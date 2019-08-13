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 Политика Украины
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Все про:допрос (1202) Порошенко (17735) полиграф (35) ГБР (492)

 Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи, - ГБР

Суд дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований пятого президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой нга "Украинскую правду", об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - заявили в ГБР.

Ранее Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил возможность допроса экс-президента Порошенко с приминением полиграфа.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Труба отверг обвинения Порошенко о давлении ГБР на журналистов телеканала "Прямой"

Источник: https://censor.net.ua/n3142718
 
 
 Топ комментарии
 
Порох публично дал согласие, провести допрос с полиграфом в прямом эфире.
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Ничего, самая веселуха у Пети начнется когда его кума пинком выкинут.))
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Порох публично дал согласие, провести допрос с полиграфом в прямом эфире.
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Слова Пети ничего не стоят
А вот постановление суда - да
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ага.. і скільки ж коштувало це "постановлєніє" "суда" ?
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Вот и запад слил брехуна,не говоря об украинцах
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несите пороху клетчатое одеяло)) его хвороба накроет как запахнет жаренім ))
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ПаVло Ramirezz Паскудо,ти тільки що в твітері гадив.Пішов геть запоребрик.Там у вас якраз добре.Наприклад,взриваються реактори.Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи, - ГБР - Цензор.НЕТ 2232
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адвокат пети уже написал "в отпуск" на 2 недели, и по этой причине петя не может быть допрошен. Формальная причина уйти от допроса на время, ну как минимум перенос допроса до возвращения адвоката с отпуска, а там он, адвокат заболеет "воспалением хитрости", долго будет лечится...
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Он дал согласие пройти на прямом канале , а полиграфологом я так понимаю он хотел бы Андрея Полтаву Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи, - ГБР - Цензор.НЕТ 6878
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Ничего, самая веселуха у Пети начнется когда его кума пинком выкинут.))
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Полиграф єто хорошо.. Сейчас каждій имеет право.
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Порошенко пожинает плоды своей же правовой реформы
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После общения с Петром полиграф сам начнет брэхать не моргнув лампочкой
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Суспільство повинне отримати відповідь на питання - а хто ж керував країною останні п'ять років... Полум'яний патріот, барижка, мародер-клептоман чи агент ***** під псевдо лоліта? Відповідь можуть надати тільки відповідні слідчі та судові дії в рамках українського законодавства..
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Бггг)))а зачем врать про суд или не п-деть у зешоблы не выходит? Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи, - ГБР - Цензор.НЕТ 9171Хотя это ж на ужин зебилам дерьма выдали
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Позорище, сын Порошенко говорит что любит украинский язык но говорить на нем не может))
https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M
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Неужели ? а зеля может говорить по украинский? Бодя вон, вообще отказался на украинском общаться , и вместе с зе хотят дать статус русского государственного русскоязычным регионам.Позорище , согласна.
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А ти вмієш розмовляти Українською Мовою?))Скажи -паляниця))
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от же скотиняка! Тобто "цинічні бандери!" - то не оговорка!
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С Петиным талантом врать и не краснеть он уделает любой детектор..
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А как же "железные" факты о его мародерстве?
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Да ради бога, пусть проходит Порох полигаф ,может это успокоит зе -мстителей, Пороху надо подать встречный иск в суд на зеленского, пусть пройдет зе полиграф ,расскажет есть ли у него ошоры, и бизнес в кацапии..., заодно и анализы мочи сдаст, непроизвольно.
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Дурепа,Зеля діючий президент,приходьте за п"ять років))
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Неприкосновенност...ь))), дурепа тот, кто за это ...голосовал, он вам под этой неприкосновенностью , пять лет по роялю, и по ушам сыграет, безнаказанно , но не бесплатно.
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Повторюю,приходьте через п"ять років,а Петра віджарять вже зараз))
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Та не кажи гоп , пока не перескочеш))) )Бо палка о два кінця , за те що засудите й самим вдповідати прийдеться .Бо там з чистими руками 0 цілих ,хрін десятих.
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Віктор Хведорович, також думав що в нього ще є попереду час!
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при офшорах на Кипре, допустим, за что судить если действующий президент имеет тот же грех ? За участие в махинациях коломойского с деньгами приват банка, за бизнес с оккупантам во время войны, за уклонение от призыва в ВСУ . За все то, в чем он обвинял Пороха.
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На полиграфе нужно будет задать вопросы : сколько вы заплатили в бюджет страны агрессора за последние 5 лет , сколько вы заплатили в бюджет "республик" за последние 5 лет Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні, - ДБР - Цензор.НЕТ 6721
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Пісець підкрався до Петра,хоть видно було із далля))Ну шо Поросятники,вам ще смішно?))
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обдурити полірограф можуть психопати.
у них нуль емоцій.
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Да Петя зассыт, он хочет провести полиграф на своем канале но такое шоу никому не интересно.
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Петруся струсил,оно думало,что оно вечно
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Да он сбежал за границу и не вернулся. Слышали мы эту песню.
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Не сбежал,а тайно поокиннул сс пооддделльнными пашпортами
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Интересно, кто кого - пэпа полиграф или полиграф пэпу.
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Знаєш, порочитав що ти накарябала Люциперу у відповідь, кажучи що ніколи не жила в Краматорську. Ти підказала ідею. Потрібно писати Лєнка з Славянська тріпло.
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А какой смысл?! В любом случае это не показатель, да и суд не имеет право ссылаться в своих приговорах на детектор лжи.

А уж как Петя врать умеет, ни один детектор не различит!
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Жопоблок курує кум пуйла Мудачук. Слугу - співучасник окупації Криму Порнов. Ідеологічно вони дуже схожі. Особиливо щодо капітуляції і прямих перемовин з ВВХ. Щодня відбувається якийсь малопомітний на перший погляд, ватний відкат. Сьогодні відпустили корито, скинули Безсмертного і так щодня по півкроку не помітете як опинитесь у вже забутому Митному союзі.
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та потягають потягають і на цьому закінчиться....там домовленності вже давно.з часів Кравчука--як з кучмою було--теж тягали...бджоляра там теж щось шили...януковощ втік--гадьониш..тепер черга петра..
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Вау, ця гілка форуму перетворилася на...

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Да, тут немало набежало целователей Зеленого слоника в хобот...
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Так Порошенко їм й запропонував це, тіки у прямому ефірі на "Прямому" щоби дурість Труби й зєкаМанди усім було видно...
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Бред какой-то...
Где номер и дата судебного решения?
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К самолету главы Минобороны РФ подлетел истребитель F-18.



В интернете появились кадры с истребителем F-18, который днем 13 августа приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу. Видео опубликовали пользователи соцсетей, эту же запись «РИА Новости»предоставили в оборонном ведомстве.
На записи, сделанной из самолета Шойгу, видно, как в направлении лайнера летит истребитель F-18. После того как к нему подлетает российский Су-27, он уходит в сторону от лайнера, на котором летел российский министр.
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