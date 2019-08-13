 11 партий получат госфинансирование, - НАПК

Как сообщается на официальном сайте НАПК, право на получение госфинансирования уставной деятельности получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода". Все они выполнили условия для получения средств из госбюджета, в частности, обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины, передает Цензор.НЕТ.

Политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады, избранной на прошедших выборах. При этом такое финансирование начинается с 1 января в первый год нового созыва Верховной Рады с одновременным выделением средств, на которые политические партии имеют право, за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Рады нового созыва.

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Согласно ч.1 ст.17-3 закона "О политических партиях в Украине" партия имеет право на получение госфинансирования уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов ее избирательный список кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 2% голосов избирателей от общего количества голосов, поданных за все избирательные списки кандидатов в многомандатном округе.

Ч.3 ст.17-3 того же закона устанавливает, что решение о предоставлении партии госфинансирования уставной деятельности принимает НАПК на основании результатов выборов в пятидневный срок со дня официального обнародования их результатов при условии подачи руководителем или иным уполномоченным лицом партии банковской справки об открытии отдельного счета партии в национальной валюте Украины.