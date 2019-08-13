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 Политика Украины
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 После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирщины

После совещания в Олевске с участием президента Украины Владимира Зеленского прокуратура расследует факты возможного получения взяток должностными лицами правоохранительных органов Житомирщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

"Прокуратурой Житомирской области, по результатам совещания президента Украины в городе Олевске, начато уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами правоохранительных органов области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что вчера, 12 августа во время рабочей поездки на Житомирщину президента Украины Владимира Зеленского под его председательством в Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря. 

"Во время совещания, среди других проблемных вопросов, президентом Украины Владимиром Зеленским озвучена информация о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области в покрывании схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности", - отметили в прокуратуре.

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Дело открыли с учетом информации, обнародованной вчера на совещании в Олевске, а также размещенной на официальном веб-сайте Офиса президента Украины и в средствах массовой информации. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенное в городе Хмельницком.

Напомним, вчера, 12 августа президент, во время своего визита в Житомирскую область, раскритиковал работу силовиков в борьбе с незаконной добычей янтаря

Также он предложил уволиться главе житомирской областной полиции Вячеславу Печененко.

Президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142736
 
 
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Порошенко 5 лет мафиозничал,получал процент с янтаря,Зеленский за несколько дней разобрался
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"разобрался"?!
Не смешите мои тапочки!!!

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Поживемо - побачимо, як розібрався Зєля. Такий ви ОПТИМІСТ....
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Та зелебобик молодец. Погавкал на закарпатских таможенников и они сразу же уволились. Но это не точно.

Так и тут. Завтра таким роботам очередную порцию в глаза нассут, а про янтарокопателей ты забудешь.
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Станом на сьогодні ще ніхто ні з чим не розібрався. Поки що це потовкли воду в ступі.
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Повторюсь: после приезда зелепупа на Житомерщину, помпы которые добывали янтарь начали работать на реверс, закачивать его обратно в землю.
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лучше бы ты обратно родился,всем бы лучше было,и в первую очередь тебе После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирщины - Цензор.НЕТ 7680
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Ты вернулся? Долго ты бродил, ну тогда иди снова .
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а ты все косточку отрабатываешь, же говорю братно родиться для тебя лучший выход После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирщины - Цензор.НЕТ 3188
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Не,обратно они порохоботов закачивают..... После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирщины - Цензор.НЕТ 8597
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Да да да, ваши влажные мечты зебилов не сбудуться
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А чем это прокуратура занималась пока не получала волшебного пенделя? Да там все повязаны и крышуются на самых верхах, иначе подобный беспредел просто не мог тянутся годами.
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Регулярные поездки по стране возбуждают
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И все?
Сплошная ПОКАЗУХА!
Даже если всю полицию области разгонят, это только УКРЕПИТ янтарную мафию.
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ты не знаешь что янтарную мафию крышует полиция?нельзя быть таким несмышленышем
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ты уже написал заявление в полицию или просто сбрехал опять?
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6:00 - Подъем
7:00 - Разгон облаков
8:00-10:00 - Подвиг
16:00 - Война с Англией
После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирщины - Цензор.НЕТ 3207
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17.00 вызвать на допрос Порошенко и вставить ему пистон
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Юрік нарешті зрозумів, що йому не одна кружка спизж прихватизована знадобиться? Бо від часу вони стираються.
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Как сказал один из копателей Зеля может увольнять кого угодно но ничего не изменится если только туда не нагнать армию солдат. Слишком много людей кормят с добычи свои семьи и прекращать не собираются.
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Ничего ЗеБенятко не сделает.Пузыри попускает и сдуется.
Ситуация там похлеще Колумбийского наркокартеля.
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Зебилы же хавают?
А большего и не нужно))))
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А між тим.
29 номер "Слуги народу" одна з голів бурштинової мафії!
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY
А поліцейський начальник, якого Зєєєля гавном полавав, воював у АТО 2 роки!
Ось так.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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