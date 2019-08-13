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 Политика Украины
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 Офис Президента об увольнении Безсмертного: Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отмечают, что в настоящее время идет процесс формирования наиболее эффективной команды для отстаивания интересов Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - заявили в ОП.

В Офисе президента подчеркнули, что Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности, о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Сам Роман Безсмертный сообщил, что узнал из СМИ о своем освобождении от исполнения обязанностей представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142710
 
   
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Если Безсмертный нашефсе то почему за него никто не голосовал на президентских
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а до чого тут президентські ?
кожна людина має займати своє місце.
політик повинен бути політиком, а клоун клоуном.
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"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда."
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Ну вот теперь все на своём месте
Президент на месте президента, а клоун веселит всех шоу с ГБР и Прямым

Далi буде. Не вимикайте
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це не президент, а незграбна особа, яка користується надбаннями та напрацюваннями попередника.
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а почему порохогадины воняли когда его назначили,а теперь воняют,когда уволили?
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бугогааааа
"надбанням", бугогаааааааа
"надбанням", до слез😀
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Брехня. У вас і людей таких немає.
Аматори.
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Труханова,гэпу и штепу туда. Эффективная команда.
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це все ще "Квартал" чи вже "Свати"? Або наразі почались "Кумов'я в одній банці із сватами"?
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набрали в партию слуг тех, кто больше занес, теперь служи - те!
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Под руководством Кучмы? Я верно прочитал? Кучмы?
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Все верно теперь Кучма отвечает за переговоры
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какой бред, подбирают слепых и сговорчевых
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Да все понятно уже, и про сериалы с фильмами и откуда сотни миллионов на травлю Пороха, и предвыборную и рекламную компанию...
Офис Президента об увольнении Безсмертного: Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 498
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Давай квартал 95 в новую команду! Сепары подохнут от смеха????
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Мураєва терміново туда вводіть і Новінського, можна ще Царьова підтянути. Захищати так захищати а ля ЗЕ
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"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - заявили в ОП.

...

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