 Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи, - ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой нга "Украинскую правду", об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - заявили в ГБР.
Ранее Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил возможность допроса экс-президента Порошенко с приминением полиграфа.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
А до чого тоді тут суд?
А вот постановление суда - да
Хотя это ж на ужин зебилам дерьма выдали
https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ&list=LLe82xpnl2s7TmZSvGaf01Ig&index=74&t=62s
у них нуль емоцій.
А уж как Петя врать умеет, ни один детектор не различит!
Где номер и дата судебного решения?
В интернете появились кадры с истребителем F-18, который днем 13 августа приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу. Видео опубликовали пользователи соцсетей, эту же запись «РИА Новости»предоставили в оборонном ведомстве.
На записи, сделанной из самолета Шойгу, видно, как в направлении лайнера летит истребитель F-18. После того как к нему подлетает российский Су-27, он уходит в сторону от лайнера, на котором летел российский министр.