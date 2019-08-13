 Безсмертный: Зеленский – как мышь, которая доверилась коту

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Безсмертный рассказал, что за время работы в трехсторонней группе подготовил проект закона, "где заложена совсем другая модель достижения мира" в Донбассе.
По словам политика, в ходе работы он общался с избранными депутатами от Слуги народа. "Там есть желание найти ответы на сложные вопросы, но, как и в Офисе президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации", - отметил Безсмертный.
"Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело", - добавил политик.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.
Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
было бы смешно если бы на кону не стояла Украина.
Это как прийти в Майкрософт и предложить им вместо Виндоуз выпускать безсмерноуз
"установить вместо винды на комп бред" - это твой уровень сути?
***** є *****, а безсмертний - вася!
мне не понравилось ваше последнее предложение , точнее его вторая часть))))
а еще точнее его последнее великолепнейшее слово?))) шо ж так то??? я бы попросил ))))
Дебилы проголосовали за шута горохового, а исправлять эту ошибку будут патриоты и мыслящие люди
Понимание есть только у Безсмертного. Правда, он уже был в ТГК и ранее, а мир на Донбассе так и не наступил
Но тем не менее!!!
Рома- всё гораздо хуже. Всё они понимают, но они Ху*лом поставлены на царство с одобрения ватного быдла. Ты с самого начала сел не в те сани. Поэтому просто признай, что ты лоханулся и готовься носить шины и кое-что поинтереснее...
Так о бывшем работодателе говорить очень некорректно
https://ru.krymr.com/a/andrej-piontkovskij-o-vladimire-zelenskom/30104095.html
Тем не менее Андрей Пионтковский вновь подчеркивает, что Владимир Зеленский пока не предпринял усилий для исправления той «чудовищной ошибки», которую он совершил во время своей предвыборной кампании.
«Объявив своих политических противников «партией войны», он тем самым дословно воспринял стандартный дискурс кремлевской пропаганды, возлагающей вину за развязывание войны не просто на Порошенко, но на Украину как государство. В результате пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии были фактически объявлены Зеленским войной, развязанной Украиной.
Во-вторых, борясь с так называемой «партией войны», Зеленский назвал эту войну не агрессией России против Украины, а «гражданским конфликтом», который надо разрешить самим украинцам.
Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар
Андрей Пионтковский
В-третьих, ключевой фразой Зеленского во время его дебатов с Порошенко был призыв «просто перестать стрелять». 6 августа он получил гибель четырех украинских военных - даже не в перестрелке, а в ходе демонстративного убийства этих военнослужащих. Когда после гибели украинцев Зеленский позвонил Путину, тот повторил ему дословно его же собственные слова из его предвыборной кампании о том, что ему нужно самому договариваться с «повстанцами». К слову, исходный посыл Зеленского, когда он обратился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», также прекрасно укладывается в пропагандистскую стратегию Москвы. Это значит, что украинский президент до сих пор находится в рамках подхваченного им кремлевского нарратива о том, что в Украине происходит «гражданский конфликт», а Владимир Путин - это некий «добрый миротворец», который поможет уладить этот конфликт. Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар.
Оставаясь в рамках кремлевского дискурса об украинской «партии войны» и «внутреннем конфликте», Зеленский неизбежно ставит себя в переговорах с Путиным в такое же унизительное положение, как «украинские эксперты» в московских телестудиях, которые бесконечно оправдываются, и о которых с наслаждением вытирают ноги шейнины, соловьевы и прочие скабеевы.
Ось така жорстока правда.
я надеюсь, коротконогий и пузатый Богдан не согнет фонарь на Крещатике..
А вааще,делаеш революцию,обязательно повесь наиболее противных предыдущих гнид.
Этой млять филантропией заколебали.
Безсмертный: Зеленский - как мышь, которая доверилась
Безсмертный: Зеленский - как мышь, которая
Безсмертный: Зеленский - как мышь
Безсмертный: Зеленский - как
...
Цього достатньо. "Пись" зробити він відмовився, потім було якесь ЗЕлене хлорне пердіння... А зараз, схоже, буде "как"
диджитализация... )))))
зеля то еще не понятно-кто и что,а это-которое пол своей никчемной жизни ошивается при разной власти в комфорте и живёт за счет бюджета страны и есть-самая бесполезная овца для Украины,которую проще прирезать,чем зря кормить дальше!
Щур, українською.