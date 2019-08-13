 Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Соответствующий указ №414 от 13 августа опубликован на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.

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Отметим, что Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.

Напомним, что после гибели на Донбассе четверых украинских моряков 6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ Безсмертный заявил, что после этого "Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах".