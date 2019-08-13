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 Завтра в Днепре состоится прощание с погибшим на Светлодарской дуге снайпером "Азова" Романенко

Завтра, 14 августа, в городе Днепр в 14.00, по адресу: улица 20-летия Победы, 51 (возле Самарского районного совета) состоится прощание с Романом Романенко (позывной Бич), 1994 года рождения, младшим лейтенантом, командиром отделение снайперов отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Романенко погиб 10 августа на Светлодарской дуге в результате подрыва на вражеском фугасе во время выполнения боевой задачи. Плотный огонь со стороны наемников РФ не позволил забрать тело воина и оно попало к врагу, который отдал его украинской стороне только сегодня, 13 августа.

Смотрите: Тело нацгвардейца Романа Романенко, погибшего накануне на Донбассе, не могут эвакуировать из-за вражеских обстрелов. ВИДЕО

Роман Романенко с конца 2015 года находился в "Азове". Награжден большим количеством наград, недавно был представлен на получение ордена "За мужество 3-й степени", но получить его Роман не успел.

Любил фотографировать, путешествия, спорт (в частности бокс и футбол), был в рядах ультрас команды ФК "Днепр".

Также читайте: Наемники РФ передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе "азовца" Романа Романенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142737
 
 
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RIP...
Когда Барыга и Марордер Зеленая Сопля перестанет зарабатывать на войне?
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Господи! Захисти Україну, дай сил їй вистояти в цій війні. І захисти наших Воїнів, вбережи від загибелі і дай їм повернутися додому живими і неушкодженими. Допоможи пораненим одужати, а скаліченим- знайти своє місце в цьому житті, навчитися жити далі. І прийми душі Воїнів що загинули захищаючи Україну. Прости їм гріхи їхні. І даруй їм спокій.
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