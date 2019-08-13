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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Увольнение Безсмертного из ТКГ ослабляет позиции Зеленского на переговорах с Россией, - Бутусов

Увольнение Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ослабляет позиции президента Владимира Зеленского на переговорах с Россией.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

"Первый назначенец Зеленского уволен спустя 36 дней с момента назначения после озвучивания принципиальной позиции на переговорах с РФ - он заявил о необходимости прекратить работу в "минском формате" после продолжения гибели наших бойцов на фронте.

Даже если взгляды Безсмертного противоречат в данном вопросе мнению президента, увольнением мы показали Путину (и что не менее опасно - показали нашему обществу), что переговоры движутся в очень узком коридоре, и вся ставка сделана на то, что Путин таки согласится, альтернативных мнений быть не должно.

В любом случае - радикальные меры в дипломатии не работают, особенно учитывая тот факт, что мы на переговорах с РФ в неравных условиях. Это они оккупируют нашу землю, захватывают наших заложников, они давят на нас силой. Украина же владеет политической инициативой, мы давим возможностями политическими и правовыми. Путин угрожает нам, но Путин и связан войной, и на переговорах о прекращении войны нам не стоит отбрасывать сценарии обострения. Безсмертный озвучил переговорную позицию, это вполне можно было представить как радикальную позицию, демонстрацию озабоченности. После увольнения эта переговорная позиция превратилась в демарш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный

Отметим, что Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Напомним, что после гибели на Донбассе четверых украинских моряков 6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ Безсмертный заявил, что после этого "Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах".

Источник: https://censor.net.ua/n3142701
 
 
 Топ комментарии
 
Какие альтернативные мнения..?? Для зебобика есть только одно авторитетное мнение...и это мнение хуйла....
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Увольнение Бессмертного ослабляет позиции Украины.

Коленно-локтевая позиция ЗЕлупы перед Хуйлом вполне устойчивая и ее ничто не сможет ослабить.
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Петя развалил гениальную политику Кучмы - сидения на двух стульях.
Стул поломался и Кучма треснулся жопой об паребрик.
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А может он и хочет быть слабым. И беззащитным.
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главное вовремя кому то позвонить и поплакать в трубку
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Чому в Україні не йде формування "Російської освабадительной армии"? Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1378
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От халепа, пане Бутусов! Ви своєю ремаркою поставили зебілів в незручне становище. Вони ж в попередній статті хором "співали", що великий зЕ все вірно зробив і Безсмертний ніц не вартий! Ризикуєте впасти з "п'єдесталу", в їхніх очах!
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главное , что бы колени не ослабли ...
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От этого Невмырущего толку все равно никакого. Лишь ********** с умным видом по петиным телеканалам, как и Геращенки. Кучма такой же мудак, но со связями. Со временем и ему дадут поджопник. Петя за пять лет создал лишь видимость активной деятельности, а на самом деле воровал и обогащался.
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Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7500 Это тот Рома что прославился активным вылизыванием кучмырю зада? Во время кассетного скандала и после него особенно?
Конечно помним!
Потом у Березовского бабло брал типа для ющерки? Конечно помним!
Это тот Рома, чей двоюродный ранее судимый за грабёж брат , участвовал в групповом избиении и изнасиловании 21 девушки в 2006 году, которая возвращалась с помнок по своему отцу. За что был посажен на кичу на 5 лет с последующим досрочным освобождением? Конечно помним! Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4148
Рома - молодец!
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