 Встречи в нормандском формате сейчас ждать не нужно, - Безсмертный

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
Дипломат предположил, что на встрече на следующей неделе с французским президентом встретится не только президент России Владимир Путин, но и Зеленский.
В то же время, по мнению Бессмертного, полноценной встречи в "нормандском формате" в ближайшее время ждать не стоит по нескольким причинам. Одна из них - местные выборы в России, во время которых Путин вряд ли покинет страну. "На сегодня для Путина сделать такой шаг - это потерять в рейтинге, он на это не пойдет. Он держит тезис "украинцы враги, американцы - враги", - сказал Бессмертный.
Вторая причина - сложность организации встречи. Прежде, чем встретятся лидеры стран, необходимо провести консультации министров, глав правительств, политических советников - и только потом уже лидеров. "У нас нет министра, у нас нет правительства - очевидно, что здесь будет определенная задержка", - сказал Бессмертный.
А политическая определенность в парламенте есть сегодня? Разговоры и нынешний сигнал Пескова о том, что там "монолитная фракция" - я думаю, что многих этот монолит разочарует за несколько недель. Для меня уже очевидно, что в эти партии, как и во всем украинском обществе, представлены представители всех политических сил. Просто их назвали так - "Слуги народа", ни больше, ни меньше. Очевидно, что и по организационным и по политическим вопросам встреча откладывается", - отметил политик.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин посетит с однодневным рабочим визитом Францию 19 августа, обсудит с французским коллегой Эмманюэлем Макроном двусторонние отношения и ключевые международные проблемы, включая Украину.
Он предлагал переговоры с Москвой
Типа Украина не может себе позволить отказаться от этого
Такой прям решительный воин
Но имхо в этой ситуации с увольнением он ведёт себя максимально некорректно
Имхо амбиции перекрыли все
Короче, правильно выперли
путин,все равно будет действовать в своих интересах,а не Украины
Это ведь не внутренний междусобойчик, это международный и очень щепетильный вопрос. Где на кону - мир в Украине и жизни людей
Из-за обстрелов невозможно тело погибшего забрать - даже не инцидент.
Перемирие удалось((((
73 запресуют.
- А тииии!! Бачив!!! Син Порошенка стояв під ДБР!!!!!
(С)
@sala_malo
☹️
Шото я Волкеру больше верю
Пейсаті
колаборанти повісили на Україну весь тягар забеспечення лугандонівських
манкуртів, замість того щоб змусити кремль відповідати за злочини на
Донбасі
Відповідно до
положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р.(Із
фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)
Це треба було зробити ще у 2014 після Іловайська,
коли стало зрозуміло, що війна з мацквою це війна на виснаження України.
Тимчасово. З усіма відповідними наслідками- врізати їм газ по 0, 81 гр, ел
енергію, безкоштовну воду, пенсії, соцвиплати. Змусити окупанта платити за оте
неподобство, за цю війну "нас-там-нєт". Нехай би забеспечували
гнояру-лугандонію до пори до часу. Франція повернула собі Ельзас і Лотарингію
через здається 44 роки ? І нам тре було так зробити, а не забеспечуати
манкуртів замість кремля. І весь світ бачив би що саме КРЕМЛЬ ОКУПАНТ. Потягнув
би кремль цю гангрену 5 років ? Але потрох вирішив погратися в гуманізм за
рахунок знакровленої України і набивати своє черево за рахунок роттердамів і
співпраці з окупантом
Якщо підняти стенограму Зеліних обіцянок- цяцянок, то нормадський формат мав бути ним ініційованим в перші же дні після присяги.
29 номер "Слуги народу" одна з голів бурштинової мафії!
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
шефа.