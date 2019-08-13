 Руководитель службы котельных "Киевгаза" задержан при получении 50 тыс. гривен взятки, - ГПУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Столичной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ Национальной полиции Украины и Следственным управлением Главного управления Нацполиции в г. Киеве разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальник службы газифицированных котельных Филиала эксплуатации газораспределительных пунктов и газовых котельных АО "Киевгаз".

Как отмечается, указанный чиновник потребовал от представителя ОСМД передать ему неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен за прохождение ежегодной процедуры согласования подключения многоквартирных жилых домов к газоснабжению в отопительный период.

Представитель ОСМД обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В дальнейшем в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали чиновника "Киевгаза" непосредственно после получения неправомерной выгоды у его места работы.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.



Фото: Лысенко/Facebook

Следственные действия продолжаются.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.