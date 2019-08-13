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 Начальник Житомирского обллесхоза по требованию Зеленского написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении.

Заявление он опубликовал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу Вас уволить меня по соглашению сторон", - говорится в заявлении.

Документ датированный 12 августа.

Начальник Житомирского обллесхоза по требованию Зеленского написал заявление об увольнении 01

Также Куринский опубликовал открытое письмо Президенту, в котором указывает, что Зеленский был "сознательно или бессознательно введен в заблуждение", когда на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам. В письме также говорится об основных проблемах лесной отрасли области. 

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назвал руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского "не полезным государству" и заставил написать заявление на увольнение по собственному желанию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142722
 
 
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Это мало . Надо еще все майно отжать и на зону лет на 18 .
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я ж кремлевский агент , обсуждали уже 456 раз .
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Вы зебил?
Янтарь моют из-за этого человека?
Или вы с рашкостана и для вас суда и следствия не нужно?
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А шоб жизнь малиной не казалась , вдобавок отжать то , шо он успел переписать на своих коррупционных родственничков .
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Може, він почне ще й зарплати встановлювати? І пенсії?
Ну, зебіли на це якраз сподіваються...
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