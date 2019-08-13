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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту

Роман Бессмертный, которого сегодня президент Владимир Зеленский уволил из Трехсторонней контактной группы, считает, что ни глава государства, ни его команда не понимают, как действовать в противостоянии президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Безсмертный рассказал, что за время работы в трехсторонней группе подготовил проект закона, "где заложена совсем другая модель достижения мира" в Донбассе.

По словам политика, в ходе работы он общался с избранными депутатами от Слуги народа. "Там есть желание найти ответы на сложные вопросы, но, как и в Офисе президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации", - отметил Безсмертный.

Смотрите: "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения. ВИДЕО

"Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело", - добавил политик.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте: Офис Президента об увольнении Безсмертного: Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ

Источник: https://censor.net.ua/n3142728
 
   
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каждый ......,знает как пишеться д'Артаньян Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту - Цензор.НЕТ 3261
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У слуг уродов не хватает знаний, а Трускавец? Это тебе не хухры мухры!
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ЗЕ не мышь, это подлый и мстительный крысёнышь
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против Путина - он просто мышонок против тигра.

было бы смешно если бы на кону не стояла Украина.
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у меня живет лабораторный крысеныш, очень умное животное . попрошу крыс не трогать
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Безсмертный рассказал, что за время работы в трехсторонней группе подготовил проект закона, "где заложена совсем другая модель достижения мира" в Донбассе. Источник: https://censor.net.ua/n3142728

Это как прийти в Майкрософт и предложить им вместо Виндоуз выпускать безсмерноуз
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Нет. Это ка установить вместо винды на ком твой бред, и наедятся что комп будет работать.
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Ты если хочешь продемонстрировать своё превосходство над кем-то в умственном развитии, то хоть старайся писать без ошибок.
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При быстром наборе подводит клава, не пробиваются буквы, иногда. По сути есть что сказать? Нет? Я так и думал.
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Надо перечитывать то, что пишешь, что бы не выглядеть смешным...
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Для того, что бы не выглядеть смешным, достаточно не быть зебилом, но тебе этого не понять.
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інаґда прабіваюца))) Смєні клаву, калібрі!
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Надеятся с "ь" пишется.
"установить вместо винды на комп бред" - это твой уровень сути?
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Тут, хлопчику, не диктанти пишуть... А по суті є що сказати?
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не-не-не! это как принять участие в тендере на установку операционки, победить своими многозначительными твитами Майкрософт, обещая представить свою ОС после победы в тендере, а после победы, объявить в твиттере конкурс на лучшую файловую систему для будущей ОС. по-моему это более приближенный к реальности вариант.
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та отож), яка різниця хто шо розуміє?
***** є *****, а безсмертний - вася! Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту - Цензор.НЕТ 2779
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Теперь у Бессмертного рейтинг стал выше,чем у зе.Зеленский тупой и пустой.
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воу! воу! воу!
мне не понравилось ваше последнее предложение , точнее его вторая часть))))
а еще точнее его последнее великолепнейшее слово?))) шо ж так то??? я бы попросил ))))
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Дебилы проголосовали за шута горохового, а исправлять эту ошибку будут патриоты и мыслящие люди
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oleg1966
Дебилы проголосовали за шута горохового, а исправлять эту ошибку будут патриоты и мыслящие люди
Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту - Цензор.НЕТ 332

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"Там есть желание найти ответы на сложные вопросы, но, как и в Офисе президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации", - отметил Безсмертный. Источник: https://censor.net.ua/n3142728

Понимание есть только у Безсмертного. Правда, он уже был в ТГК и ранее, а мир на Донбассе так и не наступил

Но тем не менее!!!
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а ты по каким датам в месяце социалку получаешь?!
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Как уволили, так сразу уже знает как правильно ))
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5 лет водил вам кое чем по губам, миротворец хренов
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"...а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше..." - Ну это напрасно. Верю-не верю - это антинаучно... есть факты и по плодам их узнаете их.
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И с такой внешней политикой, не удивительно что эта мышь будет прятаться по нормам.
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"Он не понимает, с кем имеет дело".

Рома- всё гораздо хуже. Всё они понимают, но они Ху*лом поставлены на царство с одобрения ватного быдла. Ты с самого начала сел не в те сани. Поэтому просто признай, что ты лоханулся и готовься носить шины и кое-что поинтереснее... Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту - Цензор.НЕТ 1645
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100%

Так о бывшем работодателе говорить очень некорректно
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Владимир Зеленский еще имеет возможность возглавить украинское сопротивление - Андрей Пионтковский

https://ru.krymr.com/a/andrej-piontkovskij-o-vladimire-zelenskom/30104095.html

Тем не менее Андрей Пионтковский вновь подчеркивает, что Владимир Зеленский пока не предпринял усилий для исправления той «чудовищной ошибки», которую он совершил во время своей предвыборной кампании.
«Объявив своих политических противников «партией войны», он тем самым дословно воспринял стандартный дискурс кремлевской пропаганды, возлагающей вину за развязывание войны не просто на Порошенко, но на Украину как государство. В результате пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии были фактически объявлены Зеленским войной, развязанной Украиной.




Во-вторых, борясь с так называемой «партией войны», Зеленский назвал эту войну не агрессией России против Украины, а «гражданским конфликтом», который надо разрешить самим украинцам.

Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар

Андрей Пионтковский
В-третьих, ключевой фразой Зеленского во время его дебатов с Порошенко был призыв «просто перестать стрелять». 6 августа он получил гибель четырех украинских военных - даже не в перестрелке, а в ходе демонстративного убийства этих военнослужащих. Когда после гибели украинцев Зеленский позвонил Путину, тот повторил ему дословно его же собственные слова из его предвыборной кампании о том, что ему нужно самому договариваться с «повстанцами». К слову, исходный посыл Зеленского, когда он обратился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», также прекрасно укладывается в пропагандистскую стратегию Москвы. Это значит, что украинский президент до сих пор находится в рамках подхваченного им кремлевского нарратива о том, что в Украине происходит «гражданский конфликт», а Владимир Путин - это некий «добрый миротворец», который поможет уладить этот конфликт. Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар.
Оставаясь в рамках кремлевского дискурса об украинской «партии войны» и «внутреннем конфликте», Зеленский неизбежно ставит себя в переговорах с Путиным в такое же унизительное положение, как «украинские эксперты» в московских телестудиях, которые бесконечно оправдываются, и о которых с наслаждением вытирают ноги шейнины, соловьевы и прочие скабеевы.
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А як би залишили на посаді, то лизав би дупу...
Ось така жорстока правда.
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стібеться з них, а вони і не підозрюють. Безсмертний: Зеленський - як миша, яка довірилася коту - Цензор.НЕТ 3238
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что-то сегодня соевые про *лошару строчат. Новая методичка что ли?
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то, что было в Киеве в 2014 году, окажется "цветочками", потому что "зеленую сепарню" будут выносить максимально жёстко..
я надеюсь, коротконогий и пузатый Богдан не согнет фонарь на Крещатике..
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Та не,это жирного элтонджона интересно будет зажаритьзасунувши ему лом ректально
А вааще,делаеш революцию,обязательно повесь наиболее противных предыдущих гнид.
Этой млять филантропией заколебали.
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Рома - як клоп, ніяк з кийовської політики його вивести не вдається
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Безсмертный: Зеленский - как мышь, которая доверилась коту

Безсмертный: Зеленский - как мышь, которая доверилась

Безсмертный: Зеленский - как мышь, которая

Безсмертный: Зеленский - как мышь

Безсмертный: Зеленский - как

...
Цього достатньо. "Пись" зробити він відмовився, потім було якесь ЗЕлене хлорне пердіння... А зараз, схоже, буде "как"
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Так не можна... Я ледь ноута не гепнув об підлогу. Безсмертний: Зеленський - як миша, яка довірилася коту - Цензор.НЕТ 9243
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Ой зрада!!! Все пропало!!! - Маленького Рому оторвали от кормушки!- у него забрали сосочку!
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каждый суслик-агроном.
зеля то еще не понятно-кто и что,а это-которое пол своей никчемной жизни ошивается при разной власти в комфорте и живёт за счет бюджета страны и есть-самая бесполезная овца для Украины,которую проще прирезать,чем зря кормить дальше!
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет! (c)
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Безхребетный 5ть лет миротворил и не бесплатно. лишили кормушки, можно и оскорбить президента. и кто из них мыша серогорбая?
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Шутяра с хреном по роялю ,играющий ,перед недоразвитыми Голобородька ,уже сдал всех Героев Украины прогундявив с путлером про « тусторону»
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Естественно, что не знает ситуации, ведь вы же эту "ситуацию" и создавали 28 лет, там черт ногу сломает, в той ситуевине. Вот Зеленский и чистит эти ряды, шоб разобраться с ситуацией
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рома(безсмертный). на обиженных - воду возят!
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