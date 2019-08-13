 С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку Талаковки с направления Пикузы - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды в районе Водяного с направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово с направления Зайченкового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Новогнатовки с направления Стылы - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Красногоровки с направления Трудовского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневой активности противника не зафиксировано.
12 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Факты огня зафиксированы в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино (дважды), Новотроицкое, Павлополь, Талаковка, Пески, Гнутово Зайцев, Майорск. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
На протяжении прошедших суток представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 грабеж, 8 краж, 1 незаконное обращение с огнестрельным оружием, 12 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало около 20 000 человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 141 человек и 2 372 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 35 лицам..
на теплоходе музыка играет...
а я одна стою на берегу...
машу рукой, а сердце замирает...
и ничего поделать не могу... )))))))
огонь перекинулся даже на сталь
и пламя так великолепло
что весь теплоход неожиданно стал
пепло
хоть? не???
Куда смотрит Зеленский? Он обещал перемирие, а теперь что?
Ролик с пьяной шаурмой?
потери на фронте увеличиваются с каждым днём. все это стало возможным благодаря карликовому маларосу и дибилов которые его выбрали.
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Одужання воїну..........
Кажуть, що сєпарня познущалась над тілом загиблого азовця.
Який може бути мир з тими істотами ?
Знищити їх нахрін.
а потом они не захотели забирать своего "200" т.к. он им не нужен в полуразложеном виде (был обмен... телами... ибо просто так... они не хотели возвращать нашего Героя)...
так что Ваши слова об издевательствах по-своему верны...
Ёп твою через коромысло.
(йди на струк)
"Перемирие достигнуто? Достигнуто", - Данилюк о ситуации на Донбассе
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.
(хокку)