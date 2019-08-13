 "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный сказал в эфире телеканала 24.
"Тайны в этом нет. Есть моя публичная позиция. И это позиция не только по отношению тактики действий в переговорной группе, но и по отношению тактики действий на линии разграничения. Если взять историю за три последних месяца, то я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь вот так... И очевидно, такая позиция не ко двору. Но это право президента - назначить, уволить", - объяснил свою точку зрения Безсмертный.
хіба не помітно ?
Помста вийшла дрібна , підла і на шкоду країні і всім .
Бессмертный по сути надел Зеленского на руку и сделал из него Петрушку, когда публично озвучил свою позицию ранее. Оставил он Зеленскому поле для маневра? Нет
Кто из них Президент Украины,определяющий внешнюю политику? Ответ получен сегодня.
чел ушёл не замаравшись зелёным.
Главное, что он в шоколаде не замарася.
А ти .....((((
Но слабому и неуверенному в себе гаранту Зеленскому этого не понять. Уволил одного из патриотов, который хотел жестко реагировать на обстрелы.
Мышь, доверившаяся коту - ДОВЕРИВШАЯСЯ КОТУ - БЕССМЕРТНЫЙ О ПЕРЕГОВОРАХ ЗЕЛЕНСКОГО с путиным. (с).
И этот кот поиграет с мышью и затем он накажет эту мышь Зе.
Он просто не понимает, с кем он имеет дело.
✌️Ще одна - СЕНСАЦІЙНА - побєда всєнародно ізбраного презідєнта [73%+95кв. =🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚. . . . . . . ] 📢 Їй передувало необачливе інтерв'ю якогось там Романа Безсмертного на каналі TRK. Цей "політик" [Вікі: Посол України в Білорусі, Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи (до сьогодні, 13.08.2019) з врегулювання ситуації на сході України. Безпартійний (тобто, не входить у тому числі й до ультра-р-р-радикального "Об'днання Українських Націоналістів"). Один із авторів Конституції України (!), кандидат політичних наук. Нардеп ІІ, ІІІ, IV та V скликань. Викладач і почесний професор Київського національного університету культури і мистецтв] бовкнув: "...У 1989 році був ухвалений закон про мови УРСР, яким було передбачено за 25 років перейти на 100% в усіх сферах на українську Мову. Скільки років відтоді минуло? Вже 30! Скільки років треба ще, аби зрозуміти, що [Мову] треба вивчити? Людям давали час, шанс - будь ласка. На сьогодні роки минули. Скільки треба ще вдаритися в штангу, щоб зрозуміти - є українська [Національна] Держава?.." https://vgolos.com.ua/news/skilky-rokiv-treba-shhob-dijshlo-bezsmertnyj-zhorstko-vidpoviv-zelenskomu-pro-movu_1038566.html ...На що йому відомий харківський вчений [скоріш за все - також проffесор], Валерій Козаченко https://www.facebook.com/valerii.kozachenko, цілком коректно, дотримуючись ухваленого Державного Закона "Про Мову", відверто й рішуче заперечив: "Ты гнида бендеровская, молоко ещё на губах [15.11.1965 р.], у себья в семье командуй кому на який мови говорить. Они дали время!!!, Кто вы такие?? Ваши дети все за границей учатся на английском ,а говорят на русском. Зае-али своими бендеровскими пороховскими лозунгами. Кто вас сук недобитых на экран пускает. Сначала устройте нормальную , достойную жизнь в стране.избавтесь от нищеты, от воровства, беззакония наркомании, алкоголяб, и нищих...Дайте рабочие места людям, студентам безплатную учебу, пенсионерам достойную пенсию. Гондон штопаный...[орфографія, стилістика i пуктуація оригіналу збережені] http://ukrmedia.top/b184okqf19qd?fb_comment_id=2790632527618031_2792125034135447&comment_id=2791310657550218&reply_comment_id=2792125034135447...Якийсь недолугий блогер😊спробував було підгавкнути жалюгідному "Безсмертному, професору", пропонуючи:✋"...видавати валеріямкозаченкам за взірцем республік вільної від прокомуністичних ілюзій Прибалтики не паспорт, а посвідчення-підтвердження про те, що дана особа має право жити (їсти хліб) у Їхній Державі, не роззявуючи при цьому рота на якісь соціальні дотації чи пільги. Справжній європейський, зовсім нерадикалізований гуманізм, - резюмував автор"... Та де там! Хто ж його почує, коли ота, - вкрай дотепна, - відповідь харків'янина ["гондон штопаний"] вже сьогодні знайшла своє втілення у рішенні президента Зеленського про звільнення Р. П. Безсмертного з посади Представника України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на сході України... Висновок: Іще тісніше згуртуймося, браття, навколо нашого національного лідера і нових свіжих облич, що вони сплять і думають про подальшу розбудову Української Держави! Зеллємося у єдиному могутньому пориві із 73% прихильників Нової Концепції Розвитку Національної Держави. СЛАВА УКРАЇНІ - ГЕРОЯМ СЛА..!. https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-uvolil-bessmertnogo-novosti-ukrainy-50037289.html ...А Вам, Романе Петровичу, слід пам'ятати: усі ми смертні. І ще: "Нєзамєнімих людєй нє биваєтЪ..." - інакше - "зделаємо вас разом...".
✊CВОБОДУ ОЛЄГУ СЄНЦОВУ✊
"Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля в Минске согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины. Оно вступает в силу в 0.01 21 июля, сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный."
И прочую хню про "персональную ответственность за нарушение" и т.д.
А теперь у этой падали "публичная позиция" другая, ага. В том числе и на тебе, падаль, кровь погибших за время перемирия парней.