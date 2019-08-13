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 Происшествия, Общество
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Все про:вокзал (175) минирование (833) Укрзализныця (1671)

 С начала 2019 года железнодорожные объекты "минировали" почти 100 раз, - Укрзализныця

За 7 месяцев 2019 года поступило 96 анонимных сообщений о минировании железнодорожных вокзалов и станций. В ходе проверки ни одного взрывного устройства не обнаружено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Один из последних таких случаев произошел 10 августа, когда неизвестный мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве", - говорится в сообщении.

В ходе проверки информации никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не было найдено. При этом правоохранители эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество сообщений о заминировании объектов железной дороги выросло в 4,8 раза. Чаще всего злоумышленники сообщали ложную информацию о заминировании железнодорожных станций Киев-Пассажирский, Харьков-Пассажирский, Львов, Чоп и Одесса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142644
 
 
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Якщо хтось думає, що з такими братами-сусідами, само розсмокчеться - помиляється, самі не жили і вам не дамо у них в крові, а розповзлося того лайна по цілому світу....
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