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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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 С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку Талаковки с направления Пикузы - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Водяного с направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Гнутово с направления Зайченкового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в районе Новогнатовки с направления Стылы - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Красногоровки с направления Трудовского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневой активности противника не зафиксировано.

Смотрите: Наемники РФ передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе "азовца" Романа Романенко. ФОТО

12 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Факты огня зафиксированы в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино (дважды), Новотроицкое, Павлополь, Талаковка, Пески, Гнутово Зайцев, Майорск. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На протяжении прошедших суток представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 грабеж, 8 краж, 1 незаконное обращение с огнестрельным оружием, 12 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Также смотрите: С начала суток наемники РФ трижды нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ на приморском направлении. Потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало около 20 000 человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 141 человек и 2 372 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 35 лицам..

Источник: https://censor.net.ua/n3142731
 
 
 Топ комментарии
 
"Верните пацанов", - кричал Зе Президенту Порошенко. Став президентом, он не только не вернул пацанов, но и угробил других ©

потери на фронте увеличиваются с каждым днём. все это стало возможным благодаря карликовому маларосу и дибилов которые его выбрали.
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Перемир'я. Одним словом.
Кажуть, що сєпарня познущалась над тілом загиблого азовця.
Який може бути мир з тими істотами ?
Знищити їх нахрін.
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Кто остановит мародера? Почему он наживается на войне ДО СИХ ПОР? С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1876
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Кто остановит мародера? Почему он наживается на войне ДО СИХ ПОР?
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ЗэБэня боїться Пуйла як кролік пітона. Чим його гномік налякав? Обидва ж гноміки.
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Один - карлик-педофил, а другой карлик-зедебил!
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А як же ви, представники міністерства інформполітики, красіво верещали за каденцію порошенка, що він ні за що не відповідає і чого тут, на Цензорі, ще всі не з окопів пишуть.
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Так Данилюк же сказал, что перемирие достигнуто!
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Ніколи не думав, що данілюк такий пє.ік. На вигляд нормальний мужик.
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это Зе-перемирие называется?!. или я ошибаюсь?!
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На підарaшкє пьілает теплоходь «Содомскій Грехь».

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***
на теплоходе музыка играет...
а я одна стою на берегу...
машу рукой, а сердце замирает...
и ничего поделать не могу... )))))))
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На поеторії вискочив віршик-артішок (це нова модифікація порошків, з іншим розміром, але такою ж шок-кінцівкою):

огонь перекинулся даже на сталь
и пламя так великолепло
что весь теплоход неожиданно стал
пепло
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А Данилюк же сказал, что перемирие достигнуто. Это как же понимать?
Куда смотрит Зеленский? Он обещал перемирие, а теперь что?
Ролик с пьяной шаурмой?
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Алех, я у тебя не списывал, мамой клянусь! Просто сразу вспомнилось.
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Правильная мысль имеет право посетить каждого.
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"Верните пацанов", - кричал Зе Президенту Порошенко. Став президентом, он не только не вернул пацанов, но и угробил других ©

потери на фронте увеличиваются с каждым днём. все это стало возможным благодаря карликовому маларосу и дибилов которые его выбрали.
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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения (с)
--------------------
Одужання воїну..........
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Перемир'я. Одним словом.
Кажуть, що сєпарня познущалась над тілом загиблого азовця.
Який може бути мир з тими істотами ?
Знищити їх нахрін.
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из проверенных источников - они не издевались над телом в прямом смысле этого слова (оно и так ужасно разорвано взрывом) просто не выдавали 3 дня...на жаре... - это тоже издевательство и использовать тело "как приманку" для желающих его вытащить и накрывать тех смельчаков огнем - тоже издевательство (были раненные побратимы) и фото убитого во всех рашаговносми - это тоже издевательство... над душой и родственниками...
а потом они не захотели забирать своего "200" т.к. он им не нужен в полуразложеном виде (был обмен... телами... ибо просто так... они не хотели возвращать нашего Героя)...
так что Ваши слова об издевательствах по-своему верны...
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Толи ещё будет когда они укрепят позиции. Что тогда скажет Данилюк?
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_Не было никакой Второй Всемирной, враки всё это! Было перемирие, нарушавшееся обстрелами, провокациями, авианалётами и массовыми батальными инцидентами, ****!
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ЗЕ-"перемирие"!...
Ёп твою через коромысло.
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Нищить ворога кацапа без болю та жалю!!!!
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шо та маловато будет, вчера грят раз сто пуляли в белый свет, як в грывню
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Вашу інформацію взято до уваги. Вона є дуже важливою для усіх присутніх
(йди на струк)
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Я вважаю , що Зе не повинен сцати , а мусить набратися сміливості і терміново подзвонити х у й л у . Це буде його ще один героїчний вчинок .
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Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.

(хокку)
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Не може такого бути ! То якісь неправильні повідомлення з фронту. "Перемирие достигнуто? Достигнуто", - Данилюк о ситуации на Донбассе
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Кончайте звиздеть!Данилюк сказал,что перемирие достигнуто...Деблоиды офисные!
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Слабенька пам"ять у ботоферми. Ще декілька місяців тому, і кожне "перемир"я" до того, ви писали, що мирний план гідранта правильний і безальтернативний. Що в методичці помінялось?
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Главное придерживаться перемирья и не стрелять сказал дезертир Зе
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