EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  92  0
Все про:Госпогранслужба (3413) граница (3239) Россия (73606) Харьковщина (1357)

 Двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу с РФ в Харьковской области, - Госпогранслужба

Украинские пограничники задержали двух иностранцев при попытке незаконного пересечения границы с Российской Федерацией в районе с.Гоптовка Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что задержаны гражданин России (1977 года рождения) и гражданка Молдовы (1972 гожа рождения).

Информация о возможном незаконном пересечении границы постыдила от участкового инспектора погранслужбы.

"На направление возможного нарушения границы был выслан пограничный наряд. Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудован указанный участок границы, увидели движение двух неизвестных лиц в сторону границы, и вышли на их задержание. Впоследствии военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России и гражданку Молдовы", - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142684
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх