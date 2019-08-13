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Все про:пожар (3613) самолет (2241) тендер (578) ГСЧС (2205)

 ГСЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявил тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П или эквивалентного с ожидаемой стоимостью 500 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно информации, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение (20 лет).

Также самолет должен быть оборудован узлами под монтаж санитарного оборудования для перевозки больных или раненых в количестве 24 человек.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 13 сентября, аукцион должен состояться 21 октября. Срок поставки - до 8 июня 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142711
 
   
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Согласно информации, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов.
Впервые вижу запрос на то чтоб техника была как можно более изношена.))
Источник: https://censor.net.ua/n3142711Источник: https://censor.net.ua/n3142711
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Одну штуку покупать и делать глупо. Потому что - пара проще в обслуживании, взаимозаменяема запчастями, при критической ситуации когда рассчитывали на эту технику, даже выход одной из машин из строя остается вторая. А надо конечно брать минимум 3шт.
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Да никто его делать и не собирается... хотят купить БУ ...а так как в Украине такие самолеты только у ГСЧС есть...то скорее всего надеются на иностранных продавцов....тех кто обновил свой парк....
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Им старая галоша нужна? Я правильно понял? Что за трэш?
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И чем старее тем лучше.... ГСЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П - Цензор.НЕТ 5195 вот так прямо и написали..
самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов.
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Що за манера купляти поношену техніку, якщо український завод простоює і чекає замовлень?
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Вот кто-то обрадуется возможности впарить старую рухлядь за полмиллиарда.
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Не здивуюсь, якщо випадково десь вже чекає літак саме з такими характеристиками. ГСЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П - Цензор.НЕТ 2280
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