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 Руководитель службы котельных "Киевгаза" задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ. ФОТО

В Киеве на взятке в 50 тысяч гривен задержали руководителя службы газифицированных котельных АО "Киевгаз".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко. 

Столичной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ Национальной полиции Украины и Следственным управлением Главного управления Нацполиции в г. Киеве разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальник службы газифицированных котельных Филиала эксплуатации газораспределительных пунктов и газовых котельных АО "Киевгаз".

Как отмечается, указанный чиновник потребовал от представителя ОСМД передать ему неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен за прохождение ежегодной процедуры согласования подключения многоквартирных жилых домов к газоснабжению в отопительный период.

Руководитель службы котельных Киевгаза задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ 01

Представитель ОСМД обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В дальнейшем в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали чиновника "Киевгаза" непосредственно после получения неправомерной выгоды у его места работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суды направлены дела относительно коррупционных действий 38 судей, - НАБУ

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

Руководитель службы котельных Киевгаза задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ 02
Фото: Лысенко/Facebook

Следственные действия продолжаются.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Руководитель службы котельных Киевгаза задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3142652
 
 
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короче, кажется, понятно. создается информационный шум из регулярного публикования фактов арестов мелких коррупционеров, что должно формировать позитивный фон - пришел новый президент, эвон как посыпались, расхитители социалистической собственности, проклятые! уверен, анализ количества таких арестов и сумм взяток никакой позитивной динамики не покажет, как брали, так и берут, что взятки, что взяточников. но прокукарекать надо, вот и кукарекают.
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действительно.. на шо їх чипати.. ааа... шоп нє саздавать фон!! Керівника служби котелень "Київгазу" затримано на одержанні 50 тис. гривень хабара, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8902
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я где-то сказал про "не чипати", а? просто когда читаешь 10 раз на всеукраинском ресурсе новость в духе "сторож старопердыщенского элеватора" с..здыв лантух зерна", это раздражает.
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головний лісник то тобі не старопердищенський елєватор.. ..дерево зараз тирять для продажу не гірше бурштину
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Зеленський може навіть не зламати, а надламати гнилу систему, яку побудовано в Україні дуже давно і забетоновано Януковичем-Порошенко - лише власним прикладом, вимогливістю і принциповістю.
Побачим, як це вийде.
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всіх, хто пов"язаний з соєвою бандою в жодному випадку не допускати до державних установ
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А в опалювальний сезон у ХАЗАВИКІВ-злодіїв буде нова тЄма - Ваш котел/плита/конвертер "лівий", а саме 1/3 від ВСІХ споживачів. ТРЕТИНА. Як? Коли ж вони самі же все підключали, підписували та оформляли. Це без віртуальних труб, матеріалів та робіт за цілком реальні гроші.
А потім ці ж однорукі "люди" підключають "за денюжку" лівих людей
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