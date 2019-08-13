 Он испытывает сильные боли в спине и не может встать с койки, - дочь политзаключенного Бекирова рассказала о состоянии отца

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня моего отца - Эдема Бекирова не смог посетить адвокат Алексей Ладин в медсанчасти СИЗО. Из-за защемления нерва в позвоночнике, он не может встать с койки.

Отец испытывает сильные боли в спине", - говорится в сообщении.

Бекирова уверена, что спровоцировано это последним заседанием суда.

"Будучи доставленным из СИЗО в здание Верховного Суда Крыма, он 11 часов находился под конвоем без еды и воды. Такое отношение нельзя назвать иначе, как пыточными условиями и содержания, и доставления. Каждый вывоз в автозаке, не оборудованном и не предназначенном для перевозки инвалидов – это удар по его здоровью, которое ежедневно ухудшается условиях СИЗО. Я боюсь даже представить, что произойдет если его повезут в таких условиях в Красноперекопский район Крыма. Это около двух часов пути!" - отметила дочь политзаключенного.

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Дочь Бекирова сообщила, что отцу в срочном порядке передали обезболивающие препараты. Но это лишь ситуативное решение проблемы, а не выход из критической ситуации.

"Я обращаюсь к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека - Людмиле Денисовой и прошу отреагировать, использовать все доступные ей механизмы для помощи моему отцу. В Крыму ему не обеспечивают соответствующий медицинский уход и не допускают независимых врачей. Отец не может самостоятельно передвигаться, ложиться спать, ходить в туалет, испытывает мучительные боли при транспортировке в автозаке. Содержание человека с инвалидностью в таких условиях является бесчеловечным и приравнивается к пытке в нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявила Бекирова.

"7 августа я обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой спасти отца. Я очень боюсь, что ситуация примет необратимый характер. Каждый день в СИЗО – это медленная смерть моего отца. Каждый выезд в автозаке и судебный процесс - это пытки", - подытожила дочь Бекирова.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

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