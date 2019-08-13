 На территории лесных угодий Януковича в Сухолучье создадут нацпарк, - Семерак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
"Наконец на карте природно-заповедных территорий Украины появится еще один национальный природный парк. Днепровско-Тетеревский НПП площадью 30402,3 гектара будет создан на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области", - рассказал министр.
По словам Семерака, охотничьи угодья Януковича должны были получить статус заповедника еще в 2008 году, но указ не согласовали с Днепровско-Тетеревским лесоохотничьим хозяйством.
Длительное время территория Сухолучье из сосновых лесов, болот, озер и пойм рек была закрыта для общественности.
В Сухолучье обитают краснокнижные птицы и растения, внесенные в Зеленую книгу, а также виды оселищ, охраняемых Бернской конвенцией.
Семерак добавил, что на территории охотничьих угодий сохранена туристическая инфраструктура: проложено более 20 км безупречных дорог, которые можно использовать для велопрогулок.
Сухолучье расположено на берегу Киевского водохранилища. Территорию превратили в охотничьи угодья еще в середине 20 века - для охоты членов Коммунистической партии, а после провозглашения независимости Украины - для депутатов и чиновников.
В 2007 году Виктор Янукович фактически отнял Сухолучье, установив трехметровый забор. Кроме того, были построены дороги и сооружены охотничьи вышки в урочищах "Остров" и "Акация".
После бегства Януковича все имущество и животные в вольерах остались без присмотра.