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 Политика Украины
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Все про:декларация (1083) Житомирщина (719) недвижимость (665) ОГА (1488)

 Новый председатель Житомирской ОГА Бунечко, ранее работавший замглавы СБУ Донетчины, задекларировал пару элитных часов и $70 тыс

Новый председатель Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко, который ранее работал первым заместителем главы ГУ СБУ Донетчины, в своей декларации за 2018 указал, что владеет парой элитных часов и около 70 тысячами долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в декларации Бунечко за 2018 год.

В декларации указано, что с 2014 он владеет двумя элитными часами - Frank Muller и Zenit. Стоимость часов в декларации не указана.

Также отмечается, что он имеет наличные средства: 39 тыс. долларов и 32 тыс. евро.

Кроме того, его зарплата за прошлый год составила 365 409 грн.

В декларации Бунечко отсутствует информация о составе семьи, недвижимости, автомобиле и другом ценном имуществе.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко. 

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Как сообщалось, Виталий Бунечко родился в 1973 году. Окончил Волынский государственный университет им. Леси Украинский и Академию Службы безопасности Украины. До назначения работал первым заместителем начальника главного управления - начальником управления (с дислокацией в г.. Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3142700
 
 
 Топ комментарии
 
наш человек, - не алигарх, не краде. А часы подкинул порошенко
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наш человек, - не алигарх, не краде. А часы подкинул порошенко
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пару элитных часов . а дома в которые они встроены не считаются
Новый председатель Житомирской ОГА Бунечко задекларировал пару элитных часов, $70 тыс. и ни одной недвижимости - Цензор.НЕТ 3793
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Для новых лиц это нормально... Пара элитных часов, 70 штук зелени и живёт под мостом в коробке из-под холодильника Днепр.
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Часы называются Zenith. Ничё такие часы... по миллиону и больше гривен. Красиво жить не запретишь. Тянутся люди к прекрасному.
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І як це в бомжа можуть бути часи вартістю в дві квартири ???
Це ж чергове корупційне рило, мільйонер доларовий, який крав і красти буде.
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Ну и чта??? У Диогена жившего в бочке и понявшего смысл жизни, тоже были всего то ......пара часов Adriatica.
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крім часів і трусів ніц нема у волоцюги за душею...скупа сльоза до долу впала
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Значить заздалегіть готовий до втечі
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А может, он с мамой живет? И часы мама подарила. Щас разрыдаюсь.
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Він кругла сирота, важке дитинство, дерев'яні іграшки прибиті до стелі.
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отак часы нацепил, 70 зеленых штук по карманам рассовал и пошел бомжевать...
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Что непонятного? Живёт в часах. Кукушка.
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Селяни в 60-ті про таких казали "штани драні, срака гола - аби грала радіола". А якщо серйозно, ну хоч хтось повірив що єдиною потребою цього "громадянина" були наддорогі годинники...
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Он стоит в одних трусах,
Держит часики в руках,
На балконе он стоит
И прохожим говорит:

По утрам надев трусы,
Не забудьте про часы...
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Уже по часам можно сказать, что руки липкие к баблу)))
У них всех какой то комплес неполноценности на дорогие часы.
Ну тачка крутая или пентхаус понятно, пилять какое удовольствие с этой железякой на руке ходить?
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"Из грязи в князи". Был в советское время у меня однокурсник, семья бедная, а он жлоб по характеру.на 3 курсе летом подкалымил и купил в комиссионке простенький Шарп. Пришел раньше всех на лекцию и врубил музон, вот он я, мол, какой! Смотрите, завидуйте. Такое не лечится, остается на всю жизнь.
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Кишеньковий злодій як не як - по 5 годинників на кожній руці буває.
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Всі назначенці -- безхатченки. Як їх шкода.
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Человек Коломойского и Грицака - кто такой глава Житомирской ОГА https://vesti-ukr.com/politika/346689-chelovek-kolomojskoho-i-hritsaka-kto-takoj-hlava-zhitomirskoj-oha-bunechko
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СЕЙ ЧАС ПОКАЖУТ КУДА ЗА ЯНТАРЬ ЗАНОСИТЬ ,И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
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И что интересно, биография куцая, что делал 20 лет после института - тайна. Даже минимума нет, где служил. Про Штирлица и то больше знаем.
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