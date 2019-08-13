 Двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу с РФ в Харьковской области, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что задержаны гражданин России (1977 года рождения) и гражданка Молдовы (1972 гожа рождения).

Информация о возможном незаконном пересечении границы постыдила от участкового инспектора погранслужбы.

"На направление возможного нарушения границы был выслан пограничный наряд. Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудован указанный участок границы, увидели движение двух неизвестных лиц в сторону границы, и вышли на их задержание. Впоследствии военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России и гражданку Молдовы", - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.

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