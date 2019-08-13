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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:Волынец (95) протест (4511) шахтеры (533)

 На Донбассе снова бастуют шахтеры, - Волынец

Горняки государственных шахт вышли на улицы с требованием погасить задолженность по зарплатам. 12 августа к протестам присоединились работники шахты "Украина".

Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей страничке в Facebook, сообщают Українські новини.

"Сегодня протестуют горняки шахты "Кураховская". Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка. К участникам акции присоединились горняки шахты "Украина", которые отказались ехать в шахту голодными", - написал он.

Горнякам не выплатили зарплату за несколько месяцев, в частности с шахтерами "Кураховской" рассчитались на 80% лишь за май, зарплату за июнь и июль они не получили. Ситуация в шахтерском регионе обостряется.

На протяжении 2016 - 2018 годов в Украине действовала методика "Роттердам+", согласно которой стоимость угля определялась на основе импортного паритета (базисом был индекс API2 европейского угольного хаба "Амстердам-Роттердам-Антверпен"). Применение формулы "Роттердам+" приблизило цены угля, добытого госшахтами, к реальному рыночному уровню. Согласно информации М.Волынца, за 2016-2018 годы благодаря формуле "Роттердам+", дополнительные доходы госшахт составили около 10 млрд. грн. Действие "Роттердам+" прекратилось 1 июля 2019 года, когда в Украине был введён свободный рынок электроэнергии.

Напомним, 9 августа в Донецкой области работники шахты "Кураховская" перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка и требовали погашения задолженности по заработной плате. 8 августа шахтеры блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполь.

5 августа горняки шахты "Кураховская" пешим маршем дошли до здания ГП "Селидовуголь" и встретились с гендиректором предприятия, который сообщил, что деньги для выплаты задолженности по заработной плате появятся только после 25 августа, поскольку этот вопрос решает Премьер-министр, который сейчас находится в отпуске.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что 25 августа шахтеры планируют провести масштабную акцию протеста в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3142696
 
   
 Топ комментарии
 
Неблагодарные, - за низкие тарифы для Игорь Валерьича кто-то ж должен платить
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ЗЕбилы, слово передается вам ...
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єто те которым презедент зарплату выдал? не нажрутся никак.
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Ага, от де прихильники Ротердаму засіли.
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Неблагодарные, - за низкие тарифы для Игорь Валерьича кто-то ж должен платить
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єто те которым презедент зарплату выдал? не нажрутся никак.
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Ахметову и свыне касками по дыне
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Фигасе.. несколько месяцев зар плату не платят.. и как же жить? Так мирные шахтеры Донбасса к не мирным присоединятся На Донбассе снова бастуют шахтеры, - Волынец - Цензор.НЕТ 9688
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пусть едут в лугандон там платят интересно за кого они голосовали
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Насколько я наслышан в Селидово за украинскую символику и подрезать могут
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вот сволочи - не хотят работать без зарплат!! в ЛНР их!!

Роттердам плюс - зло!!
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Премьер себе отпускные не забыл начислить)
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чубатое ,с дуба упало ? Кодламойши у корыта 100 дней хрюкают
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Дебилы утверждают,что убыток от Роттердама+составляет 18 млрд
.Около 30% составляет доход "Центрэнерго"-госпредприятия,то есть убытком быть не может И вот еще 10 млрд из них получили госшахты.Еще учесть НДС,который получило государство.Мне интересно,а где деньги Мародера?
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Может им просто зарплату отдать? Между прочим, премии Коболеву, которую он уже отправил маме в США, как раз бы хватило.
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Тебе виднее, ты ближе к маме Коболева, можно сказать рядом.
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Х@ли в Новоселидовке дороги перекрывать. А в Киеве под ОПУ слабо касками постукать.
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сюда еще добраться надо. Если им по 3 месяца зп не платят - как им добираться? пешком?

ну, если до зимы не отдадут - то придут, постучат, насмотримся еще Зелиных могучих реформ.
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Благодарю за ответ, но в моих словах заключена горькая ирония. Зеленая Мартышка только по фонтанам с шаурмой в зубах бегает, проблемы в стране сами рассосутся.
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А це традиційно Порох винен, чи вже Зе ???
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А шут гороховий казав,що хуже не буде.
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Нагадую палким прихильникам сивочолого, що зараз прем'єром ще працює протеже петі - грося, а міністром палива та енергетики - насалик , котрий є квотою бпп в уряді....
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косоглазому кретину веришь? "Представитель Зеленского в правительстве: "Роттердам+" закончился". В мае-июне прошлого года тарифы на электроэнергию ТЭС в Украине были на 17-24% выше. Низкие тарифы уже привели к тому, что некоторые ТЭС работают в убыток. Так, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 миллиарда гривен меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+".
когда у тебя, зубожилое, будут веерные отключения и холодные батареи, беги сразу к главЗЕбилу.
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А не напомнишь, кто уже почти 100 дней презЕдент. И почему весной не было обещаных посадок?
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Нагадую,держава зараз платить за вугілля 2800(дорожче за Роттердам,і це зрада), а собівартість видобутку 3700-4000.Хто буде компенсувати різницю,платити дотації нерентабельним шахтам.Потрібно приймати Роттердам+++++,щоб це компенсувати.Або бюджет знов нехай годує "кормільцев з Донбасу"
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а от у нас шахта видобуває 150 т вугілля на добу...а працює майжже тисяча ..+ вентилятори гудуть 24 години на добу...і виходить собівартість 20 000 за тону..Хто буде купувати те вугіля?
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пьяная синья воровала пять лет с подельниками а виноват Зеленский. типа. хто всрався? невістка. так її немає. а ось халат її висить.
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Факт воровства должен доказать суд, а пока этого нет, твои слова-говнометание. А по сути-да, Зеленая Сопля только лесников может увольнять.
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так "воровал", что шахтерам зп были. А сейчас "не воруют" - а шахтеры стали голодными и без зп по 3-4 месяца

супер. все логично.
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За кого шахтарі голоснули на виборах? Юля віддавала борги шахтарям у 1999му, у 2005му, у 2008му...
Ахметка прийде - гуманітарку принесе. А те, що ахметка вкрав шахтарську зарплатню, шахтарь не думає.
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