 В аэропорту Днепра, находясь на службе, застрелился 41-летний полицейский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Днепропетровской области.

"Во время несения им службы, запершись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета", - подтвердили в полиции.

В полиции отметили, что мужчине был 41 год.

Некоторые СМИ сообщили, что полицейский якобы отправил прощальное сообщение своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения, однако в полиции этот факт комментировать отказываются, ссылаясь на то, что семья просила не беспокоить.

Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает мотивы поступка.

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