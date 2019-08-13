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 В аэропорту Днепра, находясь на службе, застрелился 41-летний полицейский

В отделении полиции аэропорта "Днепр" покончил с собой сотрудник Национальной полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Днепропетровской области.

"Во время несения им службы, запершись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета", - подтвердили в полиции.

В полиции отметили, что мужчине был 41 год.

Некоторые СМИ сообщили, что полицейский якобы отправил прощальное сообщение своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения, однако в полиции этот факт комментировать отказываются, ссылаясь на то, что семья просила не беспокоить.

Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает мотивы поступка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142653
 
 
 Топ комментарии
 
если ты не согласен с политикой своего прогнившего министра и зелёных большевиков, то это не выход. Ствол нужно разворачивать в обратном от себя направлении.
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Ну тут и думать нечего ,тебе не смешно-не смейся а мне вот как-то весело на душе ... В аеропорту Дніпра, перебуваючи на службі, застрелився 41-річний поліцейський - Цензор.НЕТ 3850
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все гораздо хуже,пока в Украине будет такое отношение к человеческой жизни ,в этой стране будет жить реально страшно среди таких людей
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Нет,дурак это тот кто стреляет себе в голову , В аеропорту Дніпра, перебуваючи на службі, застрелився 41-річний поліцейський - Цензор.НЕТ 8824да и ты тоже похож на идиота...
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А может более "совестливые" коллеги.
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если ты не согласен с политикой своего прогнившего министра и зелёных большевиков, то это не выход. Ствол нужно разворачивать в обратном от себя направлении.
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Знакомая это значит левая жена,и такое бывает ,наверное шантажировать пообещала
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