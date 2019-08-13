 Отключение электроэнергии в шахте на Донбассе может привести к экологической катастрофе, но руководство ничего не предпринимает, - Корольчук

Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, пишут Українські новини.

По его словам, наиболее возможен пессимистический алгоритм развития ситуации. "После отключения электроэнергии через пару часов шахта будет затоплена, а восстановить ее после такого - практически невозможно. Работу потеряет 2500 сотрудников. Добыча угля на этой шахте будет прекращен навсегда. Через месяц шахтные воды выйдут на поверхность и отравят воду в колодцах и на сельскохозяйственных землях", - пишет Корольчук.

По мнению эксперта, главная проблема заключается в руководстве шахтного управления (директор шахты - Владимир Коломиец - ред), которое "самонадеянно ждет манны небесной и фактически проявляет преступный умысел, поскольку ожидает, что шахту никто не отключит. Хотя на деле ее отключат, чтобы там себе не думало руководство, ведь об этом говорят требования законодательства".

В своем посте Юрий Корольчук называет два выхода из сложившейся ситуации. Первый - получение шахтой средств от Министерства энергетики и угольной промышленности. Второй вариант - расторгнуть договор с нынешним поставщиком и заключить договор с ПОН (поставщик последней надежды), которым является компания "Укрэнерго".

"Более того, это сделать настолько просто, что бывает, кажется, что руководители шахты не знают азов законодательства или не умеют даже читать. Ведь после разрыва договора с поставщиком, система автоматически зачислит шахту "Южнодонбасская №1" на поставку в ПОН. Конечно, цена электроэнергии в ПОН больше, но почему руководители шахты "Южнодонбасской №1" сознательно доводят ситуацию до кризисной - это должны разбираться в Минэнерго", - отмечает Корольчук.

Стоит отметить, что шахта "Южнодонбасская №1" добывает 10% всего угля государственных шахт (460 тыс. тонн). Эта шахта, а также шахта имени Сургая едиснвтенные являются прибыльными. Остальные 10 государственных шахт объединения - убыточны. "Казалось бы, для чего резать курицу, которая несет золотые яйца? Или такое безалаберное и бесхозяйственное отношение руководителей шахты к своим работникам и имущества?", - задается вопросом эксперт

Как утверждает Корольчук, об ожидаемом коллапсе стало известно с начала июля.

В частности, 30 июля энергоснабжения шахты было частично ограничено из-за долга в 132 млн грн., который накопился в 2016-2018 годах. Согласно условиям поставки электроэнергии, компания ООО "ЭК "Укрэнергоуголь", которая является поставщиком для "Южнодонбасской №1", должна отключить шахту. По словам эксперта, о проблеме шахты "Южнодонбасская №1" знали все – министр энергетики Игорь Насалик, глава РНБО Александр Данилюк и новый глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, но никто не сделал и шага для решения ситуации

Как ранее сообщали СМИ, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 8 июля сообщил о том, что Шахта "Южнодобасская №!1" может полностью уйти под воду.