 На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В отчете Всемирного банка по 2017 говорилось, что на ремонт 24 тыс. км дорог в Украине нужно 150 млрд грн, напомнил Новак. Однако эти расчеты основывались на ценах четырехлетней давности, отметил он.
"Они посчитали стоимость в ценах 2015 года. Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран. За последние годы цены на битум выросли на 70%", - рассказал он.
Новак сообщил, что "Укравтодор" совместно с командой президента Украины Владимира Зеленского готовит программу ремонта дорог на 2020-2025 годы.
"24 тыс. км за пять лет - это возможно. Считаю, что на 24 тыс. где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", - добавил он.
чи "стукаєш" хз куди?!
Я прав, новак?
В жовтні 2016 року отримав громадянство України.[5]
Це ще пєтя...
І в мене вийшло 12.5 мільйонів гривень на кілометр..
І це на ремонт...
Хто розбирається нову збудувати скільки коштує?
Які цифри нас чекатимуть цього року? Дізнаємось згодом.20 березня 2018
Я тут загуглив ... В графі власники фірми два Новака...
Це надіюсь однофамільці... Чи тупо і нагло конфлікт інтересів і корупція?)
Новак. Садись. Или уезжай. Но все равно посадят.
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Ремонт, а не прокладка новой! Т.е. цена одной "латки" на 10м имеющегося полотна!
І прийшли його в Україну...
Ну б... все однаково...