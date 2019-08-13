 Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи, - ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой нга "Украинскую правду", об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - заявили в ГБР.

Ранее Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил возможность допроса экс-президента Порошенко с приминением полиграфа.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

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