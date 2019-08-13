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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:консульство (366) МИД РФ (1243) СБУ (13708) шпионаж (807)

 Россия объявила сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге персоной нон-грата

Россия объявила персона нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского представителя во Львове

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что контрразведка СБУ в Львовской области выявила местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их "российскому разведчику под дипломатическим прикрытием", дипломат уже выдворен из Украины.

Согласно сообщению пресс-центра, оперативники установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ в Львове".

"За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона persona non grata. Он уже покинул территорию Украины", - сообщает СБУ.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что СБУ три месяца тянула с обнародованием этой информации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142727
 
 
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Стареющему нац-Лидеру нужно было не в Крыму, прячась от народных протестов, своими дряблыми сиськами трясти перед мужиками в кожаной одежде с мотоцеклетами, а ехать на рыбалку в Неноксу (Архангельськ) ь пиплу, что там с радиацией всё в порядке... Все же знают, что главшпан от опасностей держится подальше и в радиоактивную зону не полезет..
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пущай по радиациям смерды бегают,а барин в крым,с мотоклубом голубая устрица
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все как всегда.
симметрично-ассиметричный кацапский всхлип...
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"Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) в Львовской области выявила местного жителя, который собирал данные для спецслужб Анчурии и передавал их резиденту ФСБ Анчурии, который прикидывался "дипломатом".

Горе-разведчика с диппаспортом бантустана, который сотрудничал с подозреваемым, МИД Украины объявил персоной нон грата и выдворил его из страны." С горя, скоро бомжей начнут вербовать.
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Та гоніть їх всіх,кацапів,не помилитесь...
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