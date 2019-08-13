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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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Все про:Крым (21725) оккупация (6837) прокуратура (3598) наемники РФ (909)

 Установлены личности более тысячи наемников РФ, подозреваемых в участии в "самообороне" во время оккупации Крыма, - зампрокурора АРК Поночовный

Пока что задержаний наемников РФ, участвовавших в так называемой "самообороне" во время оккупации Крыма, не очень много.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, прокуратура Автономной Республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала уже более тысячи человек, подозреваемых в участии в "самообороне" Крыма во время оккупации полуострова. 

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Он также добавил, что открыты дела в отношении "самообороновцев", но задержаний "не так много", так как подозреваемые не едут на территорию материковой Украины.

"Это единичные случаи, когда все-таки лица, которые активно принимали участие в оккупации полуострова, едут на территорию материковой Украины. Тут органы правопорядка автономии их уже ждут", – сказал зампрокурора АРК.

Источник: https://censor.net.ua/n3142698
 
   
 Топ комментарии
 
И шо? Пока зебобики у власти можете положить это все у тумбочку.... Следователи установили личности более тысячи наемников РФ, подозреваемых в участии в "самообороне" во время оккупации Крыма, - зампрокурора АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8616
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Он также добавил, что открыты дела в отношении "самообороновцев", но задержаний "не так много", так как подозреваемые не едут на территорию материковой Украины.Почему их не подают в интерпол? Источник: https://censor.net.ua/n3142698
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И шо? Пока зебобики у власти можете положить это все у тумбочку....
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Пока такая тварь как ты здесь , все возможно . Даже получение ********* , внезапно прилитевшой . В твое ***** . Чему я рад .
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граждане ватники сдавайтесь ! суды мариуполя херсона харькова знают свою работу !
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Им что горячего питания в Крыму не хватает что бы сдаваться?
Эта песня будет вечной.
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та да..реформированные суды самые реформированные суды..ваш солнцеликий вождь и кормчий не раз ими хвастал..
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Он также добавил, что открыты дела в отношении "самообороновцев", но задержаний "не так много", так как подозреваемые не едут на территорию материковой Украины.Почему их не подают в интерпол? Источник: https://censor.net.ua/n3142698
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и шо это таки заставит их выехать в Украину?)
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Возле российского города Нижнего Новгорода на реке Волга сегодня утром, 13 августа, загорелся теплоход под названием "Святая Русь".😂
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Зачем?

Это же не способствует взаимопониманию ЗЕлупы и ***** и делу Мира.
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Это супер! Будет кого отпускать под домашний арест..то есть на свободу и на подконтрольной .. Пусть среди нас тут ползают и ложат на всё. А мы будем их кормить ..
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Це готують списки для нагородження (від узеленських) за спасіння Криму від біндер, щоб йухло похвалив!
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Петя все пять лет поставлял электроэнергию в Крым Фирташу и поставляет до сих пор. Реванш, зрада, все пропало! Зе медленно запрягает, но быстро везет. Всему свое время.
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