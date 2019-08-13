 Замсекретаря СНБО Данилов о Ефремове: "Не демонизируйте Сашу. Это просто проект России"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью theБабель.

Отвечая на вопрос, почему это все случилось с Донбассом, сыграл ли в этом главную роль Ефремов, Данилов сказал: "Не демонизируйте Сашу. Не делайте из него героя революции. Это обыкновенный человек, который ничего выдающегося в своей жизни не сделал. Это просто проект Российской Федерации. Отстанет ли когда-то Россия от нас? Отстанет только тогда, когда она развалится. Я говорил в 2014 году о том, что вся эта история для России закончится независимой Ичкерией, независимым Татарстаном и прочими, в результате Россия развалится. Она держится только тогда, когда есть какие-то внешние враги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначенный замсекретаря СНБО Данилов еще 15 лет назад предлагал стрелять на поражение по машинам российских контрабандистов, - журналист Капустин

"Россия — это страна, которая всю жизнь воюет. Россия никогда не отвечала за свои слова, действия и поступки. Мы живем в циничном мире, и на самом деле задача Путина — это не Украина. Главная задача Путина — это развал или, если хотите, переформатирование Европейского союза и создание новой геополитической парадигмы, оси Пекин - Москва - Берлин", - добавил он.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю. ВИДЕО

Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.

22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.