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 Политика Украины
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 Украина должна объявить морской режимный район вокруг оккупированного Крыма, - Госгидрография

Госгидрография в рамках борьбы с агрессией РФ выступила с инициативой создания морского режимного района вокруг оккупированного Крыма, чтобы запретить заходы судов во все порты полуострова.

Госгидрография выдает и поддерживает на уровне современности коллекцию официальных морских навигационных карт на воды юрисдикции Украины. В то же время на акваториях, прилегающих к АР Крым в Черном и Азовском морях, и украинского побережья Азовского моря Российская Федерация, вопреки всем международным принципам и нормам, а также создает и реализует электронные навигационные карты (ЭНК), сообщает пресс-служба Госгидрографии, передает Цензор.НЕТ.

"Такие действия страны-агрессора вызвали дублирования ЭНК производства Украины с ЭНК производства РФ и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании (ЭКНИС) может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению. Сейчас существует 32 случая такого дублирования", - рассказали в ведомстве.

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"Мы уже добились того, чтобы РЕНК PRIMAR не совершал реализации российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Сейчас, используя все имеющиеся способы, собираемся требовать от РЕНК IC-ENC (Великобритания) прекращения им реализации ЭНК российского производства на воды Украины. Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова", - рассказал первый заместитель начальника а Госгидрографии Богдан Устименко.

"Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона", - комментирует начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

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"С помощью указанных комплексных действия Госгидрография собирается добиться изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции России на воды Украины. Кроме того, они позволят полностью прекратить заход в крымские порты иностранных судов и частично российских судов. Поэтому Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинское и международное сообщество присоединиться к инициативе учреждения и защитить интересы Украины и сохранить жизнь мореплавателей", - говорится в заявлении.

Украина должна объявить морской режимный район вокруг оккупированного Крыма, - Госгидрография 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142651
 
   
 Топ комментарии
 
Вашого то ще в 14-му харківські вболівальники "послали" послали. Украина должна объявить морской режимный район вокруг оккупированного Крыма, - Госгидрография - Цензор.НЕТ 3242
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А толку? Вон прокремлевские суды в Украине скоро заменят Украина на *наваросия* и никто пальцем не пошевелит им мешать
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Шестой год идет а они только проснулись.))
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И послать вашего президента ловить суда.
А а а)
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Вашого то ще в 14-му харківські вболівальники "послали" послали.
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При свині порошенку такого не було... Барига здавав усе *****
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Зроби Пороху бо-бо. Піди і дай свої правдиві свідчення проти нього в СБУ! Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 7560
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что на помойке рамблера постный день
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А толку? Вон прокремлевские суды в Украине скоро заменят Украина на *наваросия* и никто пальцем не пошевелит им мешать
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Какие ужасы вы говорите.
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Вижу.Они могут заспамить пост на сайте и это все.
Фины воевали и не сдали страну.
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А разве она была нужна.. на сколько я знаю цель сталина была отодвинуть границу и он ее выполнил взяв Выборг правда ценой огромных жертв.. в том числе 44-я украинская житомирская дивизия погибла там почти вся.
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Получается что украинцы поубивали украинцев в угоду финнам и кацапам на чужой войне Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 7563

Трагедия 44-й Киевской стрелковой дивизии cripo.com.ua/events/?p=86669/
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_Европа - партньоры наши путлера - будут Украину за руки и ноги держать, чтобы не допустить блокады! Все свои силы приложат для противодействия, со всех возможных направлений: пасе, обсе, есэ и прочее гэ.
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европа не будет больше патриотами Украины чем сами украинцы.
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Т.е. прописав в в Конституции путь на евроинтеграцию....президент Украины Петр Порошенко тем самым помогал путлеру? Вступить в клуб партнеров куйла?
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Питлер неплохо скупил этих микронов и обсе.
Хотя.... это только слова шо скупил - а не расследует никто похождения Питлера.
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Маю надію, що Зе вже дав вказівку це зробити. Але ж шукаю цю вказівку і не знаходжу Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 7558
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бо ти моль.. шо ти там можеш знайти.. диви шоб не прихлопнули
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Це ти поспішаєш, бо я тебе легко можу прибити. Краще не висовуйся із Канади, кацап.
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Как он мог дать указания, если они только выступили с такой инициативой?
Вопрос второй - почему при твоем любимом петюне этой инициативы не было? Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 7539
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Тому, що з такою ініціативою звертаються спочатку до президента і не оприлюднюють. Але вам, як росіянину це незрозуміло. Відповідно і це відповідь на друге питання. І третє - я з кацапами не маю бажання спілкуватися. Кінець зв'язку.
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рабсеянин! твой кацапский выc@@ комент логике не поддается. Можно поподробнее?
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Потому что без инициативы с самого начала там была зона Украина по море и воздухоплаввнию,которую захватила россия.
А Украина только выражала протесты.
Это из серии перестать стрелять.
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Сейчас зайди в тему про перемирие там стая на людей за любое слово кидается.
Заспамить или обозвать это у них виртуальная война такая,а в это время происходит то что происходит.
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Зате свиня порошенко.. Навіть не думав вводити любі обмеження проти москалів своїх торгових партнерів
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Не надо пугать зелю морским режимом . Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 1405
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А так шо, мона было?
Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 1911
А зато мы им нагрузили бюджет своим флотом, вон, даже "п.л." "Запорожье" распиливают на металл, так как нетути рублей на обслуживание Україна має оголосити морський режимний район навколо окупованого Криму, - Держгідрографія - Цензор.НЕТ 3312
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Война мультфильмов, карт и прочей рисованной продукции на 5-м году войны разгорелась с новой силой
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а вона ніколи не стихне доки буде агресор.
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Нє, хлопці молодці, такі дії потрібно було провести ще в 2014-му році. Чомусь при Порошенко про таке мовчали. А там реально відмінні ідеї.
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опасный вопрос. Я вот Хасана спросил, а он меня сразу за такой вопрос в кацапы записал
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Чем же он опасный?
Кроме того что эту зону обьявить надо еще и обеспечить.
В 14 году не могли обеспечить только протесты выражали.
А теперь что?
Зе станет на колени и попросит?
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