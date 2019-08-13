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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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Все про:Безсмертный (316) увольнение (1650)

 "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения. ВИДЕО

Роман Безсмертный заявил, что причиной его увольнения из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе является его публичная позиция, которая не совпадает с видением Президента Владимира Зеленского и его команды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный сказал в эфире телеканала 24.

"Тайны в этом нет. Есть моя публичная позиция. И это позиция не только по отношению тактики действий в переговорной группе, но и по отношению тактики действий на линии разграничения. Если взять историю за три последних месяца, то я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь вот так... И очевидно, такая позиция не ко двору. Но это право президента - назначить, уволить", - объяснил свою точку зрения Безсмертный. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение Безсмертного из ТКГ ослабляет позиции Зеленского на переговорах с Россией, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3142717
 
 
 Топ комментарии
 
только дураки во власти не хотят слышать правду о том что происходит
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Зеля слил опытного умного политика.
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Безсмертный думал, что он безсмертный 😁
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Чого цей вуж - чахлик невмирущий досягнув за час 5 річний в команді порошенка.? Одне що лиш умняками говорити. Дрантива коза цей - Безсмертний - балачок багато - толку - ноль.
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Шавці порошенка _ слова не давали.. Безсмертний _ це ти ?
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Просто немає слів. Новий гарант планомірно зливає Україну кацапам. То дзвонить путлеру просить повпливати на обдроченцєв (а те що половина з них кадрові військові небачить), то данилюк розповідає ввс що в нас діє перемир'я (а те що за час перемир'я вбили вже 8 наших героїв воно не бачить), і вишенька на тортику - самого притомного в мінській межпухе звільняє бо той йому правду в рило каже. Ну-ну...
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Какая позиция может быть у проститутки????? Я фигею прям....
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Да завали хлєбало уже, зебіл, засрав уже весь чат своїми шмарклями
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Тобі з ноги завалити? Бо руки об шлюху кацапську марати западло....І то не шмарклі,витягни лизало з моєї дупи,шваль парашна.
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Ти чмошнику , давно на бутилці сидів, гнида прокацапська , зебіли і їх лідер українофоб лягають під куйла ще й обзивають когось.
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Ну тута ты права,шлюха,ты именно кто то...Глиста непонятной породы!
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на росії він чи вона живе.
хіба не помітно ?
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якщо забагато бруду та смороду - 100% русачок.
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Ну ти даєш! Тебе вже відспівали,я навіть заупокойну в церквах всіх конфесій замовив,а тебе чорти знову сюди приперли????Навіть в пеклі не приймають??? "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення - Цензор.НЕТ 5019
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дурнику, я ще 100 твоїх ніків поховаю. "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення - Цензор.НЕТ 2346
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Сонечко...на Ухе Мацьі до бана мой ник бьіл лидером рейтинга всего их радио😃Пригожинских сразу видать.
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Не...Царапины от твоего языка на заднице лечить будет....
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Так я зразу зрозумів . Підленька дрібна помста , підленької дрібної людини . Але ж на правду гріх ображатися : дзвонити х у й л у - позорно і гнило , не відповісти вогнем за вбивство 4-х наших солдатів - це вже зрада Батьківщини , а не просто "сцикотно" чи "нада пагаваріть".
Помста вийшла дрібна , підла і на шкоду країні і всім .
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Молодець! Патріот! Розумна людина. Погано, що таких людей дуже мало і таких людей наше суспільство і злочинна влада не любить. Тому і маємо те що маємо...... Сумна картина маслом. А Томенко, а Катеренчук і ще є гарні та порядні люди їх меншість, але саме до них потрібно прислуховуватися. Це люди, які є патріотами та справжніми українцями їх теж собаки затерли. А суспільство восновному тупе і голосує за злодіїв, жидів та клоунів.... От скажіть, як би В другому турі виборів був Безсмертний та порошенко, або Безсмертний та зеленський за кого б ви проголосували?
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Я і в першому голосувала за Безсмертного. Сумно.
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Гнати в шию треба таких любих друзів стара гвардія юща кончаного що тут неясного
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Ликование лохтьі и зевков😂 Сериал Скотьі.
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Безсмертньій к скотам кола Майского не имеет отношения от слова совсем.
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на выборах третье или пятое место получил? народу виднее
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ну да, населению голосовавшему и поддерживавшему гитлера тоже было видней
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Я не про то, что прав Бессмертный, или нет. Я немного о этике.
Бессмертный по сути надел Зеленского на руку и сделал из него Петрушку, когда публично озвучил свою позицию ранее. Оставил он Зеленскому поле для маневра? Нет
Кто из них Президент Украины,определяющий внешнюю политику? Ответ получен сегодня.
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а зеленский что то определяет? сам? да ещё внешнюю политику? вы серьёзно?
чел ушёл не замаравшись зелёным.
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Я думаю, что Бессмертный вернется через годик. Он умный, учится на своих ошибках.
Главное, что он в шоколаде не замарася.
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иванов, а что так окружение зелика не делает? я в смысле разве они не озвучивают свою позицию не оставляя гаранту поля доя маневра? помнишь мнения богдана о мове и бамбасе? или разумкова о внутренней политике? или шифера о русском языке в лугандоне? так кто из них президент а иванов? а ты фарисей сережа! а ведь бессмертного именно богдан уволил....
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шарлушка, я бы тоже гнал этих шариковых! Они меня бесят реально более Бессмертного.
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не переживай, все по переду.... зеленский надеюсь понимает, что даже маленький шажок в сторону мацквы приведет не только к краху его как президента а и к мощному всплеску антисеметизма в Украине.
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Я согласен с Бессмертным: сейчас не время переговоров с Путинным. Никаких предпосылок для этого нет.
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Толковый мужик. Увольнение - ошибка.
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Мужик начал говорить правду и не хотел сдавать украинские позиции, а после того как убили наших ребят.... Роман совсем не видел никаких Минская переговоров.
Но слабому и неуверенному в себе гаранту Зеленскому этого не понять. Уволил одного из патриотов, который хотел жестко реагировать на обстрелы.
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Все правильно Безсмертный сказал...
Мышь, доверившаяся коту - ДОВЕРИВШАЯСЯ КОТУ - БЕССМЕРТНЫЙ О ПЕРЕГОВОРАХ ЗЕЛЕНСКОГО с путиным. (с).
И этот кот поиграет с мышью и затем он накажет эту мышь Зе.
Он просто не понимает, с кем он имеет дело.
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...Останньою краплею, що вона переповнила чашу терпіння мудрого і розсудливого презе.дента, стало саме Мовне питання, яке Безсмертний сьогодні скоріш за все навмисне обійшов увагою. Позавчора воно обговорювалося з Р. Безсмертним на каналі TRK... Зеля звільнивши Романа, убив одним пострілом двох зайців - ба навіть трьох: 1). Показав, хто в домі господар; 2) Спираючись на підтримку екзальтованих 73% продемонстрував своє, у тому числі, особисте ставлення до "Закону про Мову": 3). Розчистив майданчик у Мінську для висуванця кагалу: "ротація кадрів". На фейсбуці пару годин тому один непрофесійний політолог поділився своїми гірко-іронічними роздумами. Ось:..

✌️Ще одна - СЕНСАЦІЙНА - побєда всєнародно ізбраного презідєнта [73%+95кв. =🤚🤚🤚🤚🤚🤚🤚. . . . . . . ] 📢 Їй передувало необачливе інтерв'ю якогось там Романа Безсмертного на каналі TRK. Цей "політик" [Вікі: Посол України в Білорусі, Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи (до сьогодні, 13.08.2019) з врегулювання ситуації на сході України. Безпартійний (тобто, не входить у тому числі й до ультра-р-р-радикального "Об'днання Українських Націоналістів"). Один із авторів Конституції України (!), кандидат політичних наук. Нардеп ІІ, ІІІ, IV та V скликань. Викладач і почесний професор Київського національного університету культури і мистецтв] бовкнув: "...У 1989 році був ухвалений закон про мови УРСР, яким було передбачено за 25 років перейти на 100% в усіх сферах на українську Мову. Скільки років відтоді минуло? Вже 30! Скільки років треба ще, аби зрозуміти, що [Мову] треба вивчити? Людям давали час, шанс - будь ласка. На сьогодні роки минули. Скільки треба ще вдаритися в штангу, щоб зрозуміти - є українська [Національна] Держава?.." https://vgolos.com.ua/news/skilky-rokiv-treba-shhob-dijshlo-bezsmertnyj-zhorstko-vidpoviv-zelenskomu-pro-movu_1038566.html ...На що йому відомий харківський вчений [скоріш за все - також проffесор], Валерій Козаченко https://www.facebook.com/valerii.kozachenko, цілком коректно, дотримуючись ухваленого Державного Закона "Про Мову", відверто й рішуче заперечив: "Ты гнида бендеровская, молоко ещё на губах [15.11.1965 р.], у себья в семье командуй кому на який мови говорить. Они дали время!!!, Кто вы такие?? Ваши дети все за границей учатся на английском ,а говорят на русском. Зае-али своими бендеровскими пороховскими лозунгами. Кто вас сук недобитых на экран пускает. Сначала устройте нормальную , достойную жизнь в стране.избавтесь от нищеты, от воровства, беззакония наркомании, алкоголяб, и нищих...Дайте рабочие места людям, студентам безплатную учебу, пенсионерам достойную пенсию. Гондон штопаный...[орфографія, стилістика i пуктуація оригіналу збережені] http://ukrmedia.top/b184okqf19qd?fb_comment_id=2790632527618031_2792125034135447&comment_id=2791310657550218&reply_comment_id=2792125034135447...Якийсь недолугий блогер😊спробував було підгавкнути жалюгідному "Безсмертному, професору", пропонуючи:✋"...видавати валеріямкозаченкам за взірцем республік вільної від прокомуністичних ілюзій Прибалтики не паспорт, а посвідчення-підтвердження про те, що дана особа має право жити (їсти хліб) у Їхній Державі, не роззявуючи при цьому рота на якісь соціальні дотації чи пільги. Справжній європейський, зовсім нерадикалізований гуманізм, - резюмував автор"... Та де там! Хто ж його почує, коли ота, - вкрай дотепна, - відповідь харків'янина ["гондон штопаний"] вже сьогодні знайшла своє втілення у рішенні президента Зеленського про звільнення Р. П. Безсмертного з посади Представника України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на сході України... Висновок: Іще тісніше згуртуймося, браття, навколо нашого національного лідера і нових свіжих облич, що вони сплять і думають про подальшу розбудову Української Держави! Зеллємося у єдиному могутньому пориві із 73% прихильників Нової Концепції Розвитку Національної Держави. СЛАВА УКРАЇНІ - ГЕРОЯМ СЛА..!. https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-uvolil-bessmertnogo-novosti-ukrainy-50037289.html ...А Вам, Романе Петровичу, слід пам'ятати: усі ми смертні. І ще: "Нєзамєнімих людєй нє биваєтЪ..." - інакше - "зделаємо вас разом...".

✊CВОБОДУ ОЛЄГУ СЄНЦОВУ✊

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Один толковый УКРАИНСКИЙ представитель был в переговорной группе и того убрали. Побоялся Зе остаться в тени Бессмертного.
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Это была просьба Х#йла выгнать Рому из процесса как неугодного за ним нет шлейфа мародерства грабёжа бюджета и прочих схем по отмыванию денег чтоб управлять как марионеткой.Вероятно кроме всех установок в переговорном процессе позиция которую он постоянно озвучивал стала костью в горле.Разбрасываться такими политиками это не от большого ума а от тупой трусости...
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Врачи-дупореабилитологи рекомендуют Безсмертному как можно скорее купировать сопутствующий воспалительный процесс «послепендельный исход на каловые массы» и приступить к собственно дупореабилитации. Пендель уже отхвачен, надёжно зашёл в дупу, которая для предотвращения развития острого деструктивного синдрома послепендельной дезинтеграции на полужопия, нуждается в мероприятиях неотложной послепендельной дупореабилитации. Первый пункт послепендельного дупореабилитационного протокола, рекомендованного платёжеспособным дуповладельцам - отмачивание отхватившей пендель дупы в тёплых морях жарких стран.
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Ромчик, падаль вонючая, публично озвучивал:
"Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля в Минске согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины. Оно вступает в силу в 0.01 21 июля, сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный."
И прочую хню про "персональную ответственность за нарушение" и т.д.
А теперь у этой падали "публичная позиция" другая, ага. В том числе и на тебе, падаль, кровь погибших за время перемирия парней.
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Хто такий Безсмертний? Чи не він привів Кучму? Був у нього представником в Раді і топив все українське, працював на вбивцю Гонгадзе, фактично адвокат рогатого. Виліз, патріотець(за гроші мародера Порошенка?)
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Скоро клоун на місце Безсмертного поставить якогось сєпара з каманди Зе, там таких повно !
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Незаменимых нет. Новый начальник думает по другому, ты думаешь по-своему. Он начальник, он решил. Зачем эти оправдания типа у тебя какая-то там важная позиция, а тебя не слушают. Тебе сказали что делать - делай; ты выше этого? Вон двери. Так всегда бывает, во все времена и при любых начальниках
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Хочешь завалить дело ---назначать этого *тактика*
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