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 Политика Украины
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Все про:Данилов (5) Ефремов (1533) Путин (24972) Россия (73606) СНБО (3253)

 Замсекретаря СНБО Данилов о Ефремове: "Не демонизируйте Сашу. Это просто проект России"

Назначенный замсекретаря СНБО Алексей Данилов считает, что экс-глава парламентской фракции ПР Александр Ефремов стал "проектом Российской Федерации".

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом он сообщил в интервью theБабель.

Отвечая на вопрос, почему это все случилось с Донбассом, сыграл ли в этом главную роль Ефремов, Данилов сказал: "Не демонизируйте Сашу. Не делайте из него героя революции. Это обыкновенный человек, который ничего выдающегося в своей жизни не сделал. Это просто проект Российской Федерации. Отстанет ли когда-то Россия от нас? Отстанет только тогда, когда она развалится. Я говорил в 2014 году о том, что вся эта история для России закончится независимой Ичкерией, независимым Татарстаном и прочими, в результате Россия развалится. Она держится только тогда, когда есть какие-то внешние враги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначенный замсекретаря СНБО Данилов еще 15 лет назад предлагал стрелять на поражение по машинам российских контрабандистов, - журналист Капустин

"Россия — это страна, которая всю жизнь воюет. Россия никогда не отвечала за свои слова, действия и поступки. Мы живем в циничном мире, и на самом деле задача Путина — это не Украина. Главная задача Путина — это развал или, если хотите, переформатирование Европейского союза и создание новой геополитической парадигмы, оси Пекин - Москва - Берлин", - добавил он.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю. ВИДЕО

Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.

22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3142659
 
   
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Не слышу проклятий в адрес пети и порохоботов . Почему молчите , слабоумные ?
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этот проект должен сидеть пожизненно за создание лнр
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я бы уточнил с новогоднего деда мороза образца 1972 года
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то есть ты против, чтоб раша развалилась? Или ты из тех, кто только заглавие читает?
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Кроме слов о Ефремове, Данилов правильно сказал. А Саша - да, таки мудак и место его на нарах.
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ага, тільки Педро з кумом за 5 років чомусь не посадили сепаратюгу
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Прошу заметить что Ефремов это глава партии регионов,которая имела своего президента и была главной в коалиции.
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нежно то ка... правда? и я обратил внимание))) на классового врага так не скажут)))
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Не слышу проклятий в адрес пети и порохоботов . Почему молчите , слабоумные ?
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Затаились слизняки дегенераты и сартирные пи...орасы, сепары лугандоно--даунбасского разлива.
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Замсекретаря СНБО Данилов о Ефремове: "Не демонизируйте Сашу. Это просто проект России" - Цензор.НЕТ 2424миллион уже раз обсуждалось
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Когда эта обрыгоновская, ФСБшно кацапсинская слизь, получит свою законную, заработанную "тяжким трудом" во имя путино-гундяевской выгребной клоаки, пятнашку, без права помилования и пересмотра приговора, за гибель и изломанные судьбы сотен тысяч украинцев.
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Ну милота же... Зробили це разом как говорится.
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"Не демонизируйте Сашу. Не делайте из него героя революции. Это обыкновенный человек, который ничего выдающегося в своей жизни не сделал. Источник: https://censor.net.ua/n3142659
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а что плохого он сделал?
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этот проект должен сидеть пожизненно за создание лнр
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Главное что Зеля засудил.
Его уже и домой отпустили,а он даже не бежит.
Знает что ничего не будет ему.
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А что браслет на ноге это гарантия от не сбежать..?? Его снять..как два пальца об асфальт....
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зеЛя - кацапская мразь.
скоро эту всю зелеНую падаль погоним на ростов
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Нібито Данілов все правильно говорить, але реальні справи зовсім інші.
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Він із зекоманди, яка відпускає сепарів. Це його справжні справи, а не слова за ліквідацію росії.
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Они с Ефремовым в контрах.
Дела местечковые и неинтересные.
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Вполне может быть.
То же самое можно и о сторонниках Зе и Пе сказать.
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Понятно...уже значит поняли ...значит скоро...очень скоро красномордого простят....
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в охотники этому ефремке подаваться надо. там помница одного его собрата из их стаи лихо на охоте завалили "спутав с волком". а ведь мог бы тоже щас проблемы создавать. а так "пиф-паф" и нету! )
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да, йа уже выгуглил. тоже мог кучу гадостей стране наделать.
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только неворующий Пьетро мог стать заслоном отой оси зла!!!
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Сладкие марсиане мантры махают. Господа любители сладенького, а не кинуться ли вам с горки в омут. От вас тошнит.
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кеша кароший, кешу выпустили из клетки полетать по квартире!
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