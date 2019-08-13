 Зеленский вышел из бизнеса, - "ЛІГА.net"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЛІГА.net", ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
Отмечается, что все изменения в структуре собственности оформлены весной 2019 года.
Давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях.
Старшему брату Сергея Шефира, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли еще в двух компаниях.
Отмечается, что Владимир Зеленский остался лишь одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр "Лига смеха".
Ну лєпота же?)))
Сходи хоть под окно универа послушай лекции)
А по твоему виходит, все просто, - написал трастовый договор и гуляй без налогов?
.
надо было сжечь
я із лєсу вишел!
і снова зашол!
...
.
....
Пожалуй, про Петкову декларацию я погорячился..... У Петка она вроде бы даже поменьше....
Вон Зелина:
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
Оно реально бы побоку, но:
а) нефиг кричать было о борьбе с олигархами
б) нефиг было строить с себя саму невинность
Ф.М. Достоевский в своем "Дневнике Писателя" (1877 года, март,
гл.2, стр.93-95) писал про евреев:
"Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы
некоторые признаки этого "государства в государстве", по крайней мере
хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени
религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире
одна народная личность - еврей, а другие хоть есть, но все равно надо
считать, что как бы их не существовало. "Выйди из народов и оставить
свою особь, и знай, что с сих пор ты один у Бога, остальных истреби,
или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром,
верь, что все покорится тебе... А пока живи, гнушайся, единись и
эксплуатируй, и ожидай, ожидай..." Вот суть идеи этого "государства в
государстве", а затем, конечно, суть внутренние, а может быть и
таинственные законы, ограждающие эту идею..."
Вони дочекалися. Барани саміі дали різнику у руки ніж.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Профессию не поменял,только должность
Вот переписать на собственного первого помощника - вот настоящее отстранение от бизнеса!