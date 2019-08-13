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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Переезд Офиса президента с Банковой до сих пор не решен, - Госуправделами Борзов

Вопрос относительно переезда Офиса президента Украины с ул. Банковой, который был анонсирован Владимиром Зеленским еще до избрания главой государства, до сих пор не решен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", об этом сообщил руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов.

"На сегодня рассматривается вопрос относительно возможного перемещения Офиса президента Украины по ул. Банковой, 11 в г. Киеве в другое административное здание. Поскольку этот вопрос еще не решен, Государственное управление делами не владеет запрашиваемой информацией и не является ее распорядителем", - оветили в ГУД.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

Основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, считает, что предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142683
 
 
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Опять пришли многострадальные архитекторы переезда в "Украинский дом". Их окончательный вердикт это технически невозможно.("идите в .........со своим переездом!"). Автор теории "маркетологов" Кирюша Тимошенко провел с ними душеполезный разговор. Но архитекторы не согнулись и гордо ушли.
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Не матюкайте президента - він нічого не зробив.
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Да никуда они уже похоже не переедут, зачем лишний гемор если уже начали обживатся и привыкать к старому зданию.
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А саме краще якщо Зелебенський із своїми квартальними сявками переїде із України!
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Надо . Там все эти года только и делали шо обворовывали Украину .
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Ой , если бы даже , так сложились карты и я стал " ВОРОМ " , я бы не когда не был мародером .
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Після зекаденції зробимо, щоб два рази не вставати.
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Есть смысл переезжать только в случае значительного сокращения расходов на содержание АП, а это можно сделать и в старом здании просто сократить штат и все. Ну и урезать хотелки по элитному транспорту, мебели и тп.
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Они сказали,что переезд будет не за бюджетные деньги.
Видно свои платить не хочется,а спонсоров пока не нашлось
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Это его право и еще,дату не анонсировал,зачем треп разносить сми
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