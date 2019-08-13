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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:дороги (1818) ремонт (928) Укравтодор (361) Новак Славомир (37)

 На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак

Глава "Укравтодора" Славомир Новак считает, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине нужно не менее 300 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В отчете Всемирного банка по 2017 говорилось, что на ремонт 24 тыс. км дорог в Украине нужно 150 млрд грн, напомнил Новак. Однако эти расчеты основывались на ценах четырехлетней давности, отметил он.

"Они посчитали стоимость в ценах 2015 года. Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран. За последние годы цены на битум выросли на 70%", - рассказал он.

Читайте: За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман

Новак сообщил, что "Укравтодор" совместно с командой президента Украины Владимира Зеленского готовит программу ремонта дорог на 2020-2025 годы.

"24 тыс. км за пять лет - это возможно. Считаю, что на 24 тыс. где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3142725
 
 
 Топ комментарии
 
Вася, так а для чого вони там "працють")? На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 1644
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і треба визнати (по їх майновому стану і матеріальним благам) не погано працюють!!! На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 4913
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і шо, ти по дорогам), їздиш?
чи "стукаєш" хз куди?! На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 2583
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При наших чинушах - дели эту суму на два. Бо они в эти бюджеты намертво замуровывают половину своих откатов.
Я прав, новак?
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Ну этот уже поскромнее, Омелян вообще триллион недавно просил и 10 лет на ремонт.))
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Дорога державного значення Н-14 "Кропивницкий - Миколаїв" в минулу суботу:

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Зелений Членограй виділить.. Його ніхто за язика перед виборами не тягнув..
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лучше пусть поляки дороги делают или турки,дешевле будет,с гарантией
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і треба визнати (по їх майновому стану і матеріальним благам) не погано працюють!!! На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 4913
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та нормальні дороги...чого причепились
На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 7509
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Це вже покращення від нової влади, чи Порошенко у всьому винуватий?🤔
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19 жовтня 2016 року був призначений Кабінетом Міністрів України виконувачем обов'язків голови «Укравтодору».[4]

В жовтні 2016 року отримав громадянство України.[5]

Це ще пєтя...
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Я тут поділив 300 мільярдів на 24 тисячі...
І в мене вийшло 12.5 мільйонів гривень на кілометр..

І це на ремонт...
Хто розбирається нову збудувати скільки коштує?
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Середня вартість ремонту 1 км дороги становить більше 11,24 млн грн, що майже дорівнює вартості капітальних ремонтів територіальних доріг державного значення, які також увійшли в ТОП-10 контрактів і виконуються польською компанією DROG-BUD Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.
Які цифри нас чекатимуть цього року? Дізнаємось згодом.20 березня 2018
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https://rejestr.io/krs/178865/drog-bud

Я тут загуглив ... В графі власники фірми два Новака...
Це надіюсь однофамільці... Чи тупо і нагло конфлікт інтересів і корупція?)
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Це по рахункам зебілів лише річна зарплата всіх вчителів.
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Новак. Садись. Или уезжай. Но все равно посадят.
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В Украине теперь 2 беды: зебилы и дороги.
На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак - Цензор.НЕТ 3243
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На трассе Новая Одесса - Еланец застрял грузовик
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На трассе «Новая Одесса - Еланец» застрял грузовик [ФОТО ...
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300 миллиардов украинских гривен =
11 925 000 000 долларов СШАпроэкт Space X для полетов на Марс около 500 мил дол На ремонт 24 тис. км основних магістралей буде потрібно близько 300 млрд грн, - глава "Укравтодору" Новак - Цензор.НЕТ 6505
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Пилять.. дебил! Так делайте с бетона, да в конце концов с пластиковых отходов, от которых утопает весь мир!! Не уж то наши ученые тупее голандцев или индусов! Писец какой то, какое же тупое руководство стоит во главе.. ТУПЫЕ!
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1метр-12.5тис. грн.
Ремонт, а не прокладка новой! Т.е. цена одной "латки" на 10м имеющегося полотна!
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І пішли його в польщі з посади міністра через корупційний скандал.... Загрожувало три роки тюрми...
І прийшли його в Україну...
Ну б... все однаково...
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