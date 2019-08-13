 После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

"Прокуратурой Житомирской области, по результатам совещания президента Украины в городе Олевске, начато уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами правоохранительных органов области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что вчера, 12 августа во время рабочей поездки на Житомирщину президента Украины Владимира Зеленского под его председательством в Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря.

"Во время совещания, среди других проблемных вопросов, президентом Украины Владимиром Зеленским озвучена информация о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области в покрывании схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности", - отметили в прокуратуре.

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Дело открыли с учетом информации, обнародованной вчера на совещании в Олевске, а также размещенной на официальном веб-сайте Офиса президента Украины и в средствах массовой информации. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенное в городе Хмельницком.

Напомним, вчера, 12 августа президент, во время своего визита в Житомирскую область, раскритиковал работу силовиков в борьбе с незаконной добычей янтаря.

Также он предложил уволиться главе житомирской областной полиции Вячеславу Печененко.

Президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.

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