, та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи.
Так було завжди.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь Богдан ответит взаимностью: вручит Зеле наградной рояль.
Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9779
 показать весь комментарий
 
 
Ігор Парканський. По-нашому "Подзаборний"
Ну що з такого взяти?
 показать весь комментарий
 
Василь Мороз. По-нашему "Отмороженный". Причём на всю голову.
 показать весь комментарий
 
Далеко не факт. Во всяком случае не, как ты, в ж...пу трахнутый.
 показать весь комментарий
 
Тема дупы настолько тебе близка (причём с любой стороны), что ты её вставляешь где только можно и нельзя. Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3001
 показать весь комментарий
 
 
Когда вижу таких пдрсов как ты ничего другого в голову не приходит.
Извини, Машка Подзаборная..
 показать весь комментарий
 
Кто о чём, а пи*ор о всё дупах да о заборах. Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 1425
 показать весь комментарий
 
 
Ты, мразь и подзаборная и дизертир. Ты, чмо, уехало в чужую страну пожить за счет чехов. А не пробовала, дома работать, страну защищать? Или ты привык только жопу шиКАЛадную лизать?
 показать весь комментарий
 
Я дома. И пишу из-дому. А не как ты, жопомой, из-под под лестницы.
баланды дали, чмошник? Смотри вовремя гавкай, чтобы не обоссали.....
 показать весь комментарий
 
Заметил такую особенность: все мрази и пдрсы, которые покинули страну, почему-то тащатся от шоколадного барыги. Кто-то им - епнутым, - рассказал, что бырыга патриЁт. А ЗЕ, который никогда не жил в совдепии и у которого Родина - независимая Украина, - непременно сдаст её ******. Вы в своем уме, жопомои?
 показать весь комментарий
 
Везде-то ты, Жопомой, побывал. Однако у тебя галюцинации.
 показать весь комментарий
 
Не везде. В дупе, в отличие от тебя, я не был. Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2965
 показать весь комментарий
 
скажу тебе. А ты уж передай своим, - вы зебры. только в сеточку от женского белья. почему? вот и я спросил - почему? ответил мне человек не бедный, который сделал сам себя. то есть не дурак, хоть и циничный. говорит мне, - слышь земеля, это мы с тобой клоуны, а не он. он миллионер и деньги сделал сам своим трудом, тяжелым и кропотливым. а 95 квартал его личное удовольствие. ОН ТАЩИТСЯ уже по жизни, выражая себя не для нас, а для себя, а на нас он клал как на рояль. ты обдумай кто он и кто мы...
 показать весь комментарий
 
Если вы считаете себя ниже его, то вам такой "пахан" и нужен. А у меня о его умственных способностях (как и о ваших) мнение прямо противоположное. Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8211
 показать весь комментарий
 
ты чепушило, а не клоун. причем здесь я? я точно так думал как и ты.. нет, как пропаганда. но! оказалось есть и иное суждение. когда будет у тебя 50 млн. долл.. США тогда приходи и поговорим. выше, ниже, чел. достоинство, миссия, предназначение и СТОИМОСТЬ. а сейчас цена твоя ,,мазда,, с автомат. коробкой...
 показать весь комментарий
 
Выспись, похмелись и прочитай, что ты здесь написал. Я к тебе приду? На хрен ты мне нужен со своей маздой или в рифму...
 показать весь комментарий
 
Да тебя, Жопомой, если честно, никто и никуда не отпустит. Кто жопу будет мыть? Приехал - мой, шлюха подпарканная.
 показать весь комментарий
 
Посмотри на этого пдра Позаборного, обратющегося в Чехии и в нем, как в капле воды отражены все шиКАЛадные придурки.
 показать весь комментарий
 
 
Вот образец типичного зебила. Его от собственной тупости так пучит, что он свой бред вставляет не только в ответах мне, но и срёт по всей ветке. Уймись, недоразвитиый, и баиньки иди. Или лучше в дупу.
 показать весь комментарий
 
 
Месячник Безсмертного на ЦН объявлен открытым
 показать весь комментарий
 
 
Есть только одна причина по которой стоило убрать Романа. Это не конструктив по части освобождения наших граждан. Но тут он на своём месте был всегда. Наверно первая крепкая ошибка ЗЕ. Слишком много простите инородцев заявилось. А Роман патриот высочайшего уровня, таких мало, это гражданин страны по призванию. В который раз украинцы в Украине не в почёте у очередной власти. Пожалеют---может и скоро.
 показать весь комментарий
 
 
Х........ ло оно, годами жрал и пил, а пользы ноль. На эксковатор к Ющенку, пусть роют траншеи. Ну, яка польза с него?
 показать весь комментарий
 
 
Неконструктив , типо 1 на 1 . Но лугандоны разговаривают на другом языке . И отдаём мы им *** .ков , в обмен на наших граждан три к одному ... . Посмотрим , что будет дальше .
 показать весь комментарий
 
Полонених нема, бо нема війни. Є заручники терористів!!
 показать весь комментарий
 
 
Так, правозащитники выявили очередной случай незаконных задержаний в ОРДЛО*. «24.08.2019 в г. Луганск был задержан студент 2 курса колледжа культуры и искусств Русинов Сергей Владимирович. Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса "ЛНР" - организация деятельности террористической группы. По словам так называемых следователей МГБ "ЛНР", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции», - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, парень просто был активным пользователям в соцсетях и лайками поддерживал проукраинские посты. «Так называемый суд "ЛНР" приговорил Сергея Русинова к 6 годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60. Сергей не внесен в списки на обмен, про него мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину», - добавили в «Восточной правозащитной группе».
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы узнать почему не внесен в список на обмен?
И чем занимаются эти группы кроие пустой болтовни?
 показать весь комментарий
 
 
Ой, я вас умоляю, не морочьтє нам гланди. Кілька років тому в лоханську заарештували такого собі інженера і блогера, нік ед Нед або Едді_71 здається. Знайшли в його хаті кілька десятків плат GSM-контроллерів. Хто в темі, той знає як їх можна використати. Судили Еда, дали йому 14 років, а через рік "обміняли". Але він як був напівватником, так і залишився "громадянином середньої статі". І ніяких заслуг перед Україною не має, звиздить що тіпо постачав інформацію нашим військовцям, але ніхто цього не підтвердив. Шкода що не визволили по обміну більш цінних людей.
 показать весь комментарий
 
Та ти шо?
А менять надо только тех кто с особыми заслугами?
А без заслуг пусть в заложниках будут?
Вот этих всех Кучм и Бессмертных надо гнать в шею если за пять лет даже не смогли пояснить смысл всего этого происходящего.
 показать весь комментарий
 
Ще раз: згаданий мною в'язень був просто, м'яко кажучи, нерозумною людиною тіпо "стрєляют.." Я читав достатньо його постів на форумах фахівців. І ніякої цінності собою не являє. Так можна дійти до "визволення" банальних злодюжок. Натомість справжні патріоти і - увага! - заарештовані громадяни з підконтрольних територій зашилаться поза увагою тих зто має ними опікуватися.
 показать весь комментарий
 
И банальных злодюжек то же.
С точки зрения нашего законодательства они незаконно удерживаются в местах лишения свободы.
Или вы хотите признать их уголовный кодекс и правоохранителей?
Тогда для чего все это?
Признавайте и не мучайтесь сами и никого не мучайте.
 показать весь комментарий
 
Я ніколи не приховував того що мені глибоко начхати на 90% населення лугандонії. Нехай юристи переймаються казуїстикою, а я негативно сприймаю тих хто лізе до нашого монастиря зі своїм (данецьким) статутом. Зрозуміло пояснив?
 показать весь комментарий
 
Значит скоро Бене Богдан присвоит Героя Украины
 показать весь комментарий
 
 
Может состояться, а может и нет. У недоразвитого Данила, уже прекращение огня наступило. Так, что и обмен с тех кого мы называем то террористами, то наёмниками РФ, в общем как ни крути, преступниками, вполне возможен. Комментировать дебилов, очень трудно....
 показать весь комментарий
 
Зе 2 месяца назад сказал, что если его не обманули, то через месяц украинские моряки будут дома. Я надеюсь до Зе дошло, шо ***** патологический брехун, чи будет пробовать с *****м-брехуном договориться?
 показать весь комментарий
 
Китай стягує війська до кордону з Гонконгом - Трамп....Странно а почему не в сторону колоний Московии,там же их земля?Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 854.
 показать весь комментарий
 
 
Обмен пленными это теперь песня навечно?

Группировка «ДНР» приговорила к 6 годам заключения жителя Макеевки по обвинению в ряде преступлений.Как утверждает «генпрокуратура ДНР», с мая 2015 по апрель 2017 года он систематически сообщал заведомо ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах.Также в период с февраля 2016 по март 2017 года, «в целях установления и утверждения проукраинских политических взглядов» на своей странице в соцсети он якобы размещал публичные высказывания и иллюстрации, «призывающие к осуществлению экстремистской деятельности».Макеевчанина обвинили в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», «заведомо ложном сообщении об акте терроризма», «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности ДНР», «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «реабилитация нацизма».
 показать весь комментарий
 
Может параллельно с обменом надо ставить вопрос о ликвидации лнр и днр вместе с их "законодательством"?
 показать весь комментарий
 
 
Кому вопрос поставим - армии или ее гавнокомандуючому?
 показать весь комментарий
 
 
В политической подгруппе пусть ставят.
Это предусмотрено минскими соглашениями.
Потому что обмен пленными конечно нужен,но без выполнения других пунктов это мартышкин труд,потому что после обмена будут новые.
 показать весь комментарий
 
Опасаюсь, что не просто поставить - озвучить подобный вопрос там уже некому (((
Хотелось бы ошибиться..., но реальность говорит о другом
 показать весь комментарий
 
Це нагадує 2014.
Ми сподівались достукатись до русні, щось їм пояснювали, чекали, що вони не наважаться вчинити настільки підло...
А вони зробили.
Те ж саме з зе-бандою.
Хтось ще носить рожеві окуляри, сподівається,що все не так погано.
Прокидайтесь.
Все погано.
Вороги при владі.
(C)
@Olha_rev
☹️
 показать весь комментарий
 
 
ну а шо?
Karl Shrayber
3 ч. ·

Карта сибирских пожаров, карта Крыма
Любое сходство, включая площадь, случайно.

Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5736
 показать весь комментарий
 
 
Рома, йди і читай вірші Вівльді і слухай музику Пабла Неруди..
 показать весь комментарий
 
обломили кащейку или обломали, такого спеца лишились
 показать весь комментарий
 
ему и гражданство теперь шмаркя пожалует! Он же того...оппозиционер




Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8062 InfoResist

@InfoResist

·6 ч

Российскому пропагандисту Венедиктову отменили запрет на въезд в Украину. В СБУ молчат почему (link: https://inforesist.org/rossijskomu-propagandistu-venediktovu-otmenili-zapret-na-vezd-v-ukrainu-v-sbu-molchat-pochemu/) inforesist.org/rossijskomu-pr…
Обмін полоненими може відбутися через 2 місяці, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7293
 показать весь комментарий
 
Президент России Владимир Путин считает, что россияне и украинцы выиграют от общего гражданства. По его словам, взаимные шаги со стороны Москвы и Киева способны привести к такому результату. Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдавать украинское гражданство россиянам.
 показать весь комментарий
 
Каждый из росиси , желающий получить украинское гражданство, должен подтвердить, что переходит в гражданство Украины вместе с территорией, на которой он проживает в русне
И все будет Украина)))
Если - нет, то всех - на паперть, пусть другую милостыню просят!
 показать весь комментарий
 
Безсмертный Омелян и Климкин пусть трио соберут
Соло как-то слабовато выходит
 показать весь комментарий
 
 
А к чему нас готовят узЕленские, если уже Роман Бессмертный "высоким монаршим решением" через СМИ не нужен.Бессмертный понял, что презЕдент принял курс уступок. Поэтому за все отвечать будет лично пианист и увернуться не получиться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх