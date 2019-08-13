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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (307) Зеленский (2462) Путин (24972) Макрон (285)

 Встречи в нормандском формате сейчас ждать не нужно, - Безсмертный

Роман Безсмертный считает, что Президент Владимир Зеленский вскоре встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, а встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Дипломат предположил, что на встрече на следующей неделе с французским президентом встретится не только президент России Владимир Путин, но и Зеленский.

В то же время, по мнению Бессмертного, полноценной встречи в "нормандском формате" в ближайшее время ждать не стоит по нескольким причинам. Одна из них - местные выборы в России, во время которых Путин вряд ли покинет страну. "На сегодня для Путина сделать такой шаг - это потерять в рейтинге, он на это не пойдет. Он держит тезис "украинцы враги, американцы - враги", - сказал Бессмертный.

Вторая причина - сложность организации встречи. Прежде, чем встретятся лидеры стран, необходимо провести консультации министров, глав правительств, политических советников - и только потом уже лидеров. "У нас нет министра, у нас нет правительства - очевидно, что здесь будет определенная задержка", - сказал Бессмертный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение Безсмертного из ТКГ ослабляет позиции Зеленского на переговорах с Россией, - Бутусов

А политическая определенность в парламенте есть сегодня? Разговоры и нынешний сигнал Пескова о том, что там "монолитная фракция" - я думаю, что многих этот монолит разочарует за несколько недель. Для меня уже очевидно, что в эти партии, как и во всем украинском обществе, представлены представители всех политических сил. Просто их назвали так - "Слуги народа", ни больше, ни меньше. Очевидно, что и по организационным и по политическим вопросам встреча откладывается", - отметил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин посетит с однодневным рабочим визитом Францию 19 августа, обсудит с французским коллегой Эмманюэлем Макроном двусторонние отношения и ключевые международные проблемы, включая Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента об увольнении Безсмертного: Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ

Источник: https://censor.net.ua/n3142733
 
 
 Топ комментарии
 
Берлин ответил Зеленскому следующим образом: "Немецкие власти не могут озвучить дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский". Об этом сказал представитель правительства Германии Ульрике Деммер.(с)
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Жарт на два рублі, маларосе... І у нас дійсно нечувана витримка: ми здатні витримувати сентенціїї безнадійніших кретинів.
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У попугая Ромы сегодня словесный понос , его от кормушки отодвинули .
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його в двері, а воно в одвірок пазурами вчепилось і верещить
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У попугая Ромы сегодня словесный понос , его от кормушки отодвинули .
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Берлин ответил Зеленскому следующим образом: "Немецкие власти не могут озвучить дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский". Об этом сказал представитель правительства Германии Ульрике Деммер.(с)
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Левко , благодарю за службу ! Продолжайте вести наблюдение . Доклад каждые полчаса .
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Жарт на два рублі, маларосе... І у нас дійсно нечувана витримка: ми здатні витримувати сентенціїї безнадійніших кретинів.
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Ще один двохрубльовий? Чи вже одно рубльовий? Ти часом не родич покійного, котрий жартував про літак тяжєлєє воздуха?
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Раше нужно Приднестровье в Украине, западу нужна тишина и спокойствие, про Крым уже не говорю . И они своего добьются. А где интересы Украины? Про них кто то подумал.
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Кучма в Минске, Пинчук торгует трубами, и никто не пикнул ни разу, все гут..,
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Почему не пикнул . порошенко вчера даже отпрыска своего привёл для поддержки при даче правдивых показаний . ( Сэкономил на одном , проплаченом активисте ) .... . А насчёт Минска , - уже были заявы , что всё идёт своим чередом . Но в ближайшем будущем могут быть изменения .
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Порошенко тут при чем? Кучма торгует на крови все эти годы, через зятя и ничего. Тебе за это не платят?
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Это всегда раздражает многих---в смысле мой ответ или предложение допустим. Это ведь нам всем надо, народу. Ну станьте президентом с таким народом за спиной стоящим как мы?! Ну как смелости добавило? Пока не нация мы! Пока наше место постоять в коридоре, а за дверями другие решат и скажут выглянув чуть.
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бесмертный нормальный чел хоть и соя его зашкварила.
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Бо її і не буде. Про це зєлібобі вже повідомили представники Німеччини.
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Как бы Рома не наговорил такого, что потом долго придётся расхлебывать
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Та нехай болтает . Може проболтается о том , когда именно он был завербован .
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Я не поленилась сходила по тэгу Безсмертный
Он предлагал переговоры с Москвой
Типа Украина не может себе позволить отказаться от этого

Такой прям решительный воин
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Твоя щепетильность в текущем вопросе излишня . Тут и так все понятно . Я даже как-то пару его интервьюшек заценил шоб сомнения развеять .
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Не готова делать выводы что он завербован
Но имхо в этой ситуации с увольнением он ведёт себя максимально некорректно
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А я не готов комусь и шось доказывать , мне лень .
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Да, я считала его умнее
Имхо амбиции перекрыли все

Короче, правильно выперли
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Увольнение Безсмертного из ТКГ ослабляет позиции Зеленского на переговорах с Россией.Что пропагандистка раши тудэй под германским флажком одобряет и приветствует диарейно в многих комментах.
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А что тут такого криминального в увольнении чиновника?
путин,все равно будет действовать в своих интересах,а не Украины
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А если и будет расхлебывать, то уже в другом месте и не чай-кофе- какао...Дотрындится придурок.
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Я имею в виду, что он своими заявлениями может навредить Украине.
Это ведь не внутренний междусобойчик, это международный и очень щепетильный вопрос. Где на кону - мир в Украине и жизни людей
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Петики, все сюда! Есть тема для высеров!
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Та у вас зебилы организмы настроены на любую тему гадить. Ты таблеточку зелененькую выпил?
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Як казав Попандопалу - "Ми на кануні грандіозного шухеру!"
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Ну да. Гибель четырех бойцов - инцидент.
Из-за обстрелов невозможно тело погибшего забрать - даже не инцидент.
Перемирие удалось((((
73 запресуют.
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- Там Портнов повернувся! Медведчука обрали в Раду! Зе дав посади своїм друзям дитинства! Єфремова випустили. Венедиктов хоче відкрити своє "Вухо Москви" у Києві!!! Там пи...ць!!!!
- А тииии!! Бачив!!! Син Порошенка стояв під ДБР!!!!!
(С)
@sala_malo
☹️
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Бессмертный что-то мне напоминает Климкина. Такой же незаменимый мудак.
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Смердючий тип.Більше 15 років воду мутить. Невже ніхто не зупинить.
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У ромчика стресс и агония. Кажись Волкер говорил, что тот формат расширят и даже Трамп будет.
Шото я Волкеру больше верю
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яйцо в уткекащейко еще тот пророк, хотя утка в зайце, а смрт кащея на конце иглы Встречи в нормандском формате сейчас ждать не нужно, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1681
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Все эти переговоры как мертвому припарка. Нужно строить армию по настоящему а не "очкозамыливанием" заниматься. Нужно начинать с Востока Украины и восстанавливать дивизии на тех участках границы где расположены дивизии и бригады РФ. Нужно провести капитальный ремонт систем ПВО ("БУК", "С-200", С-300"). Нужно делать серьезно. И в тоже время так как у нас есть оккупированные территории нужно силами и средствами нашей армии создавать радиоэлектронные помехи на эти территории средствам связи, GPS, радиолокационным станциям, спутниковой связи дав понять мы не смиримся с оккупацией территории.
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еще 38 паралель по государственной границе Россия - Украина???? Не выход
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Толку от армии,если у соседа атомное вооружение?
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За логікою речей треба було ще у 2014, одразу з початком агресії в Криму і на Донбасі апелювати до учасників Будапештського меморандуму -гарантів безпеки і треиторіальної цілісності України. Ні Пастор, ні Петя цього не зробили. Свідомо, зраджуючи державні інтерсиУкраїни. Потім Мінський договорняк замість того щоб відрізати хоч тимчасово вражені рюзьге миром окуповані території відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій. А зараз метастази ракової пухлини тягнуть всі соки з країни на радість *****.

Пейсаті
колаборанти повісили на Україну весь тягар забеспечення лугандонівських
манкуртів, замість того щоб змусити кремль відповідати за злочини на
Донбасі

Відповідно до
положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р.(Із
фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)
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Будапештский меморандум это были гарантии Кучме на дерибан страны, странно что Украинцы так ничего и не поняли. А в 2014м. Турчинов и остальные просили помощи, и были посланы западом нах., более того, когда наши подняли два ил 76 с десантом и двинули в Крым войска, их заставили развернуть силы, ил 76 посадили в Николаеве. Запад отдал Украину пуйлу, а сейчас решает свои фин. вопросы. Плохо, что в Украине единицы до сих пор понимают, что происходит. Дураками манипулируют как хотят, и все кому не лень.
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Ніхто і не сперечається про те, що Україну по факту кинули англо-сакси. А параша то взагалі з переворилася з потенційного гаранта на окупанта. Мова про те, що держава Україна в особі пастора і петі сама ніц не робить для власного порятунку. Треба постійно на всіх рівнях акцентувати увазу і апелювати до США і Британії, а наші презики як в рот лайна набрали. Чому не відрізали окуповані території -лугандонівську ракову пухлину (ясна річ тичасово) ?

Це треба було зробити ще у 2014 після Іловайська,
коли стало зрозуміло, що війна з мацквою це війна на виснаження України.
Тимчасово. З усіма відповідними наслідками- врізати їм газ по 0, 81 гр, ел
енергію, безкоштовну воду, пенсії, соцвиплати. Змусити окупанта платити за оте
неподобство, за цю війну "нас-там-нєт". Нехай би забеспечували
гнояру-лугандонію до пори до часу. Франція повернула собі Ельзас і Лотарингію
через здається 44 роки ? І нам тре було так зробити, а не забеспечуати
манкуртів замість кремля. І весь світ бачив би що саме КРЕМЛЬ ОКУПАНТ. Потягнув
би кремль цю гангрену 5 років ? Але потрох вирішив погратися в гуманізм за
рахунок знакровленої України і набивати своє черево за рахунок роттердамів і
співпраці з окупантом
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Я думаю встречи не будет по другой причине - нет никаких реальных сдвигов по переговорам в минском процессе и ты, Безсмерных, в этом виноват.
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Мда...
Якщо підняти стенограму Зеліних обіцянок- цяцянок, то нормадський формат мав бути ним ініційованим в перші же дні після присяги.
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Там такі обіцянки, що нічого не обіцяють. Це нагадує шулера, який крутить трьома наперстками.
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Теж мені Ностердамус... Зима скоро і потік добудовувати треба.
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рома! атдихай! Опосля сєксу мужскім половим ***** нє машут!
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Все слышали, что он сказал после убийства наших морпехов, это напомнят зебене, корда отвечать прийдеться.
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А між тим.
29 номер "Слуги народу" одна з голів бурштинової мафії!
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY

Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Нормандский формат - это нереально. Советники В.Зеленского очень подвели своего
шефа.
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саме времня переходити на прамі переговори з лугандоном
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прогноз от безработного клерка Бессмертного
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Писулька от безмозглого altair с номерочком
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Переживает, об Украине беспокоится.
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