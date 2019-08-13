" О своем увольнении из ТКГ узнал из СМИ, - Безсмертный "

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Стиль работы ОПУ (Офис президента Украины. - Ред.): из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске", - написал он.
Безсмертный также отметил, что свое мнение по этому поводу озвучит в прямом эфире "24 канала" в 18.00.
В свою очередь бывшая представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва, Ирина Геращенко выразила сожаление в связи с увольнением Безсмертного.
"РП (Роман Петрович Безсмертный. - Ред.) делал украинскую позицию в Минске сильнее. Жаль", - написала она в Facebook.
Как сообщалось, 13 августа Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Бессмертный серьезный и проукраинский дядька
А результату жодного... Так не буває...
Остальное то не новости.
Не прошёл испытательный срок, не подошёл команде, не вписался, не согласен и так далее - уходишь
Но если вы не критиковали Петю за то что он уволил Безсмертного, то какое вы имеете право критиковать за это же Зе?
Как обычно двойные стандарты соевых ботов
Туда тебе и дорога , попугай Рома .
Но если ты обучена великому тайному знанию гугла, то пишешь ты полную фигню, обусловленную или спецификой твоей работы, или отсутствием у тебя мозга.
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Не спішіть, - може, це тоже фейк, як історія з "відставкою" Богдана.
І ше, - а чи знає сам Зеленський, шо він звільнив Безсмертного?
Не впевнений, не впевнений...
Даже не подумайте, что шуту гороховому ЗЕ просто нечего сказать Бессметному о решении, которое принимал не он.
дупіроті не тримається.
Судя по всему что известно нам, Безсмертный умышленно спровоцировал свое увольнение предложением приостановить участие Украины в Минских переговорах. Он понимает бесполезность и ненужность этих дурацких минских переговоров. Он как и Кучма понимает, что Зеленский принял курс уступок и участвовать в этом не хочет. Зеленский будет вынужден своей собственной рукой (или руками неотделимых от него имен) написать себе приговор. Никакие переговоры ничего не дадут, никто соблюдать их не собирается, но теперь за все отвечать будет лично Зеленский. Увернуться не получится.. Далее последует несколько ходов Коломойского и г-н Аваков в качестве решения всех проблем.(с)
Все корчив з себе неперевершенного інтеЛОХтуала. А виявилось, що для переговорника він не годиться. Нерви, нетерпимість, гарячка, Рома, - поганий порадник у цьому ремеслі.
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Байдуже, хто там звільняється і призначається. Важливий результат. От на нього і фокусуємось