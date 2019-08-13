 Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Соответствующий указ №414 от 13 августа опубликован на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.
Отметим, что Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.
Напомним, что после гибели на Донбассе четверых украинских моряков 6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ Безсмертный заявил, что после этого "Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах".
Даю справку :
Этот попугай Безсмертный никогда ничего путного в жизни не делал , занимался болтовней и греб за это гроши . Нехай устроится водителем троллейбуса , хоть пользу обществу начнет приносить .
обиделсо?
В смысле, в гОроде, в горОде вас отродясь не видели.
да и масоны отстают пока, только первая часть подтянулась, судя по количеству раздаваемых советов
На п'ятому каналі з'являвся,коментував.https://www.youtube.com/watch?v=dBGZUZ-JEz0Офісу Коломойського таке не подобається.
А Бессмертньій вьіставил ультиматум по Минску , его увольнение закономерно , он и сам єто понимает. Рабочая ситуация , имхо.
потому что Роман Базсмертный критиковал поджатый хвост!
и после первых же смертей требовал приостановки минского договорняка...
ой, как некрасиво получается...
- гениально!..
Поэтому ты всегда будешь зубожЫлом, не зависимо от личности президента.
Припасай чинарики завтра в кацапстан.
Марш мальчиков Зебеняток
на чью сторону они перебегут?
ворочается Зе!ро по ночам...
"Думи мої, думи мої..."
Смелость, решытельность и тайна - вот оружие Зели!
Смело, решительно уволить всех, а потом не назнаначить никого и сохранить интригу - вот сикрет победы!!
А помните, Ющенко в 2004 тоже уволил ВСЕ областные госадминистрации, но имел глупость назначить туда новых - на чём и погорел!
пока не ответят за 4 убитых.
паентому и выгнали.
кучма накапал.