 В СНБО с международными представителями обсудили реформирование СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы безопасности, в частности, реформирование Службы безопасности Украины", - гоорится в сообщении.

Участники Международной консультативной группы, в которую входят представители Европейского Союза, консультативной миссии ЕС (EUAM), НАТО и посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, выразили поддержку позиции украинской власти о необходимости неотложного реформирования Службы безопасности Украины, с соблюдением этапности этого процесса.

Секретарь СНБО подчеркнул, что рабочая группа постоянно работает над законопроектами, которые будут регулировать процесс реформирования силовых органов Украины. "Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки", - сказал он.

Также Данилюк отметил, что реформирование СБУ - это требование Закона Украины "О национальной безопасности", основной целью которого является усиление ключевых функций Службы безопасности, в частности, контрразведки.

"Это командная работа. Мы действуем как одна команда по поручению Президента Украины ", - подчеркнул секретарь СНБО.

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